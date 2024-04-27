Аргентинка может стать самой старшей участницей «Мисс Вселенная», хотя её возраст невозможно угадать по фото

То есть, ей 60 лет!

Её участие в «Мисс Аргентина» стало возможным после того, как в 2023 году были изменены правила: теперь для потенциальных конкурсанток осталась лишь нижняя возрастная планка — она должна быть совершеннолетней.

До этого, с самого основания конкурса в 1952 году, в нём могли участвовать лишь незамужние девушки 18-28 лет, которые ещё не успели родить. Сейчас предел по возрасту в старшую сторону составляет 73 года.

Теперь, чтобы поставить возрастной рекорд на международном конкурсе «Мисс Вселенная» и войти в историю, Алехандре нужно одолеть всех соперниц в родной Аргентине. Финал внутреннего конкурса пройдёт 25 мая.