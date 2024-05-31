FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16966 постов • 1713 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
«Прикусил мне ногу!»: блогерша села на медведя ради эффектного видео

«Прикусил мне ногу!»: блогерша села на медведя ради эффектного видео

Автор:
31 мая 2024 11:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Новосибирск   блогер   животные   фото   
1865
4
1

Блогерша из Новосибирска покаталась на настоящем буром медведе ради лайков. Но контента 18+ не получилось.

Новосибирская блогерша Василина Катаева прокатилась верхом буром медведе.

- Ничего необычного. Любимый повез меня на маникюр, - шуточно подписала Василина видео и выложила в свой телеграм-канал 30 мая.

В ролике гламурная девушка в откровенном платье с декольте, босыми ногами и розовым педикюром, словно героиня сказки, едет на спине бурого гиганта по просторам одного из московских экопарков.


Медведь по имени Том, подросток весом в 400 килограммов, нежно несет на себе хрупкую наездницу, словно пушинку.

Обычно Том развлекает гостей экопарка, выполняя команды дрессировщиков: ложится на колени, обнимает и с удовольствием позирует для фото. Василине же, как признались дрессировщики, посчастливилось стать первой, кто прокатился на этом медведе. Если быть точнее, до нее о таком даже никто не заикался.

- Я совсем не боялась своего необычного скакуна, но осознавала потенциальную опасность, ведь это настоящий бурый медведь, один из самых грозных хищников

Однако Том, ведомый опытными дрессировщиками, вел себя безупречно. После захватывающей прогулки медведь даже лег Василине на колени для фотосессии.

- И тут произошел забавный казус: дрессировщики кинули Тому в рот вишенку, и он, рефлекторно захлопнув челюсти, нечаянно прикусил мне ногу, - говорит Василина.

На ноге, к счастью, остался лишь синяк. Василина говорит, что не держит обиды на мишку. Ведь знала ради чего рисковала – ради лайков…

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Медведь   Новосибирск   блогер   животные   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
333
ГТА Форевер 45 минут назад
Всё не так! Вот как было со слов медведя!
Живу, слушаюсь хозяина, но это уже перебор. Какая то ТП стала на мне кататься, я что лошадь?! Стала жмякать меня, фу мне так противно стало от этой ТП! А потом она запихала ногу в рот! Я клыки чистил пастой два часа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
574
На хер ЗАПАД! 6 минут назад
Жаль ,что не сожрал эту тупую суку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Faithless 9 минут назад
Медведь отличный, Вазелина [мат] не нужна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Миша 13 минут назад
Идиотка это не оскорбление - это образ жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Харон ( Χάρων) 14 минут назад
Нужно было отгрызть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася 18 минут назад
вазелина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Дмитрий 18 минут назад
Ради лайков! Хорошо ногу не отх...ярил! А не. Не хорошо. Столько лайков было бы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Граф 21 минуту назад
мля, лучше бы он ее зажрал, страшная как грязь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сол Гудман Полчаса назад
Жаль, что голову не откусил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Франц Лефорт 44 минуты назад
Ребята, вы серьёзно? Ну ладно у этой дуры мозгов нет, но что в мозгах у так называемых "дрессировщиков" Или ради денег и лайков все писанные и не писанные меры предостарожности можно послать на фиг? Просто конченные идиоты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Тяжолый Орк 45 минут назад
кстати, говно в унитазе - это тоже своего рода контент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Тяжолый Орк 45 минут назад
контент есть, всё норм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 50 минут назад
А где медведь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203
Андрей 55 минут назад
бедный мика!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales 56 минут назад
Отважная девочка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Андрей Иванов 56 минут назад
Я бы тоже постарался откусить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу 59 минут назад
ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3603 поста (3435 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

921219



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Голливудский снос недостроя провели в Челябинске
Голливудский снос недостроя провели в Челябинске
В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего пенсионеров из-за квартир
В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего...
Набирающие популярность в сообществах
Дизайн поезда "Москва-2024" удостоен серебряной награды международной премии
Дизайн поезда "Москва-2024" удостоен серебряной награды международной премии
Как Пётр I подсадил Россию на табак
Как Пётр I подсадил Россию на табак
Революционные наушники Picun F6: звук премиум-класса по обычной цене
Революционные наушники Picun F6: звук премиум-класса по обычной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#аварии#история#фильм#кино#факты#Китай#кошка
#в мире#автомобили#интересно#авто аварии#Прикол#инцидент#интересное#нападение#собака#Реакция
#машина#автомир#ДТП#Автовсячина#дети#Еда#США#Юмор#убийство#медицина
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российскому блогеру пригрозили депортацией за фото голых ягодиц на Бали Российскому блогеру пригрозили депортацией за фото голых ягодиц на Бали Российского блогера, оголившего ягодицы на фоне священного вулкана, депортируют с Бали Российского блогера, оголившего ягодицы на фоне священного вулкана, депортируют с Бали 20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали прямо в аэропорту 20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали... Знаменитый повар Нусрет Гёкче за 600$ посолил мясо, разговаривая по телефону Знаменитый повар Нусрет Гёкче за 600$ посолил мясо, разговаривая по телефону Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть

На что жалуетесь?

Вернуться