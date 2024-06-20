Как японец сделал гигантские пальцы своей фишкой

Но у парня хватает силы характера оставаться позитивным. Ведь такое у него со школы, с момента полового созревания. А впервые его пальцы стали не похожими на пальцы других детей еще в начальной школе

Потому он знал, что в будущем ничего не изменится. Потому ему пришлось планировать свое будущее, зная о том, насколько он не такой, как все. Он стал сам публиковать свои пальцы в соцсетях, чтобы избавиться от страха перед людьми.