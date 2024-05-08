В сети появился фейк, что Канье Уэст прилетит в Россию и люди уже купили билеты

Позже появилась информация, что Канье всё же не приедет в Россию. Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил Известиям, что слухи о визите рэпера - фейк. По его словам, музыкант потребовал не менее 5 млн долларов и таких денег не нашлось у российских организаторов.

Несмотря на это заявление, люди уже начали даже покупать билеты на концерт Канье. Правда, это оказались мошенники. На фоне слухов о приезде рэпера, они создали фейковый сайт на котором продавали билеты. Согласно скринам, концерт должен состояться 8 июня. В “Лужниках” уже заявили, что вся информация о приезде Канье Уэста - фейк.