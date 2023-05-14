В Уганде полицейский застрелил сотрудника банка из-за долга по кредиту

Представитель столичной полиции Кампалы Патрик Оньянго заявил, что действительно констебль полиции Иван Вабвайр, прихватив с собой автомат АК47, решил посетить банк, в котором в 2020 году он взял два кредита. Полицейский планировал рефинансировать кредиты в другом банке, но после того, как Бхандари заявил, что это не лучшая идея, и озвучил ему сумму долга, Вабвайр разозлился и застрелил сотрудника банка.

Кстати, задолженность составляла 2,13 млн шиллингов, что в перерасчете на рубли около 45 тысяч рублей.

В настоящий момент полицейский находится в бегах, принимаются усилия для его поимки.