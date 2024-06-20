Как японец сделал гигантские пальцы своей фишкой

Такие пальцы – генетическое заболевание пахидермопериостоз, при котором у тебя опухают кончики пальцев так, что становятся по размеру почти как мячики для пинг-понга. Выглядит довольно пугающе, напоминает породу жаб, но молодой парень из Японии смог превратить свою болезнь в успех.
Кому выгодны такие пальцы?
Сего Есидо из Нагои работает парикмахером и часто светится в соцсетях, где его прозвали «мистер Барабанные пальцы». Не всегда он получает позитив, ему часто пишут, как это уродливо. И вообще, стыдно так выставлять свое уродство и инвалидность.
Но у парня хватает силы характера оставаться позитивным. Ведь такое у него со школы, с момента полового созревания. А впервые его пальцы стали не похожими на пальцы других детей еще в начальной школе
Потому он знал, что в будущем ничего не изменится. Потому ему пришлось планировать свое будущее, зная о том, насколько он не такой, как все. Он стал сам публиковать свои пальцы в соцсетях, чтобы избавиться от страха перед людьми.
Тем более ему сложнее делать практически все бытовые задачи – брать ножницы, открывать небольшие застежки, а перчатки практически никакие не подходят, приходится ходить в варежках.
И внезапно он открыл свой талант.
Когда Сего подрабатывал в средней школе в парикмахерской, ему сказали, что у него очень талантливо получается делать массаж кожи головы. И люди стали узнавать его не только по жутким пальцам, а по тому, как хорошо он в прошлый раз делал массаж.
Это тронуло сердце Сего, и так он определился со своей будущей профессией. Он стал парикмахером, хотя маленькие ножнички ему все еще не даются.
Но отбоя от клиентов у него нет благодаря очень популярным соц.сетям. Там он показывает, как делает броский маникюр для своих гигантских пальцев, либо демонстрирует, как умеет делать массаж.
Постепенно он стал одним из самых востребованных парикмахеров в Нагое, и не стесняется, что получил популярность за счет своих странных пальцев. В конце концов после стрижки никто не прическу по факту не жалуется, значит, он хорошо работает.
Для Японии это очень терапевтическая история, где выделяться на фоне других зачастую смерти подобно. А любого не такого, как все, буллят свои же одноклассники даже из примерных семей.
И каждый такой случай с белой вороной не по выходным в Сибуэ, а на постоянной основе показывающей свои странности, но вписавшейся в общество идеально – это настоящий глоток свежего воздуха для социальной среды Японии.
Источник:
Источник:
- 10 обычных для Японии вещей, которые кажутся нам странными
- Правда ли в Японии можно получить дом в деревне бесплатно
- Носят ли японки нижнее белье под кимоно?
- Снимки из Японии, которые доказывают, что эта страна не похожа ни на одну другую
- Интересные факты про Японию