Неравнодушные люди спасли лосиху, оказавшуюся на льду реки

Катаясь на внедорожнике, Джолин и Клод Лавуа заметили молодую лосиху, которая оказалось на льду замёрзшей реки.

Добросердечные жители Нью-Брансуика (Канада) поняли, что если они просто бросят животное, то оно погибнет, так и не сумев встать. К счастью, неподалёку находилась машина с двумя патрульными полицейскими, и именно с ними объединились муж с женой, чтобы помочь лосихе.