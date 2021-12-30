FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8272 поста • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Аменхотепу I впервые сделали компьютерную томографию

Аменхотепу I впервые сделали компьютерную томографию (8 фото)

Автор:
30 декабря 2021 12:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Аменхотеп I   египтология   мумия   наука   томография   фараон   цифровые технологии   
946
8
Мумию фараона Аменхотепа I "развернули" с помощью КТ. Цифровая технология показала много интересных деталей, о которых раньше египтологам было неизвестно.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Аменхотеп I   египтология   мумия   наука   томография   фараон   цифровые технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Sunny11 24 минуты назад
Аменхотепу I впервые сделали компьютерную томографию. Как говорится, лучше поздно, чем никогда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G 10 минут назад
KT и МРТ - немножко разные вещи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
__ Полчаса назад
надо же! И краник сохранился...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Случится же такое под Новый Год Случится же такое под Новый Год Знаменитый Человек из Блэр-Атолла оказался не местным жителем Знаменитый Человек из Блэр-Атолла оказался не местным жителем У побережья Испании обнаружили руины потерянного храма Геркулеса Гадитана У побережья Испании обнаружили руины потерянного храма Геркулеса Гадитана В Великобритании испытали ракетный двигатель, работающий на пластиковых отходах В Великобритании испытали ракетный двигатель, работающий на пластиковых отходах Микробы в воде и почве адаптировались к поеданию пластика Микробы в воде и почве адаптировались к поеданию пластика 12 декабря к Земле приблизится самая яркая комета года 12 декабря к Земле приблизится самая яркая комета года
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35512



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
0
0
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Людская невоспитанность во всём своём безобразии
1
112
Людская невоспитанность во всём своём безобразии
Набирающие популярность в сообществах
В Великобритании живет 12-летний школьник с IQ выше чем у Эйнштейна
0
15
В Великобритании живет 12-летний школьник с IQ выше чем у Эйнштейна
Венедикт Егоров со товарищи: за что при Сталине отправляли на нары "онижедетей"
0
7
Венедикт Егоров со товарищи: за что при Сталине отправляли на нары "онижедетей"
Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных платьях (3 фото)
Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных платьях (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовы к праздникам?
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#кино#новый год#интересное#смешные#страны#криминал#автомир
#фото#люди#ватермарк#история#подборка#картинки#Россия#сша#настроение#добрые видео
#интересно#прикол#Ynews#приколы#в мире#позитив#автомобили#город#новости#кот

На что жалуетесь?

Вернуться