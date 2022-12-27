Знакомьтесь, Рамсес: ученые впервые воссоздали лицо египетского фараона

Благодаря этой реконструкции лицо великого фараона Древнего Египта, Рамсеса II, можно увидеть впервые за 3200 лет.
Ученые из Египта и Англии использовали 3D-модель черепа фараона, чтобы воссоздать его черты на момент смерти. Затем они обратили процесс старения вспять, откатив созданное лицо в прошлое почти на полвека, чтобы показать, как выглядел Рамсес в расцвете сил. Результатом стала первая «научная реконструкция лица» фараона, основанная на компьютерной томографии его настоящего черепа.
Сахар Салим из Каирского университета, создавшая 3D-модель черепа, сказала, что результат показал «очень красивого» правителя. «То, как я представляла себе лицо Рамсеса II, основывалось на лице его мумии. Однако реконструкция лица помогла воссоздать лицо мумии при жизни. Мне кажется, что получившееся лицо представляет собой очень красивого египтянина с чертами, характерными для Рамсеса II — ярко выраженным носом и мощной челюстью».
Кэролайн Уилкинсон, директор Face Lab в Ливерпульском университете Джона Мура, описала процесс реконструкции лица: «Мы берем компьютерную томографическую (КТ) модель черепа, предоставившую нам трехмерную форму черепа, которую мы можем перенести в нашу компьютерную систему. У нас есть база данных предварительно смоделированной анатомии лица, которую мы импортируем, а затем изменяем, чтобы она соответствовала черепу. По сути, мы строим лицо от поверхности черепа к поверхности лица через мышечную структуру и жировые слои, а затем, наконец, слой кожи».
«У всех нас более или менее одинаковые мышцы одного происхождения с одинаковыми креплениями, — продолжила Уилкинсон. — Поскольку у каждого из нас немного разные пропорции и форма черепа, то получаются и немного разные формы и пропорции мышц, и это напрямую влияет на форму лица».
Это уже второй подобный проект для Сахар — до этого она руководила реконструкцией лица Тутанхамона, которую выполнил британский скульптор Кристиан Корбет. По мнению профессора, этот процесс помогает восстановить человечность мумий: «Когда мумия царя обретает лицо, это очеловечивает его и создает с ним связь, а также восстанавливает его наследие. Царь Рамсес II был великим воином, который правил Египтом 66 лет и инициировал первый в мире договор. Восстановление лица мумии Рамсеса II в его преклонном возрасте и более молодой версии напоминает миру о его легендарном статусе».
Однако реконструкция лица давно умершего фараона не обошлась без трудностей. Например, череп сам по себе не может раскрыть все аспекты внешности человека.
«Я считаю, самое сложное— это то, что происходит после формы; то есть вся информация о цвете кожи, пигментных пятнах, морщинах, цвете волос и глаз. В этом случае мы получили предложение от Сахар и ее команды относительно наиболее вероятного цвета глаз, цвета волос и цвета кожи. Мы также получили сведения, известные о нем из письменных текстов, а также у нас были сохранившиеся мумифицированные мягкие ткани его лица для работы».
Этот процесс был протестирован с использованием живых объектов, что позволило сравнить реконструкцию, основанную на данных компьютерной томографии, с реальным человеком.
Доктор Уилкинсон продолжила: «Итак, мы знаем, что около 70 процентов поверхности воссозданного лица имеет менее 2 мм ошибки с точки зрения формы. Значит, мы неплохо справились; мы можем с большой уверенностью предсказать форму по деталям скелета».
Профессор Салим добавила: «Это единственная научная реконструкция лица Рамсеса II, основанная на компьютерной томографии его настоящей мумии. Предыдущие попытки были ненаучными и в основном художественными, основанными на лице его мумии».
Реконструкция дебютировала во французском документальном фильме «L'Egypte, une passion française», который был показан на канале France 3.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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,,Михаил Герасимов ученый с мировым именем, который изобрел способ восстановления облика человека только по его черепу. Благодаря ему, мы узнали как на самом деле выглядели неандертальцы, Иван Грозный и Ярослав Мудрый, а еще он помогал криминалистам раскрывать преступления.,,
https://naked-science.ru/article/column/metod-gerasimova-kak-genij-plasticheskoj-rekonstruktsii-vernul-ushakovu-litso-a-germanii-shillerahttps://naked-science.ru/article/column/metod-gerasimova-kak-genij-plasticheskoj-rekonstruktsii-vernul-ushakovu-litso-a-germanii-shillera
Год назад воссоздавали, и тоже, вроде, были учёные. А выходят каждый раз разные мужики. Им бы художника с простым карандашом, как в 20 веке. Фоторобот со слов, нарисованный карандашом рублеными линиями - и находили же.