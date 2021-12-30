Аменхотепу I впервые сделали компьютерную томографию

Однако это не первый раз, когда Аменхотепа I "открывают" - он был физически развернут, восстановлен и перезахоронен в 11 веке до н.э. священниками 21-й династии. Они перезахоронили его в Дейр-эль-Бахари на юге Египта, где он был обнаружен вместе с рядом других мумий фараонов в 1881 году. На фото: Дейр эль-Бахри.



"Тот факт, что мумия Аменхотепа I в наше время никогда не разворачивалась, дал нам уникальную возможность, - пояснил автор статьи и радиолог Сахар Салим из Каирского университета и "Египетского проекта мумий". - Развернув мумию в цифровом виде и "сняв" ее виртуальные слои - маску, бинты и саму мумию послойно - мы смогли изучить этого хорошо сохранившегося фараона с беспрецедентными подробностями".