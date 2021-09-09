Реконструкция лица Рамсеса II по мумии фараона с помощью искусственного интеллекта

В греческих источниках он известен как Озимандиас, по первой части царственного имени Рамсеса, Усермаатре Сетепенре, "Избранный Ра".



Рамсес II возглавил несколько военных экспедиций в Левант, восстановив контроль Египта над Ханааном. Он также возглавлял экспедиции на юг, в Нубию, о чем свидетельствуют надписи в Бейт-эль-Вали и Герфе Хусейне. В начале своего правления он много времени уделял строительству городов, храмов и памятников. Он основал город Пер-Рамсес в дельте Нила в качестве своей новой столицы и использовал его как главную базу для своих военных кампаний в Сирии. В четырнадцать лет он был назначен принцем-регентом своим отцом Сети I. Считается, что он занял трон в подростковом возрасте и, как известно, правил Египтом с 1279 по 1213 год до н. э.



Древнеегипетский историк Манефон приписывает Рамсесу II правление в течение 66 лет и 2 месяцев; большинство египтологов сегодня полагают, что он вступил на престол 31 мая 1279 г. до н. э., основываясь на известной дате его восшествия на престол - III Сезон Урожая, 27-й день. Оценки его возраста на момент смерти различаются; наиболее вероятным принято считать возраст 90 лет или 91 год. Известно, что Рамсес II отметил беспрецедентные тринадцать или четырнадцать фестивалей Сед (первый проводился после 30 лет правления фараона, а затем каждые три года) во время своего правления - больше, чем любой другой фараон. После смерти он был похоронен в гробнице в Долине царей. Позже его тело было перемещено в королевский тайник, где его обнаружили в 1881 году. Сейчас мумия выставлена в Египетском музее в Каире.