Лицо Аменхотепа III восстановили по черепу

Аменхотеп III правил Древним Египтом в период расцвета его могущества, 3 400 лет назад. Его называют самым богатым человеком в истории. Ему поклонялись как живому богу, и он был дедом Тутанхамона. А теперь мы наконец-то можем увидеть его истинное лицо!
Фараон Аменхотеп III, которого один из археологов назвал «одним из богатейших людей, когда-либо живших на свете», привел Египет к периоду небывалого процветания и международного могущества.
Он считается одним из величайших фараонов, его статуй сохранилось больше, чем у любого другого, однако научная реконструкция его лица никогда не проводилась. И вот международная команда ученых решила восстановить справедливость и показать нам, как выглядел этот человек.
Майкл Хабихт, археолог из Университета Флиндерса в Австралии, говорит, что Аменхотеп III выглядел совсем не так, как фараон, изображенный на статуях.
«Это спокойное лицо человека, который выступал за мир и жил во времена величайшего экономического процветания. Он вполне мог быть одним из самых богатых людей, которые когда-либо жили, по крайней мере, в свою эпоху».
«Трудно определить причину смерти, анализируя имеющиеся останки. Исследования, проведенные в 1970-х годах, описывают Аменхотепа III как тучного, больного и малоподвижного человека, который был почти лысым и в последние годы жизни страдал от проблем с зубами».
«Хотя он был одним из действительно великих правителей Египта, его рост составляет всего около 156 см, что делает его одним из самых низкорослых фараонов, о которых мы знаем по сохранившимся мумиям. Этот довольно маленький рост не нашел отражения в искусстве — в искусстве Аменхотеп III отображен в виде гигантских статуй».
Бразильский эксперт по графике Сисеро Мораес, ожививший лицо фараона, говорит, что реконструкция началась с цифрового воссоздания черепа. Затем были использованы дополнительные данные, полученные от живых доноров, для определения возможных размеров и положения носа, ушей, глаз и губ
«Судя по историческим данным, Аменхотеп III обладал крепким телосложением, поэтому мы использовали данные людей с высоким индексом массы тела. Если мы не ошибаемся, это первое приближенное к реальности изображение лица Аменхотепа III. По сравнению с другими реконструкциями внешности фараонов, в которых я принимал участие, это было самым полным, поскольку мы смоделировали одежду и аксессуары. Мы были поражены конечным результатом; видеть полный бюст с такими цветами и спокойным выражением лица очень приятно. Это наш подарок всем, кто ценит историю».
При жизни фараона почитали как божество, и он утверждал, что бог Амун был его настоящим отцом, а имя Аменхотеп означало «Амун доволен».
Считается, что он умер в возрасте от 40 до 50 лет, оставив своему преемнику страну на пике своего могущества и богатства.
«В дипломатических письмах иностранные правители умоляли его прислать им в подарок немного золота, "поскольку золота в Египте так же много, как песка", — рассказывает Майкл Хабихт. — Это обычное преувеличение для таких писем, но, тем не менее, намек на огромное богатство. Есть предположения, что мумия Аменхотепа III могла быть полностью покрыта сусальным золотом, так что он должен был выглядеть как статуя бога».
По словам археолога, фараон также мог быть большим любителем и ценителем женщин: «Он, очевидно, очень ими интересовался; импортировал сотни иностранных гаремных дам и коллекционировал их, как другие люди коллекционируют почтовые марки».
После смерти Аменхотепа III его сменил сын, Аменхотеп IV. Новый фараон восстал против могущественного жречества Амуна, установив бог солнца Атен в качестве главного египетского божества. Он изменил свое имя на Ахенатен, что означает «благосклонный к Атену», и даже перенес свою столицу из Фив — «города Амуна» — в новый город в честь бога солнца, Ахетатен.
Но его сын, Тутанхатен, восстановил культ Амуна, изменив свое имя на Тутанхамон, что означает «живой образ Амуна». Тутанхамон стал одним из самых известных фараонов в истории благодаря обнаружению его гробницы в 1922 году, которая была практически нетронута и содержала множество оригинальных артефактов.
Майкл Хабихт, Сисеро Мораес и их коллеги Елена Варотто из Университета Флиндерса и Франческо Галасси из Лодзинского университета в Польше планируют опубликовать результаты своей работы в научном журнале.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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