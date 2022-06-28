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Зато с музыкой! Как сейчас выглядят самый дорогой и бесплатный пляжи в Сочи

Зато с музыкой! Как сейчас выглядят самый дорогой и бесплатный пляжи в Сочи

Автор:
28 июня 2022 07:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   видео   интересно   лежаки   море   отдых   пляж   туризм   цены на отдых   
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Разгул стихии в Сочи спал, и отдыхающие устремились к морю. Судя по фото и видео, на общедоступных пляжах курорта сейчас загорает половина России.

Сочи всегда был одним из самых популярных черноморских курортов, но в нынешнем году количество отдыхающих здесь просто запредельное. Туристы делятся своими фото и видео. В объектив попадают как фешенебельные, так и общественные пляжи.


Для тех, кто не хочет тратить лишнюю копейку, все дороги ведут на бесплатный пляж. Правда, найти здесь свободный клочок земли будет тем еще квестом. Море просто кипит от количества отдыхающих.


А так выглядит дорогой пляж. Аренда лежака на первой линии у моря тут стоит две тысячи рублей, аренда большой круглой кровати в виде ракушки — пять тысяч. "Зато с музыкой!" - комментирует автор ролика.



Если подсчитать, то лишь на аренду лежаков пара отдыхающих за неделю отдаст 14 тысяч. Конечно, если не захочет постоять бесплатно на полотенце на городском пляже.


Между тем, в этом году в Краснодарском крае отказались от системы международных голубых флагов и провели добровольную классификацию пляжей по системе Ростуризма. Из 90 пляжей региона первую категорию (синий флаг) присвоили 59 пляжам, вторую (зеленый флаг) – 15 пляжам, и третью категорию (желтый флаг) - 16 пляжам.

На территории Сочи из этого списка находятся 29 пляжей, 23 — в Геленджике, 22 — в Анапе, 8 — в Туапсинском районе, 3 — в Новороссийске, 2 — в Ейском районе, 3 — в Сириусе и 1 — в Темрюкский районе. А всего в крае обустроено 485 пляжных территорий.


Интересно, какой флаг присвоен пляжу с первого видео? Как считаете?

Источник:

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Метки: Сочи   видео   интересно   лежаки   море   отдых   пляж   туризм   цены на отдых   
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14  комментариев
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4k
Serj81 49 минут назад
Неее, я лучше у себя на озеро с палаткой, удочкой.
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1k
Дмитрий Носов 18 минут назад
Какое-то очень тупое сравнение: либо лежак, либо стоя на полотенце. А лежать на полотенце уже запретили?
Не знаю как в Сочи, но у нас на пляжах тоже все битком и тоже есть аренда лежаков, зонтиков и т.п., но всегда можно найти место, чтобы именно полежать на полотенце.
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2k
Dorell 21 минуту назад
Раз там половина России отдыхает, значит, не так уж и дорого. Сделать дешевле - толпа будет ещё больше.
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28k
Григорий 21 минуту назад
С арифметикой плохо у автора - 1 лежак 2000, значит с пары 4000, за неделю 28000.
530 долларов согласно курсу. Без еды, без номера, просто за полежать пару часов у воды.
На Пальма-де-Майорка прямо сейчас двухместный номер в три звезды стоит 1137 баксов. На неделю на двоих. В отеле есть бассейн и завтрак включен. Наши курорты опять пробивают дно.
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2k
Casey Полчаса назад
Смотрел расценки на жилье в этом сезоне. В Крыму дешево, в Сочи охренеть как дорого. Суки хотят содрать бабло ввиду ситуации с аэропортами, зажрались подлецы. Вообще я считаю, что проблема с пляжным отдыхом у нас в стране в основном из-за частного сектора по всему побережью. Ленивые местные хотят за сезон отбить бабла столько, чтобы весь остальной год нихера не делать, пока остальные будут с потом и кровью зарабатывать новые деньги, которые потом сочинцы снова постараются отжать по максимуму. При этом многие местные арендаторы - наглые, хитрые и не клиентоориентированные. Но в рамках правового поля, к сожалению, эту ситуацию никак не решить, так что терпим)
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1k
Вольдемар Полчаса назад
Какая-то странная статейка. "Смотрите, мол, люди, у богатых всё хорошо, а у бедных всё плохо. Где же это такое видано? Доколе?!"
Дайте угадаю: нужно отнять у богатых и раздать бедным?
Где-то я это уже слышал...
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160
D A Полчаса назад
Только что из Кипра. Лежак 2,5евро, навес 2,5 евро. Какже бедно там люди живут...
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23k
Сибиряк Полчаса назад
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10k
Seledochnik Полчаса назад
На Черноморском побережье на общественных пляжах не купаюсь. Впрочем, как и все местные.
Исключительно горные реки, озера, частные пляжи где мало людей и соблюдена санитария.
Над Сибиряками особенно можно угорать на юге, те вообще лезут в любую канаву где есть жидкость. Пофиг, что это сточная река, где вся канализация поселка выведена.
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57k
doker 37 минут назад
Половина России стоит раком на дачах, другая половина - на заводах и стройках.
А эти отдыхающие - два процента... среднего класса.
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30k
Игорь 40 минут назад
дорогой пляж. Аренда лежака на первой линии у моря тут стоит две тысячи рублей, аренда большой круглой кровати в виде ракушки пять тысяч.
======
Интересно - этот материал писал ли не жлоб воронежский случайно? Уж больно характерные узнаю обороты.
Т.е. "Сочи всегда был одним из самых популярных" и нужно ли удивляться что бесплатные пляжи битком забиты а платные услуги (в моем понимании - не очень уж) дорогие?
Едешь на отдых на море - как раз в том числе выбрасывать бабки налево и направо. И при этом ныть что дорого - жлобство. Дорого? Сиди дома под кондиционером.
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2k
Старичок 2 часа назад
похоже автор не в теме.
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1k
Tabas_co 2 часа назад
Чем-то китайские пляжи напомнило.))
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