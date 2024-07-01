Учёные показали, как выглядел величайший фараон Египта незадолго до смерти

Реконструкция лица была создана с использованием компьютерной томографии (КТ) черепа Рамсеса II и современных методов реконструкции лица. Результатом стала трехмерная модель. Согласно ей, лицо у фараона было удлиненное, с высоким лбом и узким подбородком.

Получившееся изображение представляет собой удивительно реалистичный портрет могущественного человека, находившегося у власти много лет и оставшегося в истории как один из величайших фараонов Египта.