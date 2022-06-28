Зато с музыкой! Как сейчас выглядят самый дорогой и бесплатный пляжи в Сочи

Разгул стихии в Сочи спал, и отдыхающие устремились к морю. Судя по фото и видео, на общедоступных пляжах курорта сейчас загорает половина России.
Сочи всегда был одним из самых популярных черноморских курортов, но в нынешнем году количество отдыхающих здесь просто запредельное. Туристы делятся своими фото и видео. В объектив попадают как фешенебельные, так и общественные пляжи.
Для тех, кто не хочет тратить лишнюю копейку, все дороги ведут на бесплатный пляж. Правда, найти здесь свободный клочок земли будет тем еще квестом. Море просто кипит от количества отдыхающих.
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А так выглядит дорогой пляж. Аренда лежака на первой линии у моря тут стоит две тысячи рублей, аренда большой круглой кровати в виде ракушки — пять тысяч. "Зато с музыкой!" - комментирует автор ролика.
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Если подсчитать, то лишь на аренду лежаков пара отдыхающих за неделю отдаст 14 тысяч. Конечно, если не захочет постоять бесплатно на полотенце на городском пляже.
Между тем, в этом году в Краснодарском крае отказались от системы международных голубых флагов и провели добровольную классификацию пляжей по системе Ростуризма. Из 90 пляжей региона первую категорию (синий флаг) присвоили 59 пляжам, вторую (зеленый флаг) – 15 пляжам, и третью категорию (желтый флаг) - 16 пляжам.
На территории Сочи из этого списка находятся 29 пляжей, 23 — в Геленджике, 22 — в Анапе, 8 — в Туапсинском районе, 3 — в Новороссийске, 2 — в Ейском районе, 3 — в Сириусе и 1 — в Темрюкский районе. А всего в крае обустроено 485 пляжных территорий.
Интересно, какой флаг присвоен пляжу с первого видео? Как считаете?
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АНТИФИШКИ
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Не знаю как в Сочи, но у нас на пляжах тоже все битком и тоже есть аренда лежаков, зонтиков и т.п., но всегда можно найти место, чтобы именно полежать на полотенце.
530 долларов согласно курсу. Без еды, без номера, просто за полежать пару часов у воды.
На Пальма-де-Майорка прямо сейчас двухместный номер в три звезды стоит 1137 баксов. На неделю на двоих. В отеле есть бассейн и завтрак включен. Наши курорты опять пробивают дно.
Дайте угадаю: нужно отнять у богатых и раздать бедным? Где-то я это уже слышал...
Исключительно горные реки, озера, частные пляжи где мало людей и соблюдена санитария.
Над Сибиряками особенно можно угорать на юге, те вообще лезут в любую канаву где есть жидкость. Пофиг, что это сточная река, где вся канализация поселка выведена.
А эти отдыхающие - два процента... среднего класса.
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Интересно - этот материал писал ли не жлоб воронежский случайно? Уж больно характерные узнаю обороты.
Т.е. "Сочи всегда был одним из самых популярных" и нужно ли удивляться что бесплатные пляжи битком забиты а платные услуги (в моем понимании - не очень уж) дорогие?
Едешь на отдых на море - как раз в том числе выбрасывать бабки налево и направо. И при этом ныть что дорого - жлобство. Дорого? Сиди дома под кондиционером.