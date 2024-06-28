В Якутии пьяный полицейский вломился с женой в чужой дом, устроил секс-оргию и кидался на шокированных хозяев

Оргия случилась в ночь с 21 на 22 июня. Сотрудники Следственного управления МУ МВД РФ «Якутское» арендовали дом, устроили там бурную вечеринку и напились. Среди участников тусовки был 28-летний полицейский Сергей Григорьев, в управлении он трудился аналитиком, и его жена. Дама как следует залилась алкоголем и ей резко захотелось страстной любви со своим муженьком.

Укромного места в арендованном доме они не нашли и придумали решение - вломиться к соседям. Так и сделали: пролезли в чужое жилище предались там утехам и устроили жуткий бардак.

Тут и приехали хозяева.

Они увидели мужика в трусах и пьяную мадам, которая уползала от них на четвереньках.