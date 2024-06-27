Геймер в США пролетел 1500 километров, чтобы наказать соперника по онлайн-игре

По данным следствия, игроки ранее никогда не видели друг друга. Динь также не сообщал своего адреса. Парни были знакомы только по игре ArcheAge, действие которой разворачивается в вымышленном мире с элементами магии и Средневековья. Чем именно насолил один другому, непонятно, но Канга задержали и предъявили ему обвинения в покушении на убийство и вооруженном ограблении со взломом.



