В Великобританию привезли скелет самого крупного динозавра в истории Земли

Реплику скелета Patagotitan mayorum привезли из Патагонии (Аргентина), где в 2010 году и были обнаружены останки этой рептилии. Считается, что гигант весил около 70 тонн, а его длина достигала 37 метров. Патаготитан относится к роду зауроподов, он жил 100–95 млн лет назад, был травоядным, имел короткое туловище и длинную толстую шею.