В Москве задержали блогера, гулявшего голым в метро

26-летний блогер решил «хайпануть» и не придумал ничего лучше, чем пройтись по метрополитену в чём мать родила. И отправился на Замоскворецкую линию метро - станцию «Павелецкая».

Там он непринуждённо расхаживал среди пассажиров и наблюдал за их реакцией. Самое интересное - всем было абсолютно параллельно. Люди спешили по делам и рассматривать какого-то чудака им было некогда.

Зато его хорошо зафиксировали камеры видеонаблюдения.