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В сети появился фейк, что Канье Уэст прилетит в Россию и люди уже купили билеты

В сети появился фейк, что Канье Уэст прилетит в Россию и люди уже купили билеты

Автор:
08 мая 2024 18:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Канье Уэст   Россия   Рудковская   знаменитости   интфересное   фейк   фото   шоу бизнес   
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Его жене было бы очень холодно у нас осенью.

Telegram-канал Mash сообщил, что Канье Уэст прибудет в Россию и даст концерт в Москве. Об этом СМИ рассказали сами организаторы. Концерт пройдёт в “Лужниках”, контракт уже подписан. С собой Канье планирует взять свою жену Бьянку. Учитывая её манеру одеваться, россиян ждёт немало потрясений.

Позже появилась информация, что Канье всё же не приедет в Россию. Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил Известиям, что слухи о визите рэпера - фейк. По его словам, музыкант потребовал не менее 5 млн долларов и таких денег не нашлось у российских организаторов.

Несмотря на это заявление, люди уже начали даже покупать билеты на концерт Канье. Правда, это оказались мошенники. На фоне слухов о приезде рэпера, они создали фейковый сайт на котором продавали билеты. Согласно скринам, концерт должен состояться 8 июня. В “Лужниках” уже заявили, что вся информация о приезде Канье Уэста - фейк.

Однако, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что Канье всё же приедет в Россию, но не летом, а осенью. По её словам, с ней связался Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Рудковская связала её с Евгением Финкельштейном, который устраивал выступления Мадонны, Дженнифер Лопес, Джастина Тимберлейка. По словам Рудковской, договорились на осень.

"А мне в личной беседе сказал про осень. Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Я свела их с Женей. И вот переговоры сдвигаются в сторону конкретики", - добавила Рудковская.

По ее словам, продюсеры и организаторы знают, что концерт с "Лужниками" и другими структурами нужно согласовывать за 2-3 недели, и это "было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает".

Отметим, что никакой официальной информации о приезде Канье Уэста в Россию не поступало.

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Метки: Канье Уэст   Россия   Рудковская   знаменитости   интфересное   фейк   фото   шоу бизнес   
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33k
Владимир Час назад
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Igor Grishaev 12 минут назад
"Выступают Канье Уэст и ушки спаниэля!"
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23k
BiZ 18 минут назад
ну и где сиськи?
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8k
Умница-красавица Полчаса назад
Спасибо! За самые бездарно потраченные 1,5 минуты в моей жизни
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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