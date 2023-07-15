В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже

Морской пляж располагает к романтике. На рассвете, на закате - в любое время. Кому-то достаточно неспешных прогулок по каменистому бережку, а кого-то страсть накрывает с головой.





Пара девушек стали свидетельницами жаркого секса на пляже в центральном районе курортного города. Возможно, парень с девушкой специально выбрали время, когда отдыхающие еще спят, но прогадали. Неизвестно, понимали ли они, что их снимают или просто решили не обращать внимание на соглядатаев. Подумаешь, дело-то житейское!



