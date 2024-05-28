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"Я в тебя торпеду запихаю, маргинал!": участница шоу "Пацанки" избила молотком пьяного соседа

"Я в тебя торпеду запихаю, маргинал!": участница шоу "Пацанки" избила молотком пьяного соседа

Автор:
28 мая 2024 10:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александра Петрова   Видео   знаменитости   избиение   молоток   полиция   проверка   шоу Пацанки   
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Александра Петрова сначала просила пьяную компанию вести себя потише, а затем не выдержала - и применила силу.

Шумные компании под окнами достанут кого угодно. Интеллигентные люди будут молча терпеть, но некоторые считают, что уговаривать пьяных - только терять время. Впрочем, Александра Петрова сначала пыталась вразумить мужиков, собравшихся под окнами дома, а затем начала ругаться.


Угрозы тоже не дошли до сознания алконавтов, и тогда девушка выбежала из квартиры с молотком в руках, которым и отходила соседа, вложив в удары всю душу (и ненависть).


Удары, как сообщают СМИ. пришлись по лицу, груди и спине, и пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. Неизвестно, сумел ли он протрезветь после такой шоковой терапии, но заявление в полицию написать сообразил.



Известно, что девушка работает диджеем под псевдонимом Drugfox. На шоу её отмечали как участницу с высоким уровнем агрессии. Она неоднократно дралась с другими девчонками прямо на съёмках. Собственно в проект "Пацанки" Петрова пришла как раз, чтобы побороть гневливость, но, похоже, это у неё не получилось.


Что касается алкогольной компании, то этот сосед, по словам Петровой, уже длительное время терроризирует двор. С ним разговаривали по-хорошему и просили не устраивать "концерты" под окнами. Вот девчонка и не выдержала. В итоге в отношении поведения 25-летней участницы 3-го сезона шоу "Пацанки" сейчас проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Метки: Александра Петрова   Видео   знаменитости   избиение   молоток   полиция   проверка   шоу Пацанки   
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35  комментариев
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9k
Antonium 2 часа назад
Не оправдываю девку, но алкаши реально задолбали. Дети же смотрят на эту шваль. Орут, неадекватно себя ведут, засирают все вокруг. Пару ударов и это тело будет лежать, а ты сядешь, поэтому эти черти и чувствуют свою безнаказанность.
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3k
Алекс 2 минуты назад
а с быдлом только так, молодец девка. оправдают.
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25k
MrGod 11 минут назад
Нормально, с алкашнёй по другому ни как, нажрался как свинья, ведёшь себя как свинья, получай от людей как свинья.
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44
Вадим 13 минут назад
Да она такая же как и они. Только дикая и не адекватная.
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26k
Slawa49 20 минут назад
а участницей быдло-шоу пацанки она стала после института благородных девиц??? вообще не понимаю смысла этих шоу как таковых и тем которых там запускают! то сериал про бандитов то про зону и уголовников то про казанское быдло и беспредельщиков и прочее говно, то снимают ремейки от которых мозг разрывает, то фильмы с добрыми фашистами и злыми НКВДешниками и т.д................ да неужели нельзя снимать что то нормальное и позитивное?? может тогда и на улице этой пакости станет меньше??
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1k
Николай 20 минут назад
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19k
Роберт Шекли Полчаса назад
Мда. Девчонка исполнила мечту всего дома. Жаль что отдуваться придется самостоятельно.
Скорее всего получит год-полтора общего режима, а алкаш так и будет устраивать концерт
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11k
Игорь Полчаса назад
да я бы от ТАКОГО и без молотка бы обосрался
один другого - не лучше
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9k
Ntvl 41 минуту назад
да даже самого спокойного человека на земле эти быдло алкаши под окнами достанут! правильно, что напихала!
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2k
raael13 42 минуты назад
"и пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга."
Там нечему сотрясаться.
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20k
Голос Вселенной 53 минуты назад
Блть, этот алкаш уже пропитый до мозга костей, животное по сути уже... Но она тоже не лучше... Такой же говор, такой же мат-перемат, быдляческое поведение, неумение держать себя в руках... По сути она от них в ролике отличается только тем, что она не пьяная в усмерть. По остальным показателям они могут смело конкурировать.
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420
sioma08 Час назад
У него сотрясение мозга... Какого мозга? В каком месте у этого прдурка мозг?
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2k
Михаил Час назад
Не особо видно, но показалось что это молоточек для отбивки мяса...
За исключение того что по роже и бошке стучала, сделала все правильно! Иначе не дойдет... а так реально может и условку заработать... присядет то наврят ли... А вот присесть должен участковый, на то что игнорит такое и явно давно...
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2k
Димыч Час назад
Тут надо не на проект идти, а к клиническому психологу который, возможно, учитывая поведение девчушки, перенаправит к психиатру.
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7k
мемфрид Час назад
Вот дура. Лучше бы пошла погулять. Нахер в такую погоду хорошую дома сидеть? А тут на ровном месте заработала статью. Музыку погромче э, кондиционер включила, окна закрыла, ментов вызвала и отдыхай. Мне кажется, что такой всплеск агрессии - это вопрос времени. Сегодня это алкаши, а завтра- шумные дети на площадке, потом собаки, кошки, мышки. Если не лечиться, то начнёт комаров гасить из огнемёта)
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11k
МихА Час назад
Лавки у подъезда надо убрать, чтоб всякая перхоть не орала под окнами
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9k
Влад Час назад
надо новое шоу-зечки
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12k
Дмитрий 2 часа назад
Неправильный какой то диагноз. Не может быть сотрясения того, чего нет.
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31k
Serg2001 2 часа назад
В таких ситуациях нужно автоматически проводить служебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей местными блюстителями законности и порядка. Наверняка же были заявления со стороны жильцов. Бездействие копов ломает судьбы. Люди берут решение своих проблем в собственные руки и в итоге частенько один уезжает на зону, а другой в больницу или на кладбище. Гопкомпания распивает спиртуоз в общественном месте. Приехали, оформили, оштрафовали. Подержали в обезьяннике по максимуму. Молотобойщицу не оправдываю, но тут, как всегда, медаль с двумя сторонами. Мультик был хороший на эту тему.
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17k
Booka1a 2 часа назад
судя по звуку, деревом по дереву стучала
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6k
fkamash 2 часа назад
Последний удар ее сгубил.
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Schreibikus
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