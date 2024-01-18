Эти люди прошли через рекордное количество операций, чтобы получить внешность своей мечты

Некоторые люди пытаются улучшить свою внешность с помощью правильного питания, спорта и косметических средств. Другие же предпочитают более радикальный и быстрый метод, которым является пластическая хирургия. Ни для кого не является секретом, что её современные возможности позволяют творить настоящие чудеса.
Чтобы получить лицо и формы своей мечты, люди, недовольные своими внешними данными, готовы перенести не одну и не две, а десятки не самых простых операций и манипуляций. Эти личности привлекают внимание общества своими историями преображения и поисками собственной идентичности. Рекордное количество вмешательств, которые они претерпевают, становится объектом обсуждений в социальных сетях и СМИ. Давайте же посмотрим, какой результат они получили.
Парень потратил более 30 тысяч долларов, чтобы получить внешность мечты. Однако он признаётся, что по-прежнему недоволен имеющимся результатом и намерен продолжать менять своё лицо.
Девушка всеми силами пытается подражать своему кумиру. Она выкрашивает волосы в светлые оттенки, носит кукольный макияж и пёструю одежду. Кстати, Далии всего 29 лет. Она работает телеведущей.
Девушка мечтала быть похожей на Анджелину Джоли. В сети ходят слухи, что Табар перенесла около 50 операций. Однако этим словам нет точного подтверждения.
Алисия Альмира из Швеции изменила свою внешность до неузнаваемости, чтобы быть похожей на пластиковую куклу
Алисия перенесла несколько десятков операций и потратила на свою трансформацию 200 тысяч долларов. Девушка дважды увеличивала грудь, наполняла себя филлерами, ботоксом, делала пластику и многие другие процедуры.
Девушка жила в строгой семье с традиционными взглядами. Поэтому свою работу над внешностью она смогла начать только после 18 лет, когда поступила в университет и начала вести самостоятельную жизнь.
Американка Синди Джексон неоднократно ложилась под нож хирурга, благодаря чему даже попала в книгу рекордов Гиннесса.
Сегодня в свои 67 лет Синди выглядит так.
Лаура Лу Браун сделала себе шесть бразильских подтяжек ягодиц, пять липосакций, четыре операции на груди, две ринопластики, перенесла смену формы глаз, установку виниров и провела липоскульптурирование для рельефных кубиков пресса.
Британка Монифа Маккуин сделала 30 пластических операций из-за пережитых в детстве издевательств со стороны сверстников
Парень потратил на своё преображение около 10 тысяч долларов и нисколько не жалеет о вложениях. Он поменял профессию продавца обуви и стал танцором кабаре.
Суперфанат начал свой путь пластической хирургии, увидев, что Рики Мартин вошёл в сотню самых сексуальных мужчин планеты. Парню захотелось повторить этот успех.
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