Знакомьтесь, Рамсес: ученые впервые воссоздали лицо египетского фараона

«У всех нас более или менее одинаковые мышцы одного происхождения с одинаковыми креплениями, — продолжила Уилкинсон. — Поскольку у каждого из нас немного разные пропорции и форма черепа, то получаются и немного разные формы и пропорции мышц, и это напрямую влияет на форму лица».

Это уже второй подобный проект для Сахар — до этого она руководила реконструкцией лица Тутанхамона, которую выполнил британский скульптор Кристиан Корбет. По мнению профессора, этот процесс помогает восстановить человечность мумий: «Когда мумия царя обретает лицо, это очеловечивает его и создает с ним связь, а также восстанавливает его наследие. Царь Рамсес II был великим воином, который правил Египтом 66 лет и инициировал первый в мире договор. Восстановление лица мумии Рамсеса II в его преклонном возрасте и более молодой версии напоминает миру о его легендарном статусе».