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Эти люди прошли через рекордное количество операций, чтобы получить внешность своей мечты

Эти люди прошли через рекордное количество операций, чтобы получить внешность своей мечты

Автор:
18 января 2024 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   внешность   внешность мечты   люди   операция   пластическая хирургия   фото   
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Некоторые люди пытаются улучшить свою внешность с помощью правильного питания, спорта и косметических средств. Другие же предпочитают более радикальный и быстрый метод, которым является пластическая хирургия. Ни для кого не является секретом, что её современные возможности позволяют творить настоящие чудеса.

Чтобы получить лицо и формы своей мечты, люди, недовольные своими внешними данными, готовы перенести не одну и не две, а десятки не самых простых операций и манипуляций. Эти личности привлекают внимание общества своими историями преображения и поисками собственной идентичности. Рекордное количество вмешательств, которые они претерпевают, становится объектом обсуждений в социальных сетях и СМИ. Давайте же посмотрим, какой результат они получили.

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Парень потратил более 30 тысяч долларов, чтобы получить внешность мечты. Однако он признаётся, что по-прежнему недоволен имеющимся результатом и намерен продолжать менять своё лицо.

Девушка всеми силами пытается подражать своему кумиру. Она выкрашивает волосы в светлые оттенки, носит кукольный макияж и пёструю одежду. Кстати, Далии всего 29 лет. Она работает телеведущей.

Девушка мечтала быть похожей на Анджелину Джоли. В сети ходят слухи, что Табар перенесла около 50 операций. Однако этим словам нет точного подтверждения.

Алисия перенесла несколько десятков операций и потратила на свою трансформацию 200 тысяч долларов. Девушка дважды увеличивала грудь, наполняла себя филлерами, ботоксом, делала пластику и многие другие процедуры.

Девушка жила в строгой семье с традиционными взглядами. Поэтому свою работу над внешностью она смогла начать только после 18 лет, когда поступила в университет и начала вести самостоятельную жизнь.

Американка Синди Джексон неоднократно ложилась под нож хирурга, благодаря чему даже попала в книгу рекордов Гиннесса.

Сегодня в свои 67 лет Синди выглядит так.

Лаура Лу Браун сделала себе шесть бразильских подтяжек ягодиц, пять липосакций, четыре операции на груди, две ринопластики, перенесла смену формы глаз, установку виниров и провела липоскульптурирование для рельефных кубиков пресса. 

Парень потратил на своё преображение около 10 тысяч долларов и нисколько не жалеет о вложениях. Он поменял профессию продавца обуви и стал танцором кабаре.

Суперфанат начал свой путь пластической хирургии, увидев, что Рики Мартин вошёл в сотню самых сексуальных мужчин планеты. Парню захотелось повторить этот успех.

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Метки: в мире   внешность   внешность мечты   люди   операция   пластическая хирургия   фото   
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9  комментариев
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35k
Teodor 49 минут назад
т.е. вот это вот - британка, да..? Впрочем, после нынешнего их премьер-министра уже ничему не удивляешься - сарацины спустя несколько веков покорили, таки, Оловянные острова...
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4k
ProstoBoBka 14 минут назад
Психически больные люди...
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4k
OLDer 21 минуту назад
Тот случай когда можно поставить +
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347
ruslan d Полчаса назад
Жизнь одна , если есть деньги , то почему бы и нет ?
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28k
Lehoia 54 минуты назад
Тайландец сделал операции, чтобы стать похожим на корейца. Это как молдаванин, мечтающий стать похожим на румына)
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59k
dima423 57 минут назад
Комментарий к фото
А стала похожа на дешевую куклу из секс шопа...)
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34k
Юр21 Час назад
Беда коли деньги есть, а мозгов нет...
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ruslan d Юр21 Полчаса назад
А в чем беда , главное деньги есть , мозги это не обязательно
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