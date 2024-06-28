В Якутии пьяный полицейский вломился с женой в чужой дом, устроил секс-оргию и кидался на шокированных хозяев

МВД начало проверку буйного сотрудника.
Оргия случилась в ночь с 21 на 22 июня. Сотрудники Следственного управления МУ МВД РФ «Якутское» арендовали дом, устроили там бурную вечеринку и напились. Среди участников тусовки был 28-летний полицейский Сергей Григорьев, в управлении он трудился аналитиком, и его жена. Дама как следует залилась алкоголем и ей резко захотелось страстной любви со своим муженьком.
Укромного места в арендованном доме они не нашли и придумали решение - вломиться к соседям. Так и сделали: пролезли в чужое жилище предались там утехам и устроили жуткий бардак.
Тут и приехали хозяева.
Они увидели мужика в трусах и пьяную мадам, которая уползала от них на четвереньках.
Источник:
Люди даже слегка растерялись от такой наглости и попробовали поговорить с незваными гостями - их не услышали.
Источник:
А пьянющий аналитик хотел с ними драться, но его вовремя утащил его начальник.
Источник:
Владельцы разгромленного дома написали заявления в Следком и в МВД, ведомства их приняли и начали проверку. По данным местных СМИ, горе-силовик протрезвел и поехал извиняться перед той, кто снимал его на телефон и договариваться о материальной компенсации за ущерб. Вероятно, на этом его карьера в МВД и закончится.
Источник:
- Неравнодушные люди спасли лосиху, оказавшуюся на льду реки
- Пьяный фанат группы "Пикник" напал на полицейского и заработал статью
- На улицы Пекина выехали 15 роботов-полицейских
- В Уганде полицейский застрелил сотрудника банка из-за долга по кредиту
- Полицейский измазал экоактивистку краской и попал под проверку
А тут 2.
Так что... Статья слишком с громким названием.
"Попойка, пирушка, отличающаяся крайней разнузданностью и сопровождающаяся распутством."
Вполне себе оргия.