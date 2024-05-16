Женщина заставила полицейского "нырнуть" в канализацию, чтобы не потерять свои 100 евро

54-летняя женщина из Таиланда случайно уронила свой выигрышный лотерейный билет, которого порывом ветра забросило в канализационный люк, но не растерялась и заставила работника полиции спуститься на 2 метра под землю и найти его.

Как сообщают местные СМИ, правоохранитель, находившийся неподалеку, заметил женщину в беде и позвал других прохожих на помощь. На опубликованных кадрах показано, как доброволец, прикрепленный к крану, "ныряет" в люк и достает два лотерейных билета, один из которых оказался выигрышным.

Сообщается, что сточные воды в районе Бан Дан провинции Бурирам на северо-востоке Таиланда пересохли из-за отсутствия дождей, поэтому полицейскому не пришлось копаться в отходах.