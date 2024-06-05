На аукционе впервые будет продан скелет стегозавра

Джейсон Купер обнаружил кость, торчащую из скального образования, расположенного на его участке в городе Dinosaur (Диносаер), штат Колорадо, в свой 45-й день рождения в мае 2022 года. С помощью друзей он начал раскапывать участок и очищать найденные окаменелости.

«Мы осмотрелись. Мой друг нашел несколько позвонков. Я сказал: "Боже мой, это будет действительно замечательный день рождения!"», — рассказал он BBC News.

Охотники за окаменелостями записали как можно больше данных о том, где были найдены окаменелости, и переместили их обратно в диномастерскую Купера, где начали работу по сборке скелета, который он назвал Apex.