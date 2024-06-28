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В Якутии пьяный полицейский вломился с женой в чужой дом, устроил секс-оргию и кидался на шокированных хозяев

В Якутии пьяный полицейский вломился с женой в чужой дом, устроил секс-оргию и кидался на шокированных хозяев

Автор:
28 июня 2024 15:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   МВД   Якутия   аналитик   жена   оргия   полицейский   хозяева   
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МВД начало проверку буйного сотрудника.

Оргия случилась в ночь с 21 на 22 июня. Сотрудники Следственного управления МУ МВД РФ «Якутское» арендовали дом, устроили там бурную вечеринку и напились. Среди участников тусовки был 28-летний полицейский Сергей Григорьев, в управлении он трудился аналитиком, и его жена. Дама как следует залилась алкоголем и ей резко захотелось страстной любви со своим муженьком.

Укромного места в арендованном доме они не нашли и придумали решение - вломиться к соседям. Так и сделали: пролезли в чужое жилище предались там утехам и устроили жуткий бардак.

Тут и приехали хозяева.

Они увидели мужика в трусах и пьяную мадам, которая уползала от них на четвереньках.

Люди даже слегка растерялись от такой наглости и попробовали поговорить с незваными гостями - их не услышали.

А пьянющий аналитик хотел с ними драться, но его вовремя утащил его начальник.

Владельцы разгромленного дома написали заявления в Следком и в МВД, ведомства их приняли и начали проверку. По данным местных СМИ, горе-силовик протрезвел и поехал извиняться перед той, кто снимал его на телефон и договариваться о материальной компенсации за ущерб. Вероятно, на этом его карьера в МВД и закончится.

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Метки: Видео   МВД   Якутия   аналитик   жена   оргия   полицейский   хозяева   
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17  комментариев
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5k
Олег Белов 2 часа назад
Хоть полицейский хоть оленевод против генетики не попрёшь пить спиртные напитки им совсем нельзя.
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15k
кот базилий Минуту назад
Откупяться, а сесть бы не мешало - хорошо потрахался анаЛлитик.
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3k
Duke_kir Полчаса назад
Грибы созрели?
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621
Фрол Полчаса назад
Чукча однако перебрал огненной воды.,а мож и грибочков.У них там грибочки растут?Скорее всего ягеля объелся.
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4k
просто Дмитрий 51 минуту назад
Якутский овце*об
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2k
Corkscrew 59 минут назад
мусор он и в Африке мусор.
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46
DARK4000 Час назад
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931
Олег Мещеряков Час назад
Синька - зло))
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45k
SinigamiRuuk Час назад
Оргия, это хотя бы от трёх...
А тут 2.
Так что... Статья слишком с громким названием.
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18k
Сергей Час назад
У якутов башню рвёт от алкоголя, это ещё хорошо что шишка на секас потянулась, а не руки к пистолету.
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13k
Krapiv Час назад
аналитики-романтики, тьфу, мерзость
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23k
homerchik 2 часа назад
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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