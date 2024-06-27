Геймер в США пролетел 1500 километров, чтобы наказать соперника по онлайн-игре

20-летний Эдвард Канг из Нью-Джерси прилетел во Флориду - и напал на ровесником по имени Захари Динь. В ход пошёл молоток, и кровавую расправу удалось остановить отчиму парня. Тот случай, когда кому-то действительно удалось вычислить координаты недруга по ай-пи.
Эдвард Канг отправился в Джексонвилл, сообщав матери, что едет навестить друга по онлайн-игре. Женщина и не подозревала, что её милый сынишка задумал страшную расправу.
Геймер добрался до Флориды, нашёл дом своего соперника и около двух часов ночи пролез в жилице. Перед этим он купил в хозяйственном магазине молоток, которым и попытался убить Захари Диня. Лишь присутствие в доме отчима парня спасло ему жизнь.
По данным следствия, игроки ранее никогда не видели друг друга. Динь также не сообщал своего адреса. Парни были знакомы только по игре ArcheAge, действие которой разворачивается в вымышленном мире с элементами магии и Средневековья. Чем именно насолил один другому, непонятно, но Канга задержали и предъявили ему обвинения в покушении на убийство и вооруженном ограблении со взломом.
Шериф округа Нассау Билл Липер во время пресс-конференции в понедельник назвал это дело "странным". В его практике подобное случается впервые.
Известно, что жертва геймера получила неопасные для жизни травмы головы. Парню наложили несколько швов и в целом он себя чувствует нормально. Возможно, этот эпизод заставит его более осмотрительно подходить к онлайн-играм, а его родителей приучит закрывать на ночь входную дверь.
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