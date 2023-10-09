"Что известно о первой в истории забастовке рабочих"

События были довольно подробно описаны на папирусе, дошедшем до наших дней. Писец Аменнахт поведал о том, как на 29 году правления фараона (около 1170 г. до н. э.) строители и художники гробниц в Дэйр эль-Медине перестали получать полагающееся им жалование (которое выдавалось зерном).

На 18 день после того, как им в очередной раз не выдали зерно, они побросали свои инструменты, оставили рабочие места и выдвинулись к городу Фивы. Бастующие кричали: «Мы голодаем!». По словам писца, это было нечто доселе невиданное, и местные чиновники не знали, как поступить. Они приказали выдать протестующим хлеб, однако те не вернулись к работе, а продолжили бастовать и на следующий день, требуя, чтобы им выдали всё, что задолжали к тому моменту. Вызванные же стражи порядка пожали плечами и просто ушли.

В конце концов бастующим выдали положенное жалование, но очень скоро выяснилось, что следующей оплаты снова можно не ждать. И забастовка была возобновлена, причем на этот раз протестующие перекрыли дорогу в Долину Царей и угрожали разрушить царские усыпальницы.

За несколько лет, что длилась эта забастовка, она от обычных претензий по поводу невыплаты жалования перешла в разряд протестов с более серьезными лозунгами, за высшую справедливость и против «плохих людей и плохих дел, творящихся за спиной у фараона».

Но почему же рабочие перестали вовремя и в должном объеме получать оплату труда?