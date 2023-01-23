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Находки, обнаружение которых может существенно повлиять на представления о прошлом

Находки, обнаружение которых может существенно повлиять на представления о прошлом

Автор:
23 января 2023 10:30
Сообщество : Наука
Метки: археология   динозавр   исследование   история   окаменелость   отпечаток   представление   рентген   фараон   
1876
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Разнообразные находки – явления не такие редкие. Но некоторые из них способны полностью изменить представления об историческом развитии человечества.

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Уже больше 10 лет прошло с момента обнаружения останков нодозавра – представителя травоядных динозавров с бронёй, сформированной из костных пластинок. Но исследование находки затянулось. И только сейчас учёные смогли установить окраску, которая позволяла гиганту скрываться от своих плотоядных соседей.

Нодозавры жили на нашей планете порядка 110 млн лет назад. Длина тела составляла порядка 5 метров. Несмотря на основательный и даже угрожающий бронированный вид, они легко становились добычей хищников.

Этот, пожалуй, известнейший египетский правитель взошёл на трон ребёнком, в возрасте 9 лет. Через 10 лет Тутанхамона не стало. Что выступило причиной гибели фараона – болезнь или несчастный случай?

Предположений несколько. Первая рентгенография 1968 года показала наличие деформации у основания черепа, похожей на результат удара. В связи с чем учёные пришли к выводу, что Тутанхамон был убит.

Но более современные методики исследования позволили отмести эту версию. Результаты компьютерной томографии показали наличие перелома левой ноги. Что позволило предположить падение с колесницы. Понятно, что сейчас больных с переломами легко ставят на ноги. Но в те времена итог зачастую был летальным из-за инфекции или большой кровопотери. То есть причиной смерти фараона стало, грубо говоря, банальное ДТП, которое привело к гангрене и смерти в столь молодом возрасте.

Самый на сегодня большой отпечаток древнего ящера обнаружен в Австралии. След достигает роста среднего человека – 1,75 метра. А оставил его зауропод – представитель растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых, обитавших с конца триасового по меловой периоды на всех материках.

Отпечаток обнаружил профессор Стив Солсбери, посвятивший несколько лет изучению этого района. Надо сказать, исследования оказались очень продуктивными: на этой территории обнаружено более 20 различных следов древних ящеров. И месту даже дали меткое неформальное название «Парк юрского периода Австралии».

Источник:

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Метки: археология   динозавр   исследование   история   окаменелость   отпечаток   представление   рентген   фараон   
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195
Фома 57 минут назад
Это что за высер?
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1k
YuRiMi 12 секунд назад
Комментарий к фото
след от тЮфельки на каблуке 500 размера. Так это долина Богов а не динозавров :)
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714
kolobok263 22 минуты назад
ересь полнейшая
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6k
a6m5 Полчаса назад
Фараона сначала могли сбить с ног подсечкой, сломав ему ногу, а потом добить по основанию черепушки. Просто дубинкой по ноге сначала уепали, а потом по затылку.
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5k
sedoisever 45 минут назад
А почему томография не "позволила предположить", что он сломал ногу играя в хоккей или при падении с НЛО?
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