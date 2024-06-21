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В Москве задержали блогера, гулявшего голым в метро

В Москве задержали блогера, гулявшего голым в метро

Автор:
21 июня 2024 15:24
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Метро   Москва   блогер   задержание   полиция   
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Как заявил сверхразум, он хотел привлечь к себе внимание. Так и вышло, только теперь ему светит реальный срок за решёткой.

26-летний блогер решил «хайпануть» и не придумал ничего лучше, чем пройтись по метрополитену в чём мать родила. И отправился на Замоскворецкую линию метро - станцию «Павелецкая».

Там он непринуждённо расхаживал среди пассажиров и наблюдал за их реакцией. Самое интересное - всем было абсолютно параллельно. Люди спешили по делам и рассматривать какого-то чудака им было некогда.

Зато его хорошо зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Блогер не успел даже трусы натянуть, как оказался в отделе полиции.

Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене задержан безработный 26-летний житель столицы, подозреваемый в грубом нарушении общественного порядка, выразившемся в явном неуважении к пассажирам столичного метрополитена, - заявили в пресс-службе МВД.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч.1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». За прогулку налегке, горе-блогеру светит до 5 лет тюрьмы.

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Метки: Видео   Метро   Москва   блогер   задержание   полиция   
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14  комментариев
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19k
ron Час назад
верно говорят, идиотов не так уж много, просто расставлены они так грамотно, что то и дело натыкаешься то на одного, то на другого )))
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450
Абвгд Еёжзиклмн 13 минут назад
Ага, так и запишем. Блогер - это человек с психическими отклонениями, склонный к эксгибиционизму))) Вот уж не знал...
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6k
Нуи Хусим 17 минут назад
Вот к чему приводит ликвидация "карательной психиатрии"... ну и отсутствие закона о туниядстве. Некоторым просто не чем заняться. Вот и "привлекают внимание".
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5k
Барсук Полчаса назад
"Как заявил сверхразум, он хотел привлечь к себе внимание. Так и вышло..." /с/


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2k
Дмитрий Полчаса назад
Опять закон что дышло. Какая, на хрен, уголовка? По закону это безальтернативная административка, но самый гуманный суд в мире, разумеется, рассудит иначе, ибо следователь и прокуратура не могут ошибаться.
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447
ГТА Форевер 45 минут назад
Вилсаком купил последние модели яблок и остался без одежды ?
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12k
Дмитрий Час назад
Блогер равно дол...ёб?
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7k
alex Час назад
Дебил [мат]
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3k
Ультратрахуил Час назад
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518
Денис Веселов Час назад
"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс."© "Брат 2"
Одни хрень городят , другие за изгородь лишь бы .)))).
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42k
АнтонПолднев Час назад
Лайки. Новый вид переписи дебилов.
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9k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3026 постов (2979 в горячем)

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