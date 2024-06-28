«Женщина-морж»: в Сочи спасатели приехали вылавливать труп дамы, который всю ночь болтался в море, а оказалось, что она мертвецки пьяна

50-летняя жительница Краснодарского края вчера перебрала с алкоголем и отправилась купаться в море. Она не заморачивалась и вошла в воду прямо в одежде. Её заметил работник пляжа и сообщил спасателям.

МЧС выделило два катера и сотрудников - и они всю ночь искали женщину. Утром её всё же нашли. Тело без признаков жизни болталось на волнах. При этом, мадам успела раздеться до белья.

Спасатели подогнали к телу катер, приготовились втащить его на борт, как «труп» ожил и задвигал руками. Оказалось, что пловчиха всю ночь проспала, лёжа на волнах. И до сих пор была пьяной, потому что больше ничего внятного она сказать не смогла.