FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11548 постов • 1474 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Женщина заставила полицейского "нырнуть" в канализацию, чтобы не потерять свои 100 евро

Женщина заставила полицейского "нырнуть" в канализацию, чтобы не потерять свои 100 евро

Автор:
16 мая 2024 11:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   лотерейный билет   люди   полицейский   помощь   
893
2
1


В знак благодарности тайка потратила часть денег и угостила своих помощников вкусными напитками.

54-летняя женщина из Таиланда случайно уронила свой выигрышный лотерейный билет, которого порывом ветра забросило в канализационный люк, но не растерялась и заставила работника полиции спуститься на 2 метра под землю и найти его.


Как сообщают местные СМИ, правоохранитель, находившийся неподалеку, заметил женщину в беде и позвал других прохожих на помощь. На опубликованных кадрах показано, как доброволец, прикрепленный к крану, "ныряет" в люк и достает два лотерейных билета, один из которых оказался выигрышным.


Сообщается, что сточные воды в районе Бан Дан провинции Бурирам на северо-востоке Таиланда пересохли из-за отсутствия дождей, поэтому полицейскому не пришлось копаться в отходах.

В знак благодарности тайка потратила часть своего выигрыша в 4 000 батов (около 100 евро), чтобы угостить своих помощников вкусными напитками. Журналистам она призналась, что выиграла в лотерею впервые, хотя регулярно испытывает свою удачу.

"Это была такая безграничная радость. Я не смогла бы ни есть, ни спать, если бы лотерейный билет повредился", — добавила она.

Пользователи сети похвалили полицейского за смелость и преданность своей работе, а также поздравили женщину с первым выигрышем, хоть он и оказался незначительным.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   в мире   лотерейный билет   люди   полицейский   помощь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4159 постов (3969 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1346400



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Реаниматолог о смерти
Реаниматолог о смерти
В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы
В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#история#ДТП#полиция#кино#Спорт#США#новости
#люди#автомобили#интересно#Юмор#авто аварии#факты#фильм#екатеринбург#дети#Ynews
#в мире#автомир#Прикол#аварии#интересное#забавно#Автовсячина#Китай#кот#милота
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Зубные импланты сделали меня чудовищем: модель рассказала о своем ужасном опыте Зубные импланты сделали меня чудовищем: модель рассказала о своем ужасном опыте "Порхай, как бабочка, ползи, как крокодил": куда ползут пенсионеры Китая "Порхай, как бабочка, ползи, как крокодил": куда ползут пенсионеры Китая Поклоняться сумасшедшей и есть её объедки – в Индии так заведено Поклоняться сумасшедшей и есть её объедки – в Индии так заведено 74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банк 74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банк В США женщина целый год тайно жила за вывеской гипермаркета В США женщина целый год тайно жила за вывеской гипермаркета

На что жалуетесь?

Вернуться