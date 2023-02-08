В Великобританию привезли скелет самого крупного динозавра в истории Земли

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Самого большого динозавра, когда-то топтавшего Землю, на днях доставили в Великобританию. Для перевозки скелета патаготитана (он же титанозавр) пришлось задействовать не один, а два самолёта. Неудивительно, ведь длина экспоната превышает 35 метров! Скелет будет собран и продемонстрирован в Музее естественной истории в Лондоне.
Реплику скелета Patagotitan mayorum привезли из Патагонии (Аргентина), где в 2010 году и были обнаружены останки этой рептилии. Считается, что гигант весил около 70 тонн, а его длина достигала 37 метров. Патаготитан относится к роду зауроподов, он жил 100–95 млн лет назад, был травоядным, имел короткое туловище и длинную толстую шею.
Сравнение титанозавра с тираннозавром, африканским слоном и "Боингом-787-9". Фигура человека на картинке — для масштаба
Экспонат длиной 35 метров и весом 65 тонн, который хранится в музее аргентинского города Трелью, был разобран более чем на 40 ящиков ещё в ноябре. Теперь же ящики загрузили в два самолёта Boeing 787-9 и доставили в лондонский аэропорт Хитроу.
Скелет станет центром экспозиции выставки "Титанозавр: жизнь самого большого динозавра", которая откроется в Музее естественной истории 31 марта. В Европе его увидят впервые: до сих пор он выставлялся только в Музее палеонтологии Эджидио Ферульо в Трелью.
Чтобы лучше осознать размеры экспоната, достаточно сказать, что он в четыре раза тяжелее знаменитого музейного диплодока Диппи. Того самого, чьи копии выставлены в 10 крупных палеонтологических музеях мира (Париж, Берлин, Вена, Москва и др.). Длина Диппи при этом какие-то жалкие 26 метров. Как говорится, почувствуйте разницу!
Титанозавры были последним великим семейством динозавров-зауроподов перед вымиранием в меловом и палеогеновом периоде, около 65 миллионов лет назад. В эту группу входят самые крупные из известных наземных животных, некоторые даже приближаются по размеру к современным китам.
Скелет титанозавра, который покажут в Музее естественной истории, основан на останках, обнаруженных в 2010—2012 годах в Патагонии. Там нашли набор окаменелостей, которые, как считается, принадлежали шести различным динозаврам-титанозаврам.
"Легендарный тираннозавр рекс и другие хищные динозавры выглядят как карлики, если сравнить их с одним из этих гигантских титанозавров", — сказал Диего Пол из палеонтологического музея Эджидио Ферульо. — Это все равно, что слона посадить рядом со львом".
Оригинальные кости хранятся в коллекции музея в Трелью, однако они пользуются таким спросом, что были изготовлены копии, которые с тех пор выставлялись в Чикаго и Нью-Йорке в США.
Видео, на котором показан процесс сборки экспоната для музея в Аргентине
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Великобритания Музей естественной истории Патагония динозавр палеонтология палеонтология. находка патаготитан самый крупный титанозавра
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Нашим бы то же сделать пластиковые копии скифского золота и прочих и выставлять там. Нет же повезли зачем то оригиналы .
Теперь будут где нибудь в британском музее вместе с пианино Саддама и египетским фараоном .
Так что эти его не отдают ни нашим, ни хохлозадам. Очень удобная позиция - "оставили на сохранение". Англия так пол мира разворовала. Нидерланды ни чем не лучше. Своего нет, но чужое сп.издить - как на голубом глазу моргнуть
Почему пирамиды до сих пор в Египте? - Их тяжело доставить в Англию