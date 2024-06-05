На аукционе впервые будет продан скелет стегозавра

Apex — самый большой из когда-либо найденных скелетов стегозавра. Его длина составляет 8,2 м и нашли его два года назад в заповеднике динозавров Dinozaur National Monument в Колорадо. Ожидается, что этот удивительный лот уйдёт на аукционе примерно за 6 миллионов долларов.
Джейсон Купер обнаружил кость, торчащую из скального образования, расположенного на его участке в городе Dinosaur (Диносаер), штат Колорадо, в свой 45-й день рождения в мае 2022 года. С помощью друзей он начал раскапывать участок и очищать найденные окаменелости.
«Мы осмотрелись. Мой друг нашел несколько позвонков. Я сказал: "Боже мой, это будет действительно замечательный день рождения!"», — рассказал он BBC News.
Охотники за окаменелостями записали как можно больше данных о том, где были найдены окаменелости, и переместили их обратно в диномастерскую Купера, где начали работу по сборке скелета, который он назвал Apex.
Предыдущие раскопки на участке Купера привели к обнаружению большого количества динозавров юрского периода, несколько из которых охотник за ископаемыми передал в дар таким учреждениям, как Палеонтологический музей Университета Бригама Янга в Прово, штат Юта, и Музей науки леса в Майами.
Но Купер сразу же понял, что Apex — находка совершенно исключительная: останки динозавра достигают 11,5 футов (3,5 м) в высоту, около 27 футов (8,2 м) в длину и 6 футов (1,8 м) в ширину при 70-процентной комплектности. Скелеты — даже частичные — этого пластинохвостого травоядного встречаются редко, так что Апекс действительно уникальный и особо важный экземпляр.
Однако удачливый любитель окаменелостей был поражен еще больше, когда узнал, что, по мнению Sotheby's, находка, пролежавшая под землей 150 миллионов лет, может стоить на аукционе до 6 миллионов долларов.
Стегозавр Купера еще только «практически завершен», но кости хорошо сохранились, а внушительные 247 частей установлены на стальной арматуре, говорится в заявлении Sotheby's для прессы. Апекс станет первым стегозавром, ушедшим с молотка на аукционе.
По словам Кассандры Хаттон, главы отдела науки и популярной культуры аукционного дома, скелет является одной из лучших и самых ценных окаменелостей такого рода.
«Никто никогда не находил 100% динозавра, — добавила она. — Такого хорошего стегозавра, как этот, трудно найти, и я думаю, что он будет невероятно важен. Сохранились даже слепки кожи».
Апекс будет продан на аукционе за сумму от 4 до 6 миллионов долларов 17 июля во время ежегодной распродажи Sotheby's «Неделя гиков» на Манхэттене. Тот, кто предложит наибольшую цену, получит копию данных сканирования динозавра, а также полную лицензию на использование любых 3D-данных по своему усмотрению. Это, по словам представителей Sotheby's, «позволит первичной информации о динозавре остаться вместе с образцом и будет способствовать сотрудничеству в будущих исследованиях и образовании».
Ожидается, что торги будут оживлёнными, поскольку у технологических магнатов и голливудских звёзд окаменелости динозавров нынче в почёте и они не прочь добавить их к своим имущественным активам.
Это печальная новость для палеонтологов, которые утверждают, что нахождение ценных окаменелостей в частных руках мешает научным исследованиям и скрывает их от общественности.
Стив Брусатте, профессор палеонтологии Эдинбургского университета, заявил CNN, что Apex должен находиться в музее.
«Очень обидно, когда такое ископаемое, которое могло бы просветить и пробудить любопытство стольких людей, просто исчезает в особняке олигарха», — сказал он.
В 2019 году сообщалось, что среди знаменитостей, купивших доисторические останки, были Леонардо Ди Каприо, Рассел Кроу и Николас Кейдж. Николас Кейдж, как сообщается, приобрел череп тираннозавра за 236 000 долларов в 2007 году после торгов с Леонардо Ди Каприо, но вернул его после того, как стало известно, что он был украден.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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