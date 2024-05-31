«Прикусил мне ногу!»: блогерша села на медведя ради эффектного видео

Блогерша из Новосибирска покаталась на настоящем буром медведе ради лайков. Но контента 18+ не получилось.
Новосибирская блогерша Василина Катаева прокатилась верхом буром медведе.
- Ничего необычного. Любимый повез меня на маникюр, - шуточно подписала Василина видео и выложила в свой телеграм-канал 30 мая.
В ролике гламурная девушка в откровенном платье с декольте, босыми ногами и розовым педикюром, словно героиня сказки, едет на спине бурого гиганта по просторам одного из московских экопарков.
Медведь по имени Том, подросток весом в 400 килограммов, нежно несет на себе хрупкую наездницу, словно пушинку.
Обычно Том развлекает гостей экопарка, выполняя команды дрессировщиков: ложится на колени, обнимает и с удовольствием позирует для фото. Василине же, как признались дрессировщики, посчастливилось стать первой, кто прокатился на этом медведе. Если быть точнее, до нее о таком даже никто не заикался.
- Я совсем не боялась своего необычного скакуна, но осознавала потенциальную опасность, ведь это настоящий бурый медведь, один из самых грозных хищников
Однако Том, ведомый опытными дрессировщиками, вел себя безупречно. После захватывающей прогулки медведь даже лег Василине на колени для фотосессии.
- И тут произошел забавный казус: дрессировщики кинули Тому в рот вишенку, и он, рефлекторно захлопнув челюсти, нечаянно прикусил мне ногу, - говорит Василина.
На ноге, к счастью, остался лишь синяк. Василина говорит, что не держит обиды на мишку. Ведь знала ради чего рисковала – ради лайков…
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Живу, слушаюсь хозяина, но это уже перебор. Какая то ТП стала на мне кататься, я что лошадь?! Стала жмякать меня, фу мне так противно стало от этой ТП! А потом она запихала ногу в рот! Я клыки чистил пастой два часа!