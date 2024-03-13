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Француз нашёл нетронутый скелет гигантского динозавра

Француз нашёл нетронутый скелет гигантского динозавра

Автор:
13 марта 2024 09:58
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Франция   динозавр   находка   палеонтолог   скелет   титанозавр   
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На юге Франции случайно обнаружили почти полный скелет динозавра возрастом 70 млн лет. Редкой находкой оказался титанозавр - один из самых крупных динозавров, когда-либо ходивших по Земле.

Выгуливая собаку в лесу близ Монтулье, 25-летний Дамьен Бошетто обратил внимание на недавно обрушившийся край скалы. Француз заметил кость, торчащую из земли, и сообщил о находке в местный музей.

Эксперты подтвердили, что окаменелость - редкий экземпляр титанозавра длиной почти 10 метров.

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Бошетто - палеонтолог-любитель и член Археологической и палеонтологической культурной ассоциации при музее Крузи, которая занимается сохранением богатого наследия региона.

В ассоциацию, основанную в 1975 году, входят учёные, студенты и местные жители, которые разделяют страсть к археологии.

Дамьен стал экспертом по позднемеловой фауне региона и уже успел сделать несколько открытий.

Скелет титанозавра сохранился практически в первозданном виде: кости от задней части черепа до хвоста всё ещё соединены. Это настоящая редкость, поскольку большинство окаменелостей фрагментированы и разбросаны.

Дамьен рассказал, что обнаружение нетронутых скелетов всегда познавательно для научных исследований и понимания экосистем прошлого.

Однако титанозавр был не единственной находкой в лесу. Бошетто назвал это место "костяным пластом" - плотным скоплением останков животных. Команда также откопала окаменелости других динозавров и позвоночных, некоторые из которых были почти целыми и анатомически связанными. Среди них были рабдодон, еще один травоядный, и фрагменты плотоядных, таких как тероподы и крокодилы.

В настоящее время скелет титанозавра изучают в лаборатории музея Крузи, где его подготовят к выставке. По оценкам исследователей, возраст окаменелости составляет около 70-72 млн лет и относится к концу мелового периода.

Титанозавры были одними из самых крупных динозавров, они принадлежали к семейству завроподов - длинношеих травоядных.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Франция   динозавр   находка   палеонтолог   скелет   титанозавр   
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