Находки, обнаружение которых может существенно повлиять на представления о прошлом

Разнообразные находки – явления не такие редкие. Но некоторые из них способны полностью изменить представления об историческом развитии человечества.
Уже больше 10 лет прошло с момента обнаружения останков нодозавра – представителя травоядных динозавров с бронёй, сформированной из костных пластинок. Но исследование находки затянулось. И только сейчас учёные смогли установить окраску, которая позволяла гиганту скрываться от своих плотоядных соседей.
Нодозавры жили на нашей планете порядка 110 млн лет назад. Длина тела составляла порядка 5 метров. Несмотря на основательный и даже угрожающий бронированный вид, они легко становились добычей хищников.
Этот, пожалуй, известнейший египетский правитель взошёл на трон ребёнком, в возрасте 9 лет. Через 10 лет Тутанхамона не стало. Что выступило причиной гибели фараона – болезнь или несчастный случай?
Предположений несколько. Первая рентгенография 1968 года показала наличие деформации у основания черепа, похожей на результат удара. В связи с чем учёные пришли к выводу, что Тутанхамон был убит.
Но более современные методики исследования позволили отмести эту версию. Результаты компьютерной томографии показали наличие перелома левой ноги. Что позволило предположить падение с колесницы. Понятно, что сейчас больных с переломами легко ставят на ноги. Но в те времена итог зачастую был летальным из-за инфекции или большой кровопотери. То есть причиной смерти фараона стало, грубо говоря, банальное ДТП, которое привело к гангрене и смерти в столь молодом возрасте.
Самый на сегодня большой отпечаток древнего ящера обнаружен в Австралии. След достигает роста среднего человека – 1,75 метра. А оставил его зауропод – представитель растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых, обитавших с конца триасового по меловой периоды на всех материках.
Отпечаток обнаружил профессор Стив Солсбери, посвятивший несколько лет изучению этого района. Надо сказать, исследования оказались очень продуктивными: на этой территории обнаружено более 20 различных следов древних ящеров. И месту даже дали меткое неформальное название «Парк юрского периода Австралии».
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