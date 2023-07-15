В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже

При этом встать изнемогающим от страсти пришлось в половине пятого утра! А может, просто еще не ложились...
Морской пляж располагает к романтике. На рассвете, на закате - в любое время. Кому-то достаточно неспешных прогулок по каменистому бережку, а кого-то страсть накрывает с головой.
Пара девушек стали свидетельницами жаркого секса на пляже в центральном районе курортного города. Возможно, парень с девушкой специально выбрали время, когда отдыхающие еще спят, но прогадали. Неизвестно, понимали ли они, что их снимают или просто решили не обращать внимание на соглядатаев. Подумаешь, дело-то житейское!
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А девушки не только посмотрели на порно вживую, но и выложили видео с происходящим в местные паблики, после чего часть сочинцев ожидаемо возмутилась. Другие же отнеслись к этой истории с пониманием.
Между тем, один из арендаторов пляжа считает, что «только единичные случаи секса в общественных местах попадают на видео. И случайный секс с малознакомыми людьми на жарком юге это обычное дело».
Между тем, после общественного резонанса к делу подключилась полиция, которая разыскивает героев-любовников. Всё впечатление испортят!
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