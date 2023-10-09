"Что известно о первой в истории забастовке рабочих"

История рабочих забастовок берёт своё начало с 12 века до нашей эры. Первая забастовка, о которой сохранились документальные сведения, произошла в Древнем Египте во время правления Рамсеса III.
События были довольно подробно описаны на папирусе, дошедшем до наших дней. Писец Аменнахт поведал о том, как на 29 году правления фараона (около 1170 г. до н. э.) строители и художники гробниц в Дэйр эль-Медине перестали получать полагающееся им жалование (которое выдавалось зерном).
На 18 день после того, как им в очередной раз не выдали зерно, они побросали свои инструменты, оставили рабочие места и выдвинулись к городу Фивы. Бастующие кричали: «Мы голодаем!». По словам писца, это было нечто доселе невиданное, и местные чиновники не знали, как поступить. Они приказали выдать протестующим хлеб, однако те не вернулись к работе, а продолжили бастовать и на следующий день, требуя, чтобы им выдали всё, что задолжали к тому моменту. Вызванные же стражи порядка пожали плечами и просто ушли.
В конце концов бастующим выдали положенное жалование, но очень скоро выяснилось, что следующей оплаты снова можно не ждать. И забастовка была возобновлена, причем на этот раз протестующие перекрыли дорогу в Долину Царей и угрожали разрушить царские усыпальницы.
За несколько лет, что длилась эта забастовка, она от обычных претензий по поводу невыплаты жалования перешла в разряд протестов с более серьезными лозунгами, за высшую справедливость и против «плохих людей и плохих дел, творящихся за спиной у фараона».
Но почему же рабочие перестали вовремя и в должном объеме получать оплату труда?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сказать о том, что происходило в Египте в то время.
Рамсес III унаследовал титул фараона около 1186 г. до н. э. как второй фараон Двадцатой династии. Он считался последним великим фараоном Нового Царства, достойным наследником Рамсеса II. Он защитил страну от вторжения врагов, за время его правления было построено и восстановлено множество храмов и памятников, и это, вероятно, поднимало моральных дух его народа.
Однако государству не хватало прежней силы и мощи. Частично это было связано с упадком экономики, начавшимся во время правления предыдущего фараона Сетнахте. Египет страдал от сокращения торговли и поступающих в казну налогов, и его ресурсы стали более скудными, чем прежде.
Рамсес III был убит во время Гаремного заговора, государственного переворота, организованного его второй женой Тие, которая надеялась посадить на трон своего сына Пентавера. Хотя причастным удалось убить правящего фараона, они не смогли выполнить вторую часть своей миссии: контроль над страной получил Рамсес IV, сын Рамсеса III.
Рамсес III правил 31 год. Все было относительно мирно и благополучно до тех пор, пока не произошло нападение Народов моря (собирательный термин, описывающий выходцев из Западной Анатолии, островов Средиземного моря, Эгейского моря, из Южной Европы). Эта война истощила ресурсы Египта — как финансовые, так и людские.
«Народы моря» во время нападения изо всех сил пытались достичь суши. Рамсес III приказал своим командующим создать опорные пункты по ту сторону границ, а также развернуть военные корабли. Одна из его тактик заключалась в том, чтобы спрятать лучников вдоль береговой линии возле устья Нила, чтобы лодки не могли даже зайти в реку.
Было зафиксировано, что его тактика имела большой успех на берегу моря, но в записях ничего не упоминалось о сухопутном сражении — вероятно, из-за большого количества потерь, которые официально не были зафиксированы.
Следующие несколько лет в Новом Царстве были мирными, что позволило Рамсесу III начать строительство новых храмов. Он и его окружение также совершили грандиозное путешествие по Египту, что еще больше истощило казну. А еще он приказал совершить экспедиции в близлежащие зарубежные земли для установления торговых связей и военных завоеваний, которые оказались успешными.
Вроде бы всех этих достижений должно было быть более чем достаточно для пополнения казны. Но нет, их не хватало.
Историки полагают, что ситуация, приведшая к забастовке рабочих, объясняется совокупностью сразу нескольких факторов. Это и большие потери рабочей силы в результате войны, и большие расходы, понесенные в борьбе с Народами моря, и коррупция среди чиновников, приведшая к неправильному распределению ресурсов, и скудный урожай из-за плохой погоды.
Так вот. Голодные рабочие уже бастуют, а Рамсес III тем временем решает устроить грандиозное празднование в честь 30-летия своего правления. Он и его советники понятия не имели, как поступить с голодающими рабочими, поскольку подобного никогда раньше не случалось. Рабочим раздали выпечку, выдали напитки во время празднования. Но на следующий же день они возобновили забастовку.
Поскольку рабочие из Дейр-эль-Медины были одними из самых высокооплачиваемых в стране (они строили некрополь для самого фараона), плохое обращение с ними говорило о том, что рабочим пониже рангом вообще не на что надеяться. В конце концов противостояние все же закончилось и бастующие получили то, что им причиталось. Однако к тому моменту вера в Маат — концепцию гармонии — была подорвана.
Концепция Маат говорила о том, что «фараон и отец» поддерживает порядок и гармонию между людьми и богами, заботится о том, чтобы подданные не голодали и всегда были при работе, делает все возможное для достижения общественного блага.
Случившаяся забастовка рабочих стала началом упадка власти фараона и слепой преданности его подданных.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да в принципе все. Даже кино есть