Зашёл не в ту дверь: в США полицейский перепутал квартиры и открыл огонь по лётчику ВВС

Во Флориде помощник шерифа приехал на вызов. Ему сообщили, что в одной из квартир жилого комплекса буянят и ругаются, так что полицейский пошёл разбираться.

Он приблизился к квартире и постучал - никто не ответил. Тогда он снова побарабанил в дверь и велел её открыть. Вскоре она распахнулась и на пороге появился 23-летний чернокожий старший лётчик ВВС США Роджер Фортсон.