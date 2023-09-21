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Бархатный сезон: обстановка на курортах Краснодарского края в фото из соцсетей

Бархатный сезон: обстановка на курортах Краснодарского края в фото из соцсетей

Автор:
21 сентября 2023 15:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   анапа   геленджик   девушки   красота   море   отдых   пляж   
2861
19

Перед вами фотографии любительниц сентябрьского моря, которые были кропотливо собраны с их личных страничек. Комфортная погода, мало людей на пляжах - красота!

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Метки: Сочи   анапа   геленджик   девушки   красота   море   отдых   пляж   
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14  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Кто-нибудь разбирается? За что, где и сколько чалилась? Видать, что очень бывалая - вся расписана.
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2k
Росомаха 18 минут назад
Стоимость огласите? Эскортниц!
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256
Александр Шевченко 22 минуты назад
Как то так ...
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39
Leo Александр Шевченко 2 минуты назад
Но хорошие экземпляры тоже есть.. (не на данном фото)
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709
solosolovov Час назад
На фото все красиво, а в жизни? Она села эротично на пляж из гальки, её обдало тёплой морской волной и она сексуально встала и морщясь от боли шагает по этим дурацким булыжникам которые колют её стопы на столько остро, что она даже не замечает как в её купальник забились мелкие камушки и с зади попа выглядит как будто вся в жестких прыщах.
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867k
А.Берестенко 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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