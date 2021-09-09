Реконструкция лица Рамсеса II по мумии фараона с помощью искусственного интеллекта

771
4
Рамсес II, также известный как Рамсес Великий, был третьим фараоном девятнадцатой династии Египта. Его часто считают величайшим, самым знаменитым и могущественным фараоном Нового Царства, самого могущественного периода Древнего Египта. Его преемники, а позже и египтяне называли его "Великим предком".
В греческих источниках он известен как Озимандиас, по первой части царственного имени Рамсеса, Усермаатре Сетепенре, "Избранный Ра".
Рамсес II возглавил несколько военных экспедиций в Левант, восстановив контроль Египта над Ханааном. Он также возглавлял экспедиции на юг, в Нубию, о чем свидетельствуют надписи в Бейт-эль-Вали и Герфе Хусейне. В начале своего правления он много времени уделял строительству городов, храмов и памятников. Он основал город Пер-Рамсес в дельте Нила в качестве своей новой столицы и использовал его как главную базу для своих военных кампаний в Сирии. В четырнадцать лет он был назначен принцем-регентом своим отцом Сети I. Считается, что он занял трон в подростковом возрасте и, как известно, правил Египтом с 1279 по 1213 год до н. э.
Древнеегипетский историк Манефон приписывает Рамсесу II правление в течение 66 лет и 2 месяцев; большинство египтологов сегодня полагают, что он вступил на престол 31 мая 1279 г. до н. э., основываясь на известной дате его восшествия на престол - III Сезон Урожая, 27-й день. Оценки его возраста на момент смерти различаются; наиболее вероятным принято считать возраст 90 лет или 91 год. Известно, что Рамсес II отметил беспрецедентные тринадцать или четырнадцать фестивалей Сед (первый проводился после 30 лет правления фараона, а затем каждые три года) во время своего правления - больше, чем любой другой фараон. После смерти он был похоронен в гробнице в Долине царей. Позже его тело было перемещено в королевский тайник, где его обнаружили в 1881 году. Сейчас мумия выставлена в Египетском музее в Каире.
Рамсес II возглавил несколько военных экспедиций в Левант, восстановив контроль Египта над Ханааном. Он также возглавлял экспедиции на юг, в Нубию, о чем свидетельствуют надписи в Бейт-эль-Вали и Герфе Хусейне. В начале своего правления он много времени уделял строительству городов, храмов и памятников. Он основал город Пер-Рамсес в дельте Нила в качестве своей новой столицы и использовал его как главную базу для своих военных кампаний в Сирии. В четырнадцать лет он был назначен принцем-регентом своим отцом Сети I. Считается, что он занял трон в подростковом возрасте и, как известно, правил Египтом с 1279 по 1213 год до н. э.
Древнеегипетский историк Манефон приписывает Рамсесу II правление в течение 66 лет и 2 месяцев; большинство египтологов сегодня полагают, что он вступил на престол 31 мая 1279 г. до н. э., основываясь на известной дате его восшествия на престол - III Сезон Урожая, 27-й день. Оценки его возраста на момент смерти различаются; наиболее вероятным принято считать возраст 90 лет или 91 год. Известно, что Рамсес II отметил беспрецедентные тринадцать или четырнадцать фестивалей Сед (первый проводился после 30 лет правления фараона, а затем каждые три года) во время своего правления - больше, чем любой другой фараон. После смерти он был похоронен в гробнице в Долине царей. Позже его тело было перемещено в королевский тайник, где его обнаружили в 1881 году. Сейчас мумия выставлена в Египетском музее в Каире.
В 1975 году французский врач Морис Бюкай осмотрел мумию в Каирском музее и обнаружил, что она в плохом состоянии. Президенту Франции Валери Жискар д'Эстен удалось убедить египетские власти отправить мумию во Францию на реставрацию. В сентябре 1976 года ее встретили в аэропорту Париж-Ле Бурже со всеми воинскими почестями, подобающими королю, а затем доставили в лабораторию Музея человека.
Мумия была подвергнута судебно-медицинской экспертизе профессором Пьером-Фернаном Чеккальди, главным судебным экспертом Лаборатории криминальной идентификации в Париже. Профессор Чекальди определил следующее: "Волосы, прекрасно сохранившиеся, демонстрируют некоторые дополнительные данные - особенно о пигментации: Рамсес II был рыжеволосым cymnotriche leucoderma". Приведенное здесь описание относится к светлокожему человеку с волнистыми рыжими волосами. Последующее микроскопическое исследование корней волос Рамсеса II показало, что волосы фараона были рыжими изначально, что позволяет предположить, что он происходил из семьи рыжеволосых. Это важно: в Древнем Египте люди с рыжими волосами ассоциировались с божеством Сетом, убийцей Осириса, а имя отца Рамсеса II, Сети I, означает "последователь Сета".
После облучения с целью уничтожения грибков и насекомых мумия в мае 1977 года была возвращена из Парижа в Египет.
Мумия была подвергнута судебно-медицинской экспертизе профессором Пьером-Фернаном Чеккальди, главным судебным экспертом Лаборатории криминальной идентификации в Париже. Профессор Чекальди определил следующее: "Волосы, прекрасно сохранившиеся, демонстрируют некоторые дополнительные данные - особенно о пигментации: Рамсес II был рыжеволосым cymnotriche leucoderma". Приведенное здесь описание относится к светлокожему человеку с волнистыми рыжими волосами. Последующее микроскопическое исследование корней волос Рамсеса II показало, что волосы фараона были рыжими изначально, что позволяет предположить, что он происходил из семьи рыжеволосых. Это важно: в Древнем Египте люди с рыжими волосами ассоциировались с божеством Сетом, убийцей Осириса, а имя отца Рамсеса II, Сети I, означает "последователь Сета".
После облучения с целью уничтожения грибков и насекомых мумия в мае 1977 года была возвращена из Парижа в Египет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух
- Известные в истории "бородатые женщины"
- 17 фактов, которые невредно добавить в вашу копилку знаний
- Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний
- 30 фактов, показывающих, что узнавать новое никогда не поздно
Метки: Интересный факт. Египетская мумия фараона Рамсеса II Рамсес II внешность древний египет интересные факты реконструкция факты фараон
24
Понравилось24
Новости партнёров