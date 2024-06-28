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«Женщина-морж»: в Сочи спасатели приехали вылавливать труп дамы, который всю ночь болтался в море, а оказалось, что она мертвецки пьяна

«Женщина-морж»: в Сочи спасатели приехали вылавливать труп дамы, который всю ночь болтался в море, а оказалось, что она мертвецки пьяна

Автор:
28 июня 2024 16:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Сочи   женщина   море   пляж   спасатели   
1998
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Уже готовили пакет и тут она пошевелила рукой.

50-летняя жительница Краснодарского края вчера перебрала с алкоголем и отправилась купаться в море. Она не заморачивалась и вошла в воду прямо в одежде. Её заметил работник пляжа и сообщил спасателям.

МЧС выделило два катера и сотрудников - и они всю ночь искали женщину. Утром её всё же нашли. Тело без признаков жизни болталось на волнах. При этом, мадам успела раздеться до белья.

Спасатели подогнали к телу катер, приготовились втащить его на борт, как «труп» ожил и задвигал руками. Оказалось, что пловчиха всю ночь проспала, лёжа на волнах. И до сих пор была пьяной, потому что больше ничего внятного она сказать не смогла.

На прошлой неделе в Сочи была похожая история с пьяными купальщиками, но с трагичным концом. Пара пошла на пляж во время шторма, девушка решила поплескаться в волнах и её утянуло в море. Тело нашли лишь спустя несколько дней.

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Метки: Видео   Сочи   женщина   море   пляж   спасатели   
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29k
Влад 36 минут назад
Шикарно отдохнула.
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42k
Франц Лефорт Минуту назад
Мужуки.я конечно дико извиняюсь, но сразу вспомнилось про то,что не тонет!
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12k
Доктор Минуту назад
Валькирия ...
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10k
wild cat 8 минут назад
будет, что вспомнить.
если сможет здоровье поправит.
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15k
Yorge 16 минут назад
сразу видно опытную даму
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57
Гоме́р 24 минуты назад
Пульс то есть не проверяют.

Сидят два рыбака на берегу озера, рыбу ловят. А мимо туда-сюда на водных лыжах за катером катается девушка.
Вот бы ее сюда думают рыбаки.
И тут девушка падает, а катер уезжает, не заметив. Рыбаки бросаются в воду спасать. Полчаса ныряют, наконец выносят на берег делают искусственное дыхание ничего не получается.
Странно говорит один не оживает. Да и девушка вроде на лыжах была, а эта в коньках.
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11k
Trenzel2003 Полчаса назад
Так и нужно было упаковать и в морг. Труп он труп и есть, даже если мертвецки пьяный.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3055 постов (3008 в горячем)

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