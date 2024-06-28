«Женщина-морж»: в Сочи спасатели приехали вылавливать труп дамы, который всю ночь болтался в море, а оказалось, что она мертвецки пьяна

Уже готовили пакет и тут она пошевелила рукой.
50-летняя жительница Краснодарского края вчера перебрала с алкоголем и отправилась купаться в море. Она не заморачивалась и вошла в воду прямо в одежде. Её заметил работник пляжа и сообщил спасателям.
МЧС выделило два катера и сотрудников - и они всю ночь искали женщину. Утром её всё же нашли. Тело без признаков жизни болталось на волнах. При этом, мадам успела раздеться до белья.
Спасатели подогнали к телу катер, приготовились втащить его на борт, как «труп» ожил и задвигал руками. Оказалось, что пловчиха всю ночь проспала, лёжа на волнах. И до сих пор была пьяной, потому что больше ничего внятного она сказать не смогла.
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На прошлой неделе в Сочи была похожая история с пьяными купальщиками, но с трагичным концом. Пара пошла на пляж во время шторма, девушка решила поплескаться в волнах и её утянуло в море. Тело нашли лишь спустя несколько дней.
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если сможет здоровье поправит.
Сидят два рыбака на берегу озера, рыбу ловят. А мимо туда-сюда на водных лыжах за катером катается девушка.
Вот бы ее сюда думают рыбаки.
И тут девушка падает, а катер уезжает, не заметив. Рыбаки бросаются в воду спасать. Полчаса ныряют, наконец выносят на берег делают искусственное дыхание ничего не получается.
Странно говорит один не оживает. Да и девушка вроде на лыжах была, а эта в коньках.