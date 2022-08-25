В Техасе нашли следы динозавра

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Американские исследователи нашли следы динозавра в штате Техас. Отпечатки лап огромной рептилии, акрокантозавра ростом 4,5 метра, обнаружены в высохшем русле реки после сильной засухи, вызвавшей падение уровня воды.
Следы динозавра возрастом 113 миллионов лет были обнаружены после того, как из-за сильной засухи высохла река в Техасе. Следы, которые, как полагают, принадлежат четырехметровому акрокантозавру весом 7 тонн, были обнаружены экспертами в государственном парке "Долина динозавров". По словам местных экспертов, некоторые отпечатки также принадлежат заворпосейдону, который был около 18 метров в высоту и весил около 44 тонн.
Видео, опубликованное парком в социальных сетях, показывает недавно обнаруженные следы, которые выглядят как глубокие канавки в илистом русле реки размером в несколько человеческих ладоней.
В нормальных погодных условиях следы динозавров обычно находятся под водой и заполнены осадком, который покрывает их и делает менее заметными.
«Большинство следов, которые недавно были обнаружены в разных частях реки, протекающей в парке, принадлежат акрокантозавру, — сказала представитель парка Стефани Салинас Гарсия.- Это был динозавр, который во взрослом возрасте достигал около 4,5 метра в высоту и весил около семи тонн».
Ранее скрытые водой следы были обнаружены после сильной засухи, охватившей Техас и другие штаты на юго-западе США, что привело к обмелению реки Пэлюкси.
Государственный парк «Долина динозавров» может похвастаться множеством следов динозавров, в основном древних зауроподов и тероподов, но эти конкретные следы были замечены впервые.
Согласно веб-сайту государственного парка «Долина динозавров», многие из следов тероподов в парке не имеют характерного трехпалого рисунка, потому что следы были оставлены в жидкой, глубокой грязи, скрывающей отпечатки пальцев.
К зауроподам относятся травоядные виды динозавров, такие как диплодок и бронтозавр, у которых были большие плоские ступни, как у слона, а у тероподов, таких как тираннозавр рекс, были когтистые трехпалые ступни. Оба типа были одними из последних динозавров, которые в конечном итоге были уничтожены, когда гигантский астероид столкнулся с Землей 66 миллионов лет назад. Акрокантозавр был, с точки зрения родства, двоюродным братом тираннозавра рекс.
Парк уже сообщил публике о находке на своем сайте, написав: «В результате засухи 2022 года огромные следы динозавров обнаружились в реке Пэлюкси в государственном парке «Долина динозавров». Обычно они находятся под водой и грязью».
Считается, что следы в парке относятся к середине мелового периода, когда регион Даллас в Техасе находился на берегу моря.
Согласно веб-сайту парка, грязь на этих берегах имела идеальную консистенцию для сохранения следов в результате отложений карбоната кальция из панцирей ракообразных. «Сейчас из-за очень низкого уровня реки видно больше следов, чем в нормальных условиях, — говорится в комментарии.
- Так что, если вы хотите найти следы и исследовать этот аспект парка, это прекрасное время для посещения!»
По данным US Drought Monitor, на прошлой неделе более 60% территории Техаса страдали от засухи. В штате наблюдается повышение температуры, из-за которого миллионы людей живут в условиях чрезвычайной жары.
- Так что, если вы хотите найти следы и исследовать этот аспект парка, это прекрасное время для посещения!»
По данным US Drought Monitor, на прошлой неделе более 60% территории Техаса страдали от засухи. В штате наблюдается повышение температуры, из-за которого миллионы людей живут в условиях чрезвычайной жары.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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