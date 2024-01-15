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Неравнодушные люди спасли лосиху, оказавшуюся на льду реки

Неравнодушные люди спасли лосиху, оказавшуюся на льду реки

Автор:
15 января 2024 07:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Канада   Спасение   животные   люди   полицейский   полиция   
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Животное вышло на скользкий лёд, а вот самостоятельно вернуться на берег уже не смогло.

Катаясь на внедорожнике, Джолин и Клод Лавуа заметили молодую лосиху, которая оказалось на льду замёрзшей реки.

Добросердечные жители Нью-Брансуика (Канада) поняли, что если они просто бросят животное, то оно погибнет, так и не сумев встать. К счастью, неподалёку находилась машина с двумя патрульными полицейскими, и именно с ними объединились муж с женой, чтобы помочь лосихе.

Ногу страдалицы обмотали ремнём, а после вытянули её к берегу. Вскоре животное уже смогло встать.

Джолин добавила, что лосиха была на удивление спокойна. Складывалось впечатление, что она понимала: люди собрались вокруг, чтобы оказать ей помощь.

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Метки: Видео   Канада   Спасение   животные   люди   полицейский   полиция   
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41k
Example 6.2.6 Час назад
Молодцы
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1k
Chlorpikrin Полчаса назад
Вы любите мясо лося?
Я да, их отстреливают.
Сие - ой ?
Бабы так, ой, коровку убили!
А потом жрут,как не всебя антрекоты.
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−4
иван бублик 43 минуты назад
что плохого вам сделал путин?
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3k
Past 49 минут назад
Застряла лосиха, как то между двух деревьев...
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Krasava

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