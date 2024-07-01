Учёные показали, как выглядел величайший фараон Египта незадолго до смерти

Бразильский графический дизайнер Сисеро Мораес с помощью 3D-моделирования воссоздал внешность древнеегипетского фараона Рамсеса II, правившего в XIII веке до нашей эры, с поразительной точностью. Теперь мы можем увидеть, как выглядел Рамсес II в возрасте около 90 лет, в последние дни своей жизни.
Реконструкция лица была создана с использованием компьютерной томографии (КТ) черепа Рамсеса II и современных методов реконструкции лица. Результатом стала трехмерная модель. Согласно ей, лицо у фараона было удлиненное, с высоким лбом и узким подбородком.
Получившееся изображение представляет собой удивительно реалистичный портрет могущественного человека, находившегося у власти много лет и оставшегося в истории как один из величайших фараонов Египта.
«Наше исследование раскрывает лицо мудреца, фараона, который правил Египтом более 60 лет и оставил неизгладимый след в истории», — сказал Сисеро Мораес, известный своими реконструкциями лиц по черепу.
Ученые использовали сотни источников, включая данные о ДНК и антропометрические исследования, чтобы обеспечить точный и правдоподобный портрет. На изображении мы видим обветренное лицо пожилого человека, имеющее характерные черты внешности, которые заметны и на сохранившихся гигантских статуях Рамзеса II (они до сих пор стоят в Египте).
Однако выяснилось, что черты лица статуй отличаются от реальной внешности фараона. «Мы изо всех сил старались сделать реконструкцию максимально правдоподобной, — говорит Мораес. — Но мы также хотели передать мудрость и авторитет, которыми обладал Рамзес II в конце жизни».
Команда столкнулась с рядом проблем при воссоздании облика фараона. Лицо и зубы были сильно изношены, что свидетельствует о плохом состоянии здоровья в последние годы жизни. Кроме того, у Рамсеса II был выраженный прикус.
"В данном исследовании мы провели очень широкий анализ, сравнив реконструированное лицо со статуями Рамсеса II, — говорит Мораес. — Цель состояла в том, чтобы понять, насколько "надежны" статуи и можно ли на них опираться. Мы убедились, что не совсем. У статуй Рамсеса II более тонкий лоб, губы и подбородок более выражены.
Мы также проанализировали антропометрические данные и данные ДНК древнеегипетского населения, и всё оказывает на то, что население было очень разнородным, это трудно стандартизировать. Также мы использовали данные из старого (1976 г.) исследования мумифицированных останков фараона, найденных в 1881 году. Сопоставление всех данных помогло нам составить более полную картину».
«Мы очень довольны результатом, — добавляет реконструктор. — Мы создали научно обоснованный портрет, который позволяет нам заглянуть в последние дни жизни одного из величайших фараонов Египта».
Результат также оказался похож на предыдущую реконструкцию 2022 года, созданную Сахар Салим из Каирского университета и Кэролайн Уилкинсон из Ливерпульского университета Джона Мурса. Они также использовали 3D-модель черепа. Затем они обратили вспять процесс старения, повернув время почти на полвека назад, чтобы показать лицо фараона в расцвете сил.
По словам Салим, в результате получился «очень красивый» правитель. «На мое представление о лице Рамсеса II повлияло лицо его мумии, — пояснила она. — Однако реконструкция лица помогла придать мумии живое лицо. Я считаю, что реконструированное лицо показывает нам очень красивого египтянина с чертами лица, характерными для Рамсеса II, — выраженным носом и сильной челюстью».
Реконструкция лица Рамсеса II не только дает представление о внешности одного из самых известных фараонов Древнего Египта, но также демонстрирует потенциал компьютерной томографии и других современных методов для раскрытия внешности исторических деятелей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Дети в Древнем Египте изучали "Древний Египет".
Для них Древний Египет.
А "бразильский графический дизайнер Сисеро Мораес" - видимо главный из них.
Для восстановления облика нужен не графический дизайнер, а антрополог - скульптор.
Каким был профессор Герасимов.
Он единственный, кто разработал достоверный метод моделирования мягких тканей по костям черепа.
Его модели неоднократно были проверены, так как он сотрудничал с МВД, восстанавливая облик жертв по черепам, потом человека опознавали по фотографиям.
А тут - 3D скан черепа, на который кое-как натянули непонятно откуда взятый скин.
Проверить реалистичность такой модели невозможно, так что можно смело утверждать, что Рамзес выглядел именно так, ага...