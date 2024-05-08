"НАТО ведёт себя довольно агрессивно. Я понимаю позицию России": задержанный во Владивостоке американец критикует политику США и Байдена

Что сейчас думает о своей судьбе задержанный, неизвестно. В США, кстати, расследуют его дело, т.к. сержант не должен был оказаться в России - военным в Америке такие поездки запрещены. Мать арестованного не знает, была ли у её сына виза в РФ, но понимает, что из-за поведения своего отпрыска попала в поле зрения ФБР. Женщина заявила, что Гордон отправился в РФ к своей любимой, хотя, судя по другим видео, снятым еще в Южной Корее, где он и познакомился с Алексой, их отношения были далеки от идеала.

Влюблённой девушка явно не выглядела.