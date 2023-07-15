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В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже

В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже

Автор:
15 июля 2023 21:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Романтика   Сочи   берег   море   пара   пляж   полиция   секс на пляже   
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При этом встать изнемогающим от страсти пришлось в половине пятого утра! А может, просто еще не ложились...

Морской пляж располагает к романтике. На рассвете, на закате - в любое время. Кому-то достаточно неспешных прогулок по каменистому бережку, а кого-то страсть накрывает с головой.


Пара девушек стали свидетельницами жаркого секса на пляже в центральном районе курортного города. Возможно, парень с девушкой специально выбрали время, когда отдыхающие еще спят, но прогадали. Неизвестно, понимали ли они, что их снимают или просто решили не обращать внимание на соглядатаев. Подумаешь, дело-то житейское!


А девушки не только посмотрели на порно вживую, но и выложили видео с происходящим в местные паблики, после чего часть сочинцев ожидаемо возмутилась. Другие же отнеслись к этой истории с пониманием.


Между тем, один из арендаторов пляжа считает, что «только единичные случаи секса в общественных местах попадают на видео. И случайный секс с малознакомыми людьми на жарком юге это обычное дело».

Между тем, после общественного резонанса к делу подключилась полиция, которая разыскивает героев-любовников. Всё впечатление испортят!

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Метки: Видео   Романтика   Сочи   берег   море   пара   пляж   полиция   секс на пляже   
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4  комментария
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10k
MakDag Полчаса назад
Парень?! с девкой?! в Сочи?! на пляже?!.. Не в монастыре?!..
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181
iskra 5 минут назад
Ну так "курортный роман" - выражение еще с советских времен..
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5k
Babangdida 7 минут назад
4:30, это наверное ночью. Днём бы им весь кайф советами сорвали.
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10k
Борис Карабанов 37 минут назад
А зачем любовников искать? Можно же арендатора пляжа задержать. Он-то всегда под рукой.
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