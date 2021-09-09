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Реконструкция лица Рамсеса II по мумии фараона с помощью искусственного интеллекта

Реконструкция лица Рамсеса II по мумии фараона с помощью искусственного интеллекта (4 фото)

Автор:
09 сентября 2021 16:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: Интересный факт. Египетская мумия фараона Рамсеса II   Рамсес II   внешность   древний египет   интересные факты   реконструкция   факты   фараон   
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Рамсес II, также известный как Рамсес Великий, был третьим фараоном девятнадцатой династии Египта. Его часто считают величайшим, самым знаменитым и могущественным фараоном Нового Царства, самого могущественного периода Древнего Египта. Его преемники, а позже и египтяне называли его "Великим предком".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Интересный факт. Египетская мумия фараона Рамсеса II   Рамсес II   внешность   древний египет   интересные факты   реконструкция   факты   фараон   
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6  комментариев
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kleyman 3 часа назад
Так вот где и когда Док Браун, окончательно застрял во времени.

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Sanar Час назад
А я думаю где я его видел, второе фото мне на автовокзале в Котельниках вчера, такой же телефон купить предлагал, обычно чурковые а тут прям славянин обдолбаный)
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343
Мурчелло 2 часа назад
Как мумия была,так и осталась.ИИ просто добавил красок.
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8k
Prospector 2 часа назад
Как живой, прямо один в один.
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1k
Spanki 3 часа назад
На сегодняшних егептян мало похож, что впрочем неудивительно...
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