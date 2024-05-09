«Больше я с пожилыми людьми так общаться не буду»: в Москве задержали блогера за оскорбления пенсионерок

Парень решил снять «треш-контент» и быстро поплатился.
Треш-блогер по имени Марат решил хайпануть.
Парень бродил по столичному району Перово и докапывался до пожилых женщин. Свой контент построил на оскорблениях. Например, одной пенсионерке сказал: «Не ходите за мной, от вас воняет». Другой: «Не стойте рядом со мной, вы старая».
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Горе-блогер и правда хайпанул - провокационные видео разлетелись по сети и многие с Маратом захотели пообщаться. Это были отнюдь не его поклонники. Он понял, что попал, и попытался уехать из страны - в аэропорту его и задержали.
В отделе любитель треша начал объяснять, что это были пранки для привлечения подписчиков. И «больше он так с пожилыми разговаривать не планирует».
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Также выяснилось, что Марат уже был дважды судим. Сейчас идёт проверка, затем блогера ждёт штраф или уголовное дело.
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Не, реально, если бы такое увидеть в реале....боюсь только убил бы я его, переломав все кости и сломав шею, и сам бы ещё сел за это.