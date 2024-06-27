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Геймер в США пролетел 1500 километров, чтобы наказать соперника по онлайн-игре

Геймер в США пролетел 1500 километров, чтобы наказать соперника по онлайн-игре

Автор:
27 июня 2024 08:57
Сообщество : Жизнь в США
Метки: archeage   США   геймеры   игромир   молоток   нападение   
1713
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20-летний Эдвард Канг из Нью-Джерси прилетел во Флориду - и напал на ровесником по имени Захари Динь. В ход пошёл молоток, и кровавую расправу удалось остановить отчиму парня. Тот случай, когда кому-то действительно удалось вычислить координаты недруга по ай-пи.

Эдвард Канг отправился в Джексонвилл, сообщав матери, что едет навестить друга по онлайн-игре. Женщина и не подозревала, что её милый сынишка задумал страшную расправу.


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Геймер добрался до Флориды, нашёл дом своего соперника и около двух часов ночи пролез в жилице. Перед этим он купил в хозяйственном магазине молоток, которым и попытался убить Захари Диня. Лишь присутствие в доме отчима парня спасло ему жизнь.


По данным следствия, игроки ранее никогда не видели друг друга. Динь также не сообщал своего адреса. Парни были знакомы только по игре ArcheAge, действие которой разворачивается в вымышленном мире с элементами магии и Средневековья. Чем именно насолил один другому, непонятно, но Канга задержали и предъявили ему обвинения в покушении на убийство и вооруженном ограблении со взломом.


Шериф округа Нассау Билл Липер во время пресс-конференции в понедельник назвал это дело "странным". В его практике подобное случается впервые.


Известно, что жертва геймера получила неопасные для жизни травмы головы. Парню наложили несколько швов и в целом он себя чувствует нормально. Возможно, этот эпизод заставит его более осмотрительно подходить к онлайн-играм, а его родителей приучит закрывать на ночь входную дверь.

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Метки: archeage   США   геймеры   игромир   молоток   нападение   
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12  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Я знаю 40 летнего мужика, который проехал 700 км в одну сторону , что бы наказать 15 летнего писдюка который оскорблял его в игре танки. Он этим так гордился . А я сидел и думал , что у человека в голове ?
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3k
Autumn2015 6 минут назад
Во времена Фидо , который у нас на большом заводе был очень популярен, т.к. инет был только у начальства один молодой недопрограммер сцепился с маститым прогером. Ну как сцепился? Он написал в тематическую ветку , что такая проблема у него, на что тот ответил, чтоб решить это надо разобраться в таком-то вопросе сначала, если он хочет действительно стать программистом, а не написал сразу решение. На что молодой и задорный в пятницу добыл ключи и проник в серверную, физически " положив" сервер "старшего" и систему отгрузки на большом заводе, что работала на том сервере. "Старший" пару дней ночевал на заводе, систему поднял. При чём тут Фидо? А в эти выходные должна была быть в Минске региональная фидопойка, куда съезжались люди из разных городов бывшего СССР,знакомились с теми, с кем были знакомы онлайн, снимались на это дело кафе, проводились фестивали авторской песни - эпичное действо было, я с тех пор имею несколько хороших знакомых ещё. А "старший" очень туда хотел ехать, прям реально готовился
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15k
кот базилий 39 минут назад
Это чурка ихний - мстительный и злой, "абидель- убиль"
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3k
Старожил 48 минут назад

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7k
Wadim 55 минут назад
Вычислил по айпишнику, так сказать)
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3k
kca-opa Час назад
Поэтому лучше иметь динамический IP
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217
IntuitCrypto kca-opa 42 минуты назад
это не спасет если чел будет сотрудником отдела К
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23k
homerchik 2 часа назад
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2264 поста (2253 в горячем)

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