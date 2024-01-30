FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11168 постов • 1461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
На улицы Пекина выехали 15 роботов-полицейских

На улицы Пекина выехали 15 роботов-полицейских

Автор:
30 января 2024 16:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   КИтай   пекин   полицейский   робокоп   робот   
1414
2
2

Они будут круглосуточно патрулировать город и выискивать негодяев.

Во многих странах обсуждают опасность развития искусственного интеллекта и замену людей роботами. А в Китае ИИ скоро уже будет в каждом утюге, а роботов всё больше.

А в Пекине появились «робополицейские» - беспилотные авто, они будут отслеживать ситуацию на дорогах и фиксировать нарушения. Запас хода железяки - 100 километров. Машина своевременно приезжает подзарядиться или заменить аккумулятор. Кстати, его меняют за 30 секунд, после этого робот снова готов к патрулированию.

Он должен контролировать светофоры, фиксировать нарушения ПДД и выдавать предупреждения водителям. Если водила - злостный нарушитель, тогда робот может лишить его прав.

Также робокоп будет распознавать лица в поисках должников и преступников. Он сканирует местность на 360 градусов вокруг себя и способен распознать нарушение на расстоянии до 120 метров. Муха не пролетит.

На борту «киберкопа» есть спасательное оборудование и огнетушители. А если ситуация будет швах - тогда робот вызовет подкрепление. В будущем его оснастят электрошокером. Чтобы безжалостно вырубал негодяев и круглосуточно берёг в городе мир и покой. Роботизацию полиции уже внедряли на севере Китая городе Шицзячжуан. Дело было ещё в 2019 году и «электроники» были послабее нынешних и не так функциональны.

Теперь ждём новостей о том, как машину переклинит и она поджарит шокером безобидного пенсионера. Хотя до этого может и не дойдёт - железяки умнеют буквально на глазах. Да и сказки о Робокопе скоро станут реальностью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   КИтай   пекин   полицейский   робокоп   робот   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Александр 2 часа назад
Совсем людей не хватает в Китае
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
turyst 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
975
adssaf afasffdsga 11 минут назад
А потом и система "Сивилла" появится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Роман 14 минут назад
"они будут отслеживать ситуацию на дорогах и фиксировать нарушения."

Это должно выглядеть примерно так:
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Damvrot Hohlam 3 часа назад
мусар он и в Китае мусар
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275708



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
Колючка Эббота. Россияне придумывают мемы про Техасскую народную республику
Колючка Эббота. Россияне придумывают мемы про Техасскую народную республику
Набирающие популярность в сообществах
Как создавалась кинолегенда «Броненосец «Потемкин»
Как создавалась кинолегенда «Броненосец «Потемкин»
Монстр, пугающий не меньше Кракена. Великая и ужасная Хафгуфа
Монстр, пугающий не меньше Кракена. Великая и ужасная Хафгуфа
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять мама не дала разбогатеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#ДТП#авто аварии#Россия#новости#факты#кот#КИтай
#животные#автомир#интересно#люди#позитив#интересное#кино#улыбнуло#полиция#СССР
#в мире#машина#Прикол#аварии#история#Автовсячина#милота#собака#забавно#Разное
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Китайского марафонца "Курильщика" дисквалифицировали за курение во время марафона Китайского марафонца "Курильщика" дисквалифицировали за курение во время марафона В Китае проходит выставка робототехники с десятками реалистичных машин В Китае проходит выставка робототехники с десятками реалистичных машин Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка Взрыв в ресторане в Китае попал на видео Взрыв в ресторане в Китае попал на видео В Китае детей заставили стоять, чтоб ели быстрее В Китае детей заставили стоять, чтоб ели быстрее

На что жалуетесь?

Вернуться