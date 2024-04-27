Аргентинка может стать самой старшей участницей «Мисс Вселенная», хотя её возраст невозможно угадать по фото

Журналистка и юрист из Аргентины Алехандра Родригес может стать самой возрастной участницей в истории международного конкурса «Мисс Вселенная». Для этого ей нужно победить во внутреннем аргентинском соревновании, чтобы в дальнейшем представлять всю страну.
Она уже была коронована как «Мисс Буэнос-Айреса», обойдя 34 девушек, и её шансы на дальнейшие победы велики. В частности, из-за её возраста, который совершенно невозможно угадать по фотографиям.
Она прошла половину пути для попадания на международный конкурс, который в этом сентябре пройдёт в Мексике. 21 апреля Алехандра стала «Мисс Буэнос-Айрес» и теперь будет представлять столицу в национальном состязании.
Именно возраст финалистки «Мисс Аргентина» от Буэнос-Айреса привлёк так много внимания людей со всего мира. Даже держа в голове факт, что она может стать самой возрастной участницей в истории, сложно решиться назвать число выше 45.
То есть, ей 60 лет!
Её участие в «Мисс Аргентина» стало возможным после того, как в 2023 году были изменены правила: теперь для потенциальных конкурсанток осталась лишь нижняя возрастная планка — она должна быть совершеннолетней.
До этого, с самого основания конкурса в 1952 году, в нём могли участвовать лишь незамужние девушки 18-28 лет, которые ещё не успели родить. Сейчас предел по возрасту в старшую сторону составляет 73 года.
Теперь, чтобы поставить возрастной рекорд на международном конкурсе «Мисс Вселенная» и войти в историю, Алехандре нужно одолеть всех соперниц в родной Аргентине. Финал внутреннего конкурса пройдёт 25 мая.
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