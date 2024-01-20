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Восковые носы азиатов

Восковые носы азиатов

Автор:
20 января 2024 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Девушка   азиат   в мире   внешность   люди   нос   обман   фото   
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Не всё в Южной Корее, Таиланде и Китае пластика. Некоторая красота – просто воск. И в некоторой степени носить накладной восковой нос даже здоровее, чем его сто раз перекраивать.

Красота – это восковая маска

Не все хотят перекраивать лицо. И дорого, и страшно. А каноны красоты в Азии очень жесткие и узкие, как прокрустово ложе. Быть красоткой с курносым большим носом не выйдет.

И в этом случае девушек спасает микрокристаллический воск. Популярнее всего это средство в Китае, оттуда этот тренд пытался пробраться на запад.

Но так и застрял в студиях гримеров Голливудских киностудий. Обычные девушки-европейки и американки все же не готовы накладывать на себя восковые маски для изменения формы лица.

Потому что по сути это так и работает – поверх вашего носа накладывается восковой слепок (чаще – частичный слепок) носа. Воск наносится на лицо, где застывает, формируя нос – делая его уже, либо выравнивая линию, чтобы скрыть горбинку.

Маленький пухлый носик он может превратить в идеальный прямой, главное, приноровиться и чтобы руки из верного места росли.

Как работает микрокристаллический воск

На самом деле он довольно безопасный, это просто обезжиренный вазелин, который хорошо липнет к коже человека. Лучше всех получается у девушек, которые в детстве хорошо умели лепить из пластилина. Все то же самое.

Он мнется в руках и принимает любую нужную форму. Главное потом нанести хороший фиксирующий состав, чтобы случайно не смять себе нос.

Пластиковые накладки очень популярны на торжества, особенно на свадьбы. Не только потому что они формируют, а потому что они работают лучше, чем любая тоналка.

Тонкий слой пластика скрывает веснушки, поры, появившиеся веснушки. Кожа визуально смотрится идеально, как у фарфоровой куколки. Чем это отличается от того, чтобы просто надеть маску из китайского фарфора? По сути до этого один шаг.

А потом еще и эту маску можно будет красиво художественно расписать.

Но мне кажется, что больше всего нравится такой воск аферисткам. Можно менять внешность каждый день, и тебя даже по фотороботу не узнают. Особенно для брачных аферисток – золотая находка.


А вы думаете, лучше такой временный воск или все же сделать операцию и не мучиться, если так себе не нравишься?

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Метки: Девушка   азиат   в мире   внешность   люди   нос   обман   фото   
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Alex Fisher 9 минут назад
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