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В Уганде полицейский застрелил сотрудника банка из-за долга по кредиту

В Уганде полицейский застрелил сотрудника банка из-за долга по кредиту

Автор:
14 мая 2023 07:33
Сообщество : Криминал
Метки: ак-47   банк   видео   кредит   полицейский   уганда   
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Инцидент произошел еще в пятницу, 12 мая, но запись с камер наблюдения в сеть слили только через сутки.

Убийство произошло в банке "Yako " на Парламентской авеню в городе Кампала (Уганда).

Погибший на месте сотрудник банка, оказался гражданином Индии, директор финансовой службы TFS Уттам Бхандари.



Представитель столичной полиции Кампалы Патрик Оньянго заявил, что действительно констебль полиции Иван Вабвайр, прихватив с собой автомат АК47, решил посетить банк, в котором в 2020 году он взял два кредита. Полицейский планировал рефинансировать кредиты в другом банке, но после того, как Бхандари заявил, что это не лучшая идея, и озвучил ему сумму долга, Вабвайр разозлился и застрелил сотрудника банка.

Кстати, задолженность составляла 2,13 млн шиллингов, что в перерасчете на рубли около 45 тысяч рублей.

В настоящий момент полицейский находится в бегах, принимаются усилия для его поимки.


Индийская община в Уганде оперативно прокомментировала трагедию, заявив, что правительство страны слишком мало уделяет внимания безопасности иностранных граждан. А подобное поведение сотрудника полиции и вовсе является показателем отсутствия надзора за правоохранительными органами в стране. Да и вообще, по их словам, у полицейских слишком много прав, они часто применяют чрезмерную силу и проявляют жестокость.

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Метки: ак-47   банк   видео   кредит   полицейский   уганда   
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5  комментариев
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13k
котегRUS Час назад
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0
Андрей Минуту назад
Все правильно сделал, молодец.
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2k
анатолий горленко 12 минут назад
- Можно у вас кредит оформить?
- Конечно!
- А если я не отдам?
- Тогда вам будет стыдно перед богом.
- Нууу, когда это ещё будет.
- Вот пятого - не отдадите, шестого, и предстанете!
- А Я перефразирую анекдот, и достану перфоратор ( АК-47 )
- Можно у вас кредит рефинансировать?
- Че, по гроб должен?
- Должен всего 30\45 патронов.
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7k
Дмитрий 22 минуты назад
Нормально! "Ну чЁ там? Кредит мой погашен?"..."Да как же погашен? У вас за......." ...."Погашен говорю!"
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4k
Горожанин Полчаса назад
У, гандон.
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