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"НАТО ведёт себя довольно агрессивно. Я понимаю позицию России": задержанный во Владивостоке американец критикует политику США и Байдена

"НАТО ведёт себя довольно агрессивно. Я понимаю позицию России": задержанный во Владивостоке американец критикует политику США и Байдена

Автор:
08 мая 2024 16:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Владивосток   Под стражей   военный США   госдеп   кража   сержант   
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Сержант американской армии после службы в Южной Корее не вернулся в США, а решил заехать в гости к своей подруге из России. Во Владивостоке он пробыл некоторое время, а затем попал под стражу за пьяный дебош и ограбление.

Гордон Блэк сейчас находится под арестом - его девушка сообщила, что американец не просто её избил, а украл после ссоры 200 000 рублей. В МИД США держат ситуацию под контролем, т.к. гражданин США за решёткой в РФ - это страшно и непонятно, чем закончится.


Сам же Блэк, как выясняется, относится к России с симпатией, и понимает внешнеполитические стремления нашей страны. На видео, снятом еще до ареста, американец в разговоре сообщает о о том, что Россия просто защищает свои интересы от посягательств НАТО. Блэк нелестным образом отзывается о нынешнем президенте своей страны, не понимая, почему он еще у руля.



Что сейчас думает о своей судьбе задержанный, неизвестно. В США, кстати, расследуют его дело, т.к. сержант не должен был оказаться в России - военным в Америке такие поездки запрещены. Мать арестованного не знает, была ли у её сына виза в РФ, но понимает, что из-за поведения своего отпрыска попала в поле зрения ФБР. Женщина заявила, что Гордон отправился в РФ к своей любимой, хотя, судя по другим видео, снятым еще в Южной Корее, где он и познакомился с Алексой, их отношения были далеки от идеала.


Влюблённой девушка явно не выглядела.


На видео она называет американца "пиндосом" и просит поздравить своих подписчиков с Днём Победы. На втором ролике Алекса интересуется, не диверсант ли он.


Тем хуже для сержанта. И под стражей посидит, и от своих командиров по возвращению в США вряд ли получит благодарность.


А любовь - штука такая, непостоянная.


Напомним, суд Владивостока арестовал Гордона Блэка на 2 месяца - в СИЗО №1 Владивостока он пробудет до 2 июля. Американцу инкриминируется кража с причинением значительного ущерба (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

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Метки: Видео   Владивосток   Под стражей   военный США   госдеп   кража   сержант   
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Том Сойер Час назад

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hhwost 37 минут назад
да мы все друг-друга понимаем.
что каждый защищает свои интересы, это нормально. только интересы все разные. и поэтому мы никогда не договоримся, мы враги. это мы все тоже прекрасно понимаем.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2064 поста (2052 в горячем)

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