Француз нашёл нетронутый скелет гигантского динозавра

Бошетто - палеонтолог-любитель и член Археологической и палеонтологической культурной ассоциации при музее Крузи, которая занимается сохранением богатого наследия региона.

В ассоциацию, основанную в 1975 году, входят учёные, студенты и местные жители, которые разделяют страсть к археологии.

Дамьен стал экспертом по позднемеловой фауне региона и уже успел сделать несколько открытий.