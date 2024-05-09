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«Больше я с пожилыми людьми так общаться не буду»: в Москве задержали блогера за оскорбления пенсионерок

«Больше я с пожилыми людьми так общаться не буду»: в Москве задержали блогера за оскорбления пенсионерок

Автор:
09 мая 2024 17:03
Сообщество : Криминал
Метки: prank   Видео   блогер   задержание   пенсионеры   перово   
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Парень решил снять «треш-контент» и быстро поплатился.

Треш-блогер по имени Марат решил хайпануть.

Парень бродил по столичному району Перово и докапывался до пожилых женщин. Свой контент построил на оскорблениях. Например, одной пенсионерке сказал: «Не ходите за мной, от вас воняет». Другой: «Не стойте рядом со мной, вы старая».

Горе-блогер и правда хайпанул - провокационные видео разлетелись по сети и многие с Маратом захотели пообщаться. Это были отнюдь не его поклонники. Он понял, что попал, и попытался уехать из страны - в аэропорту его и задержали.

В отделе любитель треша начал объяснять, что это были пранки для привлечения подписчиков. И «больше он так с пожилыми разговаривать не планирует».

Также выяснилось, что Марат уже был дважды судим. Сейчас идёт проверка, затем блогера ждёт штраф или уголовное дело.


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Метки: prank   Видео   блогер   задержание   пенсионеры   перово   
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22k
КВТИУ-80 Час назад
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2k
Александр Шевченко 18 минут назад
Пуля бы многое поменяла в его голове, даже если бы попала в жопу.
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5k
Василий Афиногенов 24 минуты назад
пипец урод!
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35k
Юр21 41 минуту назад
Не дело заводить надо было, а отпи*дить ублюдка хорошенько за неуважение к старшим.
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6k
Wadim 46 минут назад
Пообщаться? Вырезать на его спине красную звезду и забить в очко лом - лично бы сделал. Но уже не добраться до этой б.лядины.
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16k
info-kozirev 51 минуту назад
Вломить писдюлей,и так что б неделю кровью ссал,у каждого есть мать,с хера ли вот такой уепок будет унижать то.
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7k
Старичок 59 минут назад
дважды судим-это автоматом идет рецидивист. там никакой условки и штрафа и быть не может. только срок и близкий к максимуму.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2901 пост (2854 в горячем)

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