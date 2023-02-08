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В Великобританию привезли скелет самого крупного динозавра в истории Земли

В Великобританию привезли скелет самого крупного динозавра в истории Земли

Автор:
08 февраля 2023 17:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   Музей естественной истории   Патагония   динозавр   палеонтология   палеонтология. находка   патаготитан   самый крупный   титанозавра   
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Самого большого динозавра, когда-то топтавшего Землю, на днях доставили в Великобританию. Для перевозки скелета патаготитана (он же титанозавр) пришлось задействовать не один, а два самолёта. Неудивительно, ведь длина экспоната превышает 35 метров! Скелет будет собран и продемонстрирован в Музее естественной истории в Лондоне.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   Музей естественной истории   Патагония   динозавр   палеонтология   палеонтология. находка   патаготитан   самый крупный   титанозавра   
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3  комментария
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Виталий Касандров Час назад
Вот аргентинцы молодцы знаю что оригиналы могут назад не вернуться и копии англосаксам подсовывают.
Нашим бы то же сделать пластиковые копии скифского золота и прочих и выставлять там. Нет же повезли зачем то оригиналы .
Теперь будут где нибудь в британском музее вместе с пианино Саддама и египетским фараоном .
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36k
Notan Blaine 42 минуты назад
Когда слышу о британском музее, сразу вспоминаю:
Почему пирамиды до сих пор в Египте? - Их тяжело доставить в Англию
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