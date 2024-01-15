40 примеров, когда тату-мастер исполнил задумку любителя динозавров

Почему же мы так любим динозавров? Брайан Свитек из The Guardian отмечает, что они "олицетворяют радикальные изменения, которые претерпела жизнь на Земле, напоминают, что у нашей планеты невероятная история, что жизнь постоянно меняется и что вымирание - судьба всех".

Это напоминание о том, что мы делили планету с удивительным разнообразием видов.