Лицо Аменхотепа III восстановили по черепу

Фараон Аменхотеп III, которого один из археологов назвал «одним из богатейших людей, когда-либо живших на свете», привел Египет к периоду небывалого процветания и международного могущества.

Он считается одним из величайших фараонов, его статуй сохранилось больше, чем у любого другого, однако научная реконструкция его лица никогда не проводилась. И вот международная команда ученых решила восстановить справедливость и показать нам, как выглядел этот человек.