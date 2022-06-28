Зато с музыкой! Как сейчас выглядят самый дорогой и бесплатный пляжи в Сочи

Сочи всегда был одним из самых популярных черноморских курортов, но в нынешнем году количество отдыхающих здесь просто запредельное. Туристы делятся своими фото и видео. В объектив попадают как фешенебельные, так и общественные пляжи.

Для тех, кто не хочет тратить лишнюю копейку, все дороги ведут на бесплатный пляж. Правда, найти здесь свободный клочок земли будет тем еще квестом. Море просто кипит от количества отдыхающих.