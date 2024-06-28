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"Я тебя закопаю": мигранта из Бирюлёво, торговавшего в переходе и угрожавшего женщине, задержала полиция

"Я тебя закопаю": мигранта из Бирюлёво, торговавшего в переходе и угрожавшего женщине, задержала полиция

Автор:
28 июня 2024 15:32
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   бирюлево   задержание   мигрант   незаконная торговля   полиция   торговец   угрозы убийством   
2002
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Абу-торговец очень рассердился, когда жительница Бирюлёва вызвала полицию, увидев, что тот торгует в переходе. Мужичок пообещал ей всякого нехорошего, а потом еще и демонстрировал своё хозяйство, как бы намекая, что он слов на ветер не бросает. Когда товарища забирали правоохранители, он был не так горяч, и уже не дерзил.

До чего бывают наглыми эти мигранты, когда им указывают на нарушения закона! Плохо говорящий по-русски гражданин неизвестно какой страны насыпал мешок угроз, пообещав женщине и её подруге, что он сначала их изнасилует, а потом убьёт, если те еще раз обратятся в полицию.

Через время, увидев своих обидчиц еще раз, тот же товарищ продемонстрировал своё хозяйство, прямо на улице расстегнув штаны.


Терпеть эту вакханалию женщина не стала, написала заявление в полицию - и злобного и наглого извращенца забрали правоохранители.


Пусть теперь доказывает, что пошутил, когда обещал убить, зарезать и изнасиловать и двух женщин, и их ребёнка. Демонстрация половых органов на публике тоже наказывается по закону. Благо, видеодоказательства прегрешений этого недалёкого человека есть, и уже не только в телефоне, а во многих соцсетях. Отвертеться не получится.

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Метки: Видео   бирюлево   задержание   мигрант   незаконная торговля   полиция   торговец   угрозы убийством   
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20  комментариев
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
Только "пакованием и отправлением" подобных животных за пределы РФ без права вернуться, можно будет немного порядок навести.
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13k
Дмитрий 2 минуты назад
Мелкое хулиганство точно будет. Если не гражданин РФ, то депортация. Так что суток 15 и домой. Последнее время стандартный сценарий.
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8k
a6m5 3 минуты назад
Конфликт был при свете дня, а полиция приехала только ночью. Оперативненько.
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12k
DumDum Полчаса назад
Поругать и отпустить. Инструмент, которым угрожал, - изъять и приобщить, как вещ.док.
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1k
ФЫВАПРОЛ 49 минут назад
Попал в город бараноимелец, кара чучек. Пусть имеет своих подруг в паранжах и хиджабах. Если он не хочет иметь своих, значит он не мужчина.
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15k
кот базилий 54 минуты назад
Интересно как накажут? наверно "гуманно"
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22
nikols-65 54 минуты назад
"Ызвыните, быль неправь", 500 рэ штрафа и завтра на том же месте.
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4k
просто Дмитрий 55 минут назад
Такие, как правило, на зоне хорошо смотрятся в кружках "ссамодеятельности"
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621
Фрол Час назад
Как же ж уже зае...бала эта Дума Всенародная своими братьями из племён Средней Азии.
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1k
Странник Час назад
по моему акцент армянский
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65k
Олег Час назад
как быстро они засовывают в жопу свои грязные языки в тот момент когда их ловят. А если за каждую угрозу давать по году ( а этот урод наговорил на десятку), то будут чебуреки разговаривать вежливо и учтиво
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2k
Corkscrew Час назад
Почему когда его забирали он шел сам, а его не тащили за ноги, разбитым е.алом по асфальту?
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4k
Ультратрахуил Час назад
Ну и прикопать его по пояс головой вниз, вместо приграничного столба на границе!
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1k
Александр Час назад
Пора на фишках завести новую рубрику! - Мигранты сегодня или новости мира животных
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41k
albedo Час назад
Надо его половые органы забрать "на память".
А оставшееся выслать из страны.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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