«Прикусил мне ногу!»: блогерша села на медведя ради эффектного видео

Новосибирская блогерша Василина Катаева прокатилась верхом буром медведе.

- Ничего необычного. Любимый повез меня на маникюр, - шуточно подписала Василина видео и выложила в свой телеграм-канал 30 мая.

В ролике гламурная девушка в откровенном платье с декольте, босыми ногами и розовым педикюром, словно героиня сказки, едет на спине бурого гиганта по просторам одного из московских экопарков.

Медведь по имени Том, подросток весом в 400 килограммов, нежно несет на себе хрупкую наездницу, словно пушинку.