В Техасе нашли следы динозавра

К зауроподам относятся травоядные виды динозавров, такие как диплодок и бронтозавр, у которых были большие плоские ступни, как у слона, а у тероподов, таких как тираннозавр рекс, были когтистые трехпалые ступни. Оба типа были одними из последних динозавров, которые в конечном итоге были уничтожены, когда гигантский астероид столкнулся с Землей 66 миллионов лет назад. Акрокантозавр был, с точки зрения родства, двоюродным братом тираннозавра рекс.