Восковые носы азиатов

Красота – это восковая маска

Не все хотят перекраивать лицо. И дорого, и страшно. А каноны красоты в Азии очень жесткие и узкие, как прокрустово ложе. Быть красоткой с курносым большим носом не выйдет.

И в этом случае девушек спасает микрокристаллический воск. Популярнее всего это средство в Китае, оттуда этот тренд пытался пробраться на запад.