"Я в тебя торпеду запихаю, маргинал!": участница шоу "Пацанки" избила молотком пьяного соседа

Шумные компании под окнами достанут кого угодно. Интеллигентные люди будут молча терпеть, но некоторые считают, что уговаривать пьяных - только терять время. Впрочем, Александра Петрова сначала пыталась вразумить мужиков, собравшихся под окнами дома, а затем начала ругаться.





Угрозы тоже не дошли до сознания алконавтов, и тогда девушка выбежала из квартиры с молотком в руках, которым и отходила соседа, вложив в удары всю душу (и ненависть).



