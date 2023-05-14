В Уганде полицейский застрелил сотрудника банка из-за долга по кредиту

Инцидент произошел еще в пятницу, 12 мая, но запись с камер наблюдения в сеть слили только через сутки.
Убийство произошло в банке "Yako " на Парламентской авеню в городе Кампала (Уганда).
Погибший на месте сотрудник банка, оказался гражданином Индии, директор финансовой службы TFS Уттам Бхандари.
Представитель столичной полиции Кампалы Патрик Оньянго заявил, что действительно констебль полиции Иван Вабвайр, прихватив с собой автомат АК47, решил посетить банк, в котором в 2020 году он взял два кредита. Полицейский планировал рефинансировать кредиты в другом банке, но после того, как Бхандари заявил, что это не лучшая идея, и озвучил ему сумму долга, Вабвайр разозлился и застрелил сотрудника банка.
Кстати, задолженность составляла 2,13 млн шиллингов, что в перерасчете на рубли около 45 тысяч рублей.
В настоящий момент полицейский находится в бегах, принимаются усилия для его поимки.
Индийская община в Уганде оперативно прокомментировала трагедию, заявив, что правительство страны слишком мало уделяет внимания безопасности иностранных граждан. А подобное поведение сотрудника полиции и вовсе является показателем отсутствия надзора за правоохранительными органами в стране. Да и вообще, по их словам, у полицейских слишком много прав, они часто применяют чрезмерную силу и проявляют жестокость.
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- Конечно!
- А если я не отдам?
- Тогда вам будет стыдно перед богом.
- Нууу, когда это ещё будет.
- Вот пятого - не отдадите, шестого, и предстанете!
- А Я перефразирую анекдот, и достану перфоратор ( АК-47 )
- Можно у вас кредит рефинансировать?
- Че, по гроб должен?
- Должен всего 30\45 патронов.