Находки, обнаружение которых может существенно повлиять на представления о прошлом

Но более современные методики исследования позволили отмести эту версию. Результаты компьютерной томографии показали наличие перелома левой ноги. Что позволило предположить падение с колесницы. Понятно, что сейчас больных с переломами легко ставят на ноги. Но в те времена итог зачастую был летальным из-за инфекции или большой кровопотери. То есть причиной смерти фараона стало, грубо говоря, банальное ДТП, которое привело к гангрене и смерти в столь молодом возрасте.