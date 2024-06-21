В Москве задержали блогера, гулявшего голым в метро

Как заявил сверхразум, он хотел привлечь к себе внимание. Так и вышло, только теперь ему светит реальный срок за решёткой.
26-летний блогер решил «хайпануть» и не придумал ничего лучше, чем пройтись по метрополитену в чём мать родила. И отправился на Замоскворецкую линию метро - станцию «Павелецкая».
Там он непринуждённо расхаживал среди пассажиров и наблюдал за их реакцией. Самое интересное - всем было абсолютно параллельно. Люди спешили по делам и рассматривать какого-то чудака им было некогда.
Зато его хорошо зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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Блогер не успел даже трусы натянуть, как оказался в отделе полиции.
Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене задержан безработный 26-летний житель столицы, подозреваемый в грубом нарушении общественного порядка, выразившемся в явном неуважении к пассажирам столичного метрополитена, - заявили в пресс-службе МВД.
Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч.1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». За прогулку налегке, горе-блогеру светит до 5 лет тюрьмы.
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Одни хрень городят , другие за изгородь лишь бы .)))).