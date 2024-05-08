В сети появился фейк, что Канье Уэст прилетит в Россию и люди уже купили билеты

Его жене было бы очень холодно у нас осенью.
Telegram-канал Mash сообщил, что Канье Уэст прибудет в Россию и даст концерт в Москве. Об этом СМИ рассказали сами организаторы. Концерт пройдёт в “Лужниках”, контракт уже подписан. С собой Канье планирует взять свою жену Бьянку. Учитывая её манеру одеваться, россиян ждёт немало потрясений.
Позже появилась информация, что Канье всё же не приедет в Россию. Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил Известиям, что слухи о визите рэпера - фейк. По его словам, музыкант потребовал не менее 5 млн долларов и таких денег не нашлось у российских организаторов.
Несмотря на это заявление, люди уже начали даже покупать билеты на концерт Канье. Правда, это оказались мошенники. На фоне слухов о приезде рэпера, они создали фейковый сайт на котором продавали билеты. Согласно скринам, концерт должен состояться 8 июня. В “Лужниках” уже заявили, что вся информация о приезде Канье Уэста - фейк.
Однако, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что Канье всё же приедет в Россию, но не летом, а осенью. По её словам, с ней связался Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Рудковская связала её с Евгением Финкельштейном, который устраивал выступления Мадонны, Дженнифер Лопес, Джастина Тимберлейка. По словам Рудковской, договорились на осень.
"А мне в личной беседе сказал про осень. Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Я свела их с Женей. И вот переговоры сдвигаются в сторону конкретики", - добавила Рудковская.
По ее словам, продюсеры и организаторы знают, что концерт с "Лужниками" и другими структурами нужно согласовывать за 2-3 недели, и это "было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает".
Отметим, что никакой официальной информации о приезде Канье Уэста в Россию не поступало.
Источник:
- Власти Украины поблагодарили сбежавших российских знаменитостей
- Научил плохому: российский дизайнер продолжает прославлять Канье Уэста
- "У меня в этой стране больше не осталось недвижимости": Алла Пугачёва заявила, что с Россией её больше ничего не связывает
- Тиктокер Даня Милохин наконец скоро покинет Россию
- Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов, посвятив им песню "Выхода нет"