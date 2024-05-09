«Больше я с пожилыми людьми так общаться не буду»: в Москве задержали блогера за оскорбления пенсионерок

Горе-блогер и правда хайпанул - провокационные видео разлетелись по сети и многие с Маратом захотели пообщаться. Это были отнюдь не его поклонники. Он понял, что попал, и попытался уехать из страны - в аэропорту его и задержали.

В отделе любитель треша начал объяснять, что это были пранки для привлечения подписчиков. И «больше он так с пожилыми разговаривать не планирует».