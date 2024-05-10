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Зашёл не в ту дверь: в США полицейский перепутал квартиры и открыл огонь по лётчику ВВС

Зашёл не в ту дверь: в США полицейский перепутал квартиры и открыл огонь по лётчику ВВС

Автор:
10 мая 2024 16:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Флорида   летчик   пистолет   полицейский   стрельба   шериф   
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От полученных ранений, военный скончался в больнице.

Во Флориде помощник  шерифа приехал на вызов. Ему сообщили, что в одной из квартир жилого комплекса буянят и ругаются, так что полицейский пошёл разбираться.

Он приблизился к квартире и постучал - никто не ответил. Тогда он снова побарабанил в дверь и велел её открыть. Вскоре она распахнулась и на пороге появился 23-летний чернокожий старший лётчик ВВС США Роджер Фортсон.

Полицейский велел ему отойти и почти мгновенно выстрелил. Затем крикнул «Брось оружие!», а лётчик ответил, что его нет. Хотя в руке у него определённо был какой-то предмет, похожий на пистолет.

Фортсона доставили в больницу, где он и скончался. Полицейского временно отстранили от службы. Теперь это дело расследует Департамент правоохранительных органов Флориды и прокуратура.  Шериф округа Окалуса Эрик Аден сообщил, что «опечален» этой стрельбой.

Родственники погибшего будят судиться с полицией и заявляют, что сотрудник ошибся дверью - лётчик был в квартире один и не шумел. В их заявлении сказано, что они  «непреклонны в том, что полиция ошиблась квартирой». Их вторая претензия - полицейский должен был приказать бросить оружие, а потом уже стрелять.


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Метки: Видео   Флорида   летчик   пистолет   полицейский   стрельба   шериф   
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22  комментария
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8k
Mauritanien Час назад
И тут же вспоминается вчерашний пост....
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33k
Владимир 4 минуты назад
Не, ну зашибись так. Приехал на пьяные вопли и сразу стрелять.. Хотя негр открыл, а это сурово, да.
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32k
Григорий 6 минут назад
Ох и трусливые копы в Америке. Его позвали посмотреть, что там шумит. Он вломился в чью-то дверь, где было тихо, и привентивно пристрелил негра!
С чего он решил, что в него будут стрелять? Ох и пугливые они там.
Вот к чему приводит свободная продажа стволов - они собственной тени боятся.
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2k
Вадим Аполонов 8 минут назад
Когда видишь такую макаку, сразу вспоминаются слова Джокера из фильма Бетмен... Знаешь почему я использую нож? пистолет слишком быстро, не успеваешь насладиться...)
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5k
Василий Афиногенов 14 минут назад
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62
Олег Назаров 16 минут назад
А я так скажу. Вольная или невольная, но полная ликвидация боевого лётчика и частичная ликвидация (отстранение от службы) уличного стражника враждебно относящейся к нам страны, это хоть крошечное, но благо для нас. Это малюсенькая, но дестабилизация противника. Хороший камнепад всегда начинается с малого камешка...
Х.з.... Может фамилия стрелка - Баширсон? Или Петровски?
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12k
zlopisec 21 минуту назад
Duke Nukem 3D....
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11k
Сол Гудман 24 минуты назад
"Их вторая претензия - полицейский должен был приказать бросить оружие, а потом уже стрелять." так все же оружие было у него?
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21k
Александр Полчаса назад
Пусть продолжают.
Зато там спрашивают как дела и улыбаются.
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2k
max Полчаса назад
Возможно летчик припарковался на парковке соседки стукачки, и таким образом она решила его ликвидировать :)
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16k
Типа граф Полчаса назад
Му.дило
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309
Александр Кузнецов Полчаса назад
Будут..
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Если двери кто и перепутал - то это та девушка, что настучала в полицию.
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34k
Slonyash 43 минуты назад
Госдеп уже выразил озабоченность по поводу ущемления прав граждан в России?
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25k
Shtoppi 53 минуты назад
по ходу у пиндосов перед выборами снова решили разыграть черную масть.
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4k
Бровеносец в потёмках 58 минут назад
Будут шутки про стаканчик?
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
пиндоские ублюдки и убийцы на глазах деградируют.
А. Болдуин вообще какую-то хохлу вальнул..и ни чо..ходит себе..ведь он из золотого миллиарда.
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12k
Дмитрий Час назад
А всё по тому, что он чёрный!
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5k
Горожанин Час назад
Жаль что вместо летчика не оказался Киркоров. В этом случае вообще нужно открывать огонь из пулемётов.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2905 постов (2859 в горячем)

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