"Я в тебя торпеду запихаю, маргинал!": участница шоу "Пацанки" избила молотком пьяного соседа

Александра Петрова сначала просила пьяную компанию вести себя потише, а затем не выдержала - и применила силу.
Шумные компании под окнами достанут кого угодно. Интеллигентные люди будут молча терпеть, но некоторые считают, что уговаривать пьяных - только терять время. Впрочем, Александра Петрова сначала пыталась вразумить мужиков, собравшихся под окнами дома, а затем начала ругаться.
Угрозы тоже не дошли до сознания алконавтов, и тогда девушка выбежала из квартиры с молотком в руках, которым и отходила соседа, вложив в удары всю душу (и ненависть).
Осторожно! Нецензурная лексика и сцены жестокости!
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Удары, как сообщают СМИ. пришлись по лицу, груди и спине, и пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. Неизвестно, сумел ли он протрезветь после такой шоковой терапии, но заявление в полицию написать сообразил.
Известно, что девушка работает диджеем под псевдонимом Drugfox. На шоу её отмечали как участницу с высоким уровнем агрессии. Она неоднократно дралась с другими девчонками прямо на съёмках. Собственно в проект "Пацанки" Петрова пришла как раз, чтобы побороть гневливость, но, похоже, это у неё не получилось.
Что касается алкогольной компании, то этот сосед, по словам Петровой, уже длительное время терроризирует двор. С ним разговаривали по-хорошему и просили не устраивать "концерты" под окнами. Вот девчонка и не выдержала. В итоге в отношении поведения 25-летней участницы 3-го сезона шоу "Пацанки" сейчас проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
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Скорее всего получит год-полтора общего режима, а алкаш так и будет устраивать концерт
один другого - не лучше
Там нечему сотрясаться.
А заяву, думаю, сами менты и сстряпали, т.к. с нее есть что содрать.
За исключение того что по роже и бошке стучала, сделала все правильно! Иначе не дойдет... а так реально может и условку заработать... присядет то наврят ли... А вот присесть должен участковый, на то что игнорит такое и явно давно...
после чего мужик уже сидел в "раздумье"