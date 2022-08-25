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В Техасе нашли следы динозавра

В Техасе нашли следы динозавра

Автор:
25 августа 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Палеонтологи   динозавр   исследования   наука   находка   палеонтология   рептилия   след   
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Американские исследователи нашли следы динозавра в штате Техас. Отпечатки лап огромной рептилии, акрокантозавра ростом 4,5 метра, обнаружены в высохшем русле реки после сильной засухи, вызвавшей падение уровня воды.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Палеонтологи   динозавр   исследования   наука   находка   палеонтология   рептилия   след   
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3  комментария
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90
Человек Наблюдающий 7 минут назад
И почему лапы динозавров больше напоминают куриные, нежели ящерицы?
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619
ОМ 17 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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−93
HalloFreeSpace 6 минут назад
Хотел быя найти что-нибудь подобное )))
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