Зашёл не в ту дверь: в США полицейский перепутал квартиры и открыл огонь по лётчику ВВС

От полученных ранений, военный скончался в больнице.
Во Флориде помощник шерифа приехал на вызов. Ему сообщили, что в одной из квартир жилого комплекса буянят и ругаются, так что полицейский пошёл разбираться.
Он приблизился к квартире и постучал - никто не ответил. Тогда он снова побарабанил в дверь и велел её открыть. Вскоре она распахнулась и на пороге появился 23-летний чернокожий старший лётчик ВВС США Роджер Фортсон.
Полицейский велел ему отойти и почти мгновенно выстрелил. Затем крикнул «Брось оружие!», а лётчик ответил, что его нет. Хотя в руке у него определённо был какой-то предмет, похожий на пистолет.
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Фортсона доставили в больницу, где он и скончался. Полицейского временно отстранили от службы. Теперь это дело расследует Департамент правоохранительных органов Флориды и прокуратура. Шериф округа Окалуса Эрик Аден сообщил, что «опечален» этой стрельбой.
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Родственники погибшего будят судиться с полицией и заявляют, что сотрудник ошибся дверью - лётчик был в квартире один и не шумел. В их заявлении сказано, что они «непреклонны в том, что полиция ошиблась квартирой». Их вторая претензия - полицейский должен был приказать бросить оружие, а потом уже стрелять.
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С чего он решил, что в него будут стрелять? Ох и пугливые они там.
Вот к чему приводит свободная продажа стволов - они собственной тени боятся.
Х.з.... Может фамилия стрелка - Баширсон? Или Петровски?
Зато там спрашивают как дела и улыбаются.
А. Болдуин вообще какую-то хохлу вальнул..и ни чо..ходит себе..ведь он из золотого миллиарда.