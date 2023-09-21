Бархатный сезон: обстановка на курортах Краснодарского края в фото из соцсетей

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Перед вами фотографии любительниц сентябрьского моря, которые были кропотливо собраны с их личных страничек. Комфортная погода, мало людей на пляжах - красота!
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