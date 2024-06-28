"Я тебя закопаю": мигранта из Бирюлёво, торговавшего в переходе и угрожавшего женщине, задержала полиция

Абу-торговец очень рассердился, когда жительница Бирюлёва вызвала полицию, увидев, что тот торгует в переходе. Мужичок пообещал ей всякого нехорошего, а потом еще и демонстрировал своё хозяйство, как бы намекая, что он слов на ветер не бросает. Когда товарища забирали правоохранители, он был не так горяч, и уже не дерзил.
До чего бывают наглыми эти мигранты, когда им указывают на нарушения закона! Плохо говорящий по-русски гражданин неизвестно какой страны насыпал мешок угроз, пообещав женщине и её подруге, что он сначала их изнасилует, а потом убьёт, если те еще раз обратятся в полицию.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Через время, увидев своих обидчиц еще раз, тот же товарищ продемонстрировал своё хозяйство, прямо на улице расстегнув штаны.
Осторожно! 18+!
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Терпеть эту вакханалию женщина не стала, написала заявление в полицию - и злобного и наглого извращенца забрали правоохранители.
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Пусть теперь доказывает, что пошутил, когда обещал убить, зарезать и изнасиловать и двух женщин, и их ребёнка. Демонстрация половых органов на публике тоже наказывается по закону. Благо, видеодоказательства прегрешений этого недалёкого человека есть, и уже не только в телефоне, а во многих соцсетях. Отвертеться не получится.
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А оставшееся выслать из страны.