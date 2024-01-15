40 примеров, когда тату-мастер исполнил задумку любителя динозавров

Динозавры появились на Земле приблизительно 230 млн. лет назад, но мы продолжаем говорить о них и сегодня! Сколько же фильмов, сериалов, книг, парков развлечений посвящено этим существам! Популярность динозавров не стихает, и эта коллекция креативных и милых татуировок только подтверждает сказанное.
Почему же мы так любим динозавров? Брайан Свитек из The Guardian отмечает, что они "олицетворяют радикальные изменения, которые претерпела жизнь на Земле, напоминают, что у нашей планеты невероятная история, что жизнь постоянно меняется и что вымирание - судьба всех".
Это напоминание о том, что мы делили планету с удивительным разнообразием видов.
Мы побеседовали с любительницей динозавров Карой Ди Харрисон, которая является основателем и иллюстратором The Dinoverse, а также тату-мастером, специализирующимся на татуировках с динозаврами.
5. "Я делаю рукав клиенту. Каждое изображение представляет собой животное, выбранное его женой и детьми. Сын выбрал раптора Блю"
"Я фанатею от динозавров с детства, но найти вещи с динозаврами для маленьких девочек было нелёгкой задачей (спасибо маме, которая купила мне тот комплект толстовок для мальчиков с "Парком Юрского периода", когда мне было 8 лет), - рассказывает Кара. - Моя цель при создании Dinoverse заключалась в том, чтобы наполнить мир большим количеством предметов искусства, одежды и домашней утвари с динозаврами, которые подходят для любого возраста и пола. Динозавры - для всех!"
Девушка также поделилась, что у неё есть три динозавра на теле: "Красочный стигимолох в шляпе для вечеринки, которого я вытатуировала сама, а также скелет стегозавра и дико красочный карнотавр с насекомоядными растениями и конфетами".
"Динозавры - моя специализация. Мой стиль красочный, в нём часто присутствуют блёстки и радуга. Я живу на западном побережье Канады. Я сделала очень много татуировок с динозаврами, и они всегда такие забавные".
Клиент рассказал тату-мастеру историю своего имени. Когда он родился, мать спросила у 6-летней дочери, как назвать брата. Она выбрала Дино.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я бы на машину себе такой стикер точно сделал бы.