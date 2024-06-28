"Я тебя закопаю": мигранта из Бирюлёво, торговавшего в переходе и угрожавшего женщине, задержала полиция

Абу-торговец очень рассердился, когда жительница Бирюлёва вызвала полицию, увидев, что тот торгует в переходе. Мужичок пообещал ей всякого нехорошего, а потом еще и демонстрировал своё хозяйство, как бы намекая, что он слов на ветер не бросает. Когда товарища забирали правоохранители, он был не так горяч, и уже не дерзил.