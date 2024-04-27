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Аргентинка может стать самой старшей участницей «Мисс Вселенная», хотя её возраст невозможно угадать по фото

Аргентинка может стать самой старшей участницей «Мисс Вселенная», хотя её возраст невозможно угадать по фото

Автор:
27 апреля 2024 09:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аргентинка   в мире   внешность   возраст   красота   люди   мисс вселенная   фото   
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Журналистка и юрист из Аргентины Алехандра Родригес может стать самой возрастной участницей в истории международного конкурса «Мисс Вселенная». Для этого ей нужно победить во внутреннем аргентинском соревновании, чтобы в дальнейшем представлять всю страну.

Она уже была коронована как «Мисс Буэнос-Айреса», обойдя 34 девушек, и её шансы на дальнейшие победы велики. В частности, из-за её возраста, который совершенно невозможно угадать по фотографиям.

Она прошла половину пути для попадания на международный конкурс, который в этом сентябре пройдёт в Мексике. 21 апреля Алехандра стала «Мисс Буэнос-Айрес» и теперь будет представлять столицу в национальном состязании.

Именно возраст финалистки «Мисс Аргентина» от Буэнос-Айреса привлёк так много внимания людей со всего мира. Даже держа в голове факт, что она может стать самой возрастной участницей в истории, сложно решиться назвать число выше 45.

То есть, ей 60 лет!

Её участие в «Мисс Аргентина» стало возможным после того, как в 2023 году были изменены правила: теперь для потенциальных конкурсанток осталась лишь нижняя возрастная планка — она должна быть совершеннолетней.

До этого, с самого основания конкурса в 1952 году, в нём могли участвовать лишь незамужние девушки 18-28 лет, которые ещё не успели родить. Сейчас предел по возрасту в старшую сторону составляет 73 года.

Теперь, чтобы поставить возрастной рекорд на международном конкурсе «Мисс Вселенная» и войти в историю, Алехандре нужно одолеть всех соперниц в родной Аргентине. Финал внутреннего конкурса пройдёт 25 мая.

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Метки: Аргентинка   в мире   внешность   возраст   красота   люди   мисс вселенная   фото   
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7  комментариев
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7k
0rfans 2 часа назад
Отлично выглядит для своих лет и судя по фото не тупая, что немаловажно)
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4k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Мисс (MS), как я понимаю, это девушка. Миссис(Mrs) - замужняя женщина. Бабушка, конечно, может быть незамужней, но вот девушкой - это сильно вряд ли. Или в целой Аргентине никого помоложе не нашлось?
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1k
олег Час назад
на всю столицу одна 60летня девица.
остальные на митинге против преза.
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18k
Сергей Час назад
У женщин и прапорщиков возраст не спрашивают!))
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6k
Дмитрий ! 2 часа назад
Руки выдают.
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Miralanim
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