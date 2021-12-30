Аменхотепу I впервые сделали компьютерную томографию

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Мумию фараона Аменхотепа I "развернули" с помощью КТ. Цифровая технология показала много интересных деталей, о которых раньше египтологам было неизвестно.
Аменхотеп I правил Египтом примерно с 1525 по 1504 год до нашей эры, во времена 18-й династии. Считается, что Аменхотеп I - второй правитель 18-й династии Египта - умер около 1506–1504 гг. до н.э., после чего его тщательно забальзамировали и похоронили по всем традициям.
В отличие от всех других мумий фараонов, обнаруженных в XIX и XX веках, мумию Аменхотепа I современные египтологи никогда не разворачивали.
Этого не делали не из-за страха перед проклятием, а потому, что эта мумия - одна из немногих, что прекрасно сохранились. Она украшена цветочными гирляндами и красивой лицевой маской, инкрустированной драгоценными камнями.
Этого не делали не из-за страха перед проклятием, а потому, что эта мумия - одна из немногих, что прекрасно сохранились. Она украшена цветочными гирляндами и красивой лицевой маской, инкрустированной драгоценными камнями.
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Однако специалисты Каирского университета смогли использовать компьютерную томографию (КТ) для создания трехмерной реконструкции останков, находящихся под тканевыми повязками.
Однако это не первый раз, когда Аменхотепа I "открывают" - он был физически развернут, восстановлен и перезахоронен в 11 веке до н.э. священниками 21-й династии. Они перезахоронили его в Дейр-эль-Бахари на юге Египта, где он был обнаружен вместе с рядом других мумий фараонов в 1881 году. На фото: Дейр эль-Бахри.
"Тот факт, что мумия Аменхотепа I в наше время никогда не разворачивалась, дал нам уникальную возможность, - пояснил автор статьи и радиолог Сахар Салим из Каирского университета и "Египетского проекта мумий". - Развернув мумию в цифровом виде и "сняв" ее виртуальные слои - маску, бинты и саму мумию послойно - мы смогли изучить этого хорошо сохранившегося фараона с беспрецедентными подробностями".
"Тот факт, что мумия Аменхотепа I в наше время никогда не разворачивалась, дал нам уникальную возможность, - пояснил автор статьи и радиолог Сахар Салим из Каирского университета и "Египетского проекта мумий". - Развернув мумию в цифровом виде и "сняв" ее виртуальные слои - маску, бинты и саму мумию послойно - мы смогли изучить этого хорошо сохранившегося фараона с беспрецедентными подробностями".
Вот что выяснили ученые: фараону было 35 лет, рост его составлял около 169 см, он был обрезан и у него были хорошие, полностью здоровые зубы. В окутывающих его бинтах находилось 30 амулетов и уникальный золотой пояс с золотыми бусами.
Похоже, что Аменхотеп I физически был похож на своего отца - у него был такой же узкий подбородок, маленький узкий нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы.
"Мы не смогли найти никаких ран или уродства, вызванных болезнью, чтобы выяснить конкретную причину смерти, за исключением многочисленных посмертных увечий, предположительно совершенных грабителями могил после его первого захоронения, - добавил Сахар Салим. - Его внутренности были удалены первыми мумификаторами, но мозг и сердце остались".
"Мы не смогли найти никаких ран или уродства, вызванных болезнью, чтобы выяснить конкретную причину смерти, за исключением многочисленных посмертных увечий, предположительно совершенных грабителями могил после его первого захоронения, - добавил Сахар Салим. - Его внутренности были удалены первыми мумификаторами, но мозг и сердце остались".
Иероглифические надписи указывают на то, что во время более поздней 21-й династии священники часто восстанавливали и повторно хоронили мумии из более ранних династий, чтобы восстановить ущерб, нанесенный им грабителями могил.
Компьютерная томография подтверждает это: ученые увидели следы ремонта мумии, произведенного священниками 21-й династии. "Они с любовью ремонтировали повреждения, нанесенные грабителями гробниц", - пояснил профессор Салим.
Фактически, эти реставраторы вернули мумию былую славу и заново ее украсили.
Компьютерная томография подтверждает это: ученые увидели следы ремонта мумии, произведенного священниками 21-й династии. "Они с любовью ремонтировали повреждения, нанесенные грабителями гробниц", - пояснил профессор Салим.
Фактически, эти реставраторы вернули мумию былую славу и заново ее украсили.
На снимке: компьютерная томография нижней части туловища Аменхотепа I. Ученые считают, что первоначально он был похоронен со скрещенными руками перед телом, однако похоже, что в результате повреждения грабителями могилы его правая рука была вывихнута и два пальца левой руки сломаны. Их можно увидеть внутри его живота (длинная стрелка). А булавка (короткая стрелка) была использована - предположительно реставраторами из 21-й династии - для удержания левой руки в новом положении.
Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.
Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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