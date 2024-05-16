Женщина заставила полицейского "нырнуть" в канализацию, чтобы не потерять свои 100 евро

В знак благодарности тайка потратила часть денег и угостила своих помощников вкусными напитками.
54-летняя женщина из Таиланда случайно уронила свой выигрышный лотерейный билет, которого порывом ветра забросило в канализационный люк, но не растерялась и заставила работника полиции спуститься на 2 метра под землю и найти его.
Как сообщают местные СМИ, правоохранитель, находившийся неподалеку, заметил женщину в беде и позвал других прохожих на помощь. На опубликованных кадрах показано, как доброволец, прикрепленный к крану, "ныряет" в люк и достает два лотерейных билета, один из которых оказался выигрышным.
Сообщается, что сточные воды в районе Бан Дан провинции Бурирам на северо-востоке Таиланда пересохли из-за отсутствия дождей, поэтому полицейскому не пришлось копаться в отходах.
В знак благодарности тайка потратила часть своего выигрыша в 4 000 батов (около 100 евро), чтобы угостить своих помощников вкусными напитками. Журналистам она призналась, что выиграла в лотерею впервые, хотя регулярно испытывает свою удачу.
"Это была такая безграничная радость. Я не смогла бы ни есть, ни спать, если бы лотерейный билет повредился", — добавила она.
Пользователи сети похвалили полицейского за смелость и преданность своей работе, а также поздравили женщину с первым выигрышем, хоть он и оказался незначительным.
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