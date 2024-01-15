Неравнодушные люди спасли лосиху, оказавшуюся на льду реки

Животное вышло на скользкий лёд, а вот самостоятельно вернуться на берег уже не смогло.
Катаясь на внедорожнике, Джолин и Клод Лавуа заметили молодую лосиху, которая оказалось на льду замёрзшей реки.
Добросердечные жители Нью-Брансуика (Канада) поняли, что если они просто бросят животное, то оно погибнет, так и не сумев встать. К счастью, неподалёку находилась машина с двумя патрульными полицейскими, и именно с ними объединились муж с женой, чтобы помочь лосихе.
Ногу страдалицы обмотали ремнём, а после вытянули её к берегу. Вскоре животное уже смогло встать.
Джолин добавила, что лосиха была на удивление спокойна. Складывалось впечатление, что она понимала: люди собрались вокруг, чтобы оказать ей помощь.
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Я да, их отстреливают.
Сие - ой ?
Бабы так, ой, коровку убили!
А потом жрут,как не всебя антрекоты.