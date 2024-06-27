Автор:
27 июня 2024 18:00
У этих людей море креатива и настоящий талант, который позволяет безупречно воплощать в жизнь собственные идеи. Вот только стоят ли они того, чтобы их воплощать?
Катафалк из ночного кошмара
Курение убивает! Оригинальный костюм на мексиканский День мертвых
Музей искусств округа Оранж
Так вот ты какой_ конь в пальто!
Семейное фото толкиенистов. Кажется, маму здесь не уважают
Идеально покрашено в расцветку "кровь из глаз"
Когда не можешь расстаться со старыми джинсами
Единорог, тошнящий радугой
Примем палетты на переработку
Старым девам с 40 кошками посвящается
Шахматы от русских умельцев
Солонка и пепельница "Эльвира"
Слишком много вопросов, слишком мало ответов
Каменные губы... эсть в этом что-то пугающее
Хрустальный светильник "Баскетбольное кольцо". Главное, чтобы не спутали!
И снова таксидермисты: на сей раз, умиротворяющая композиция для гостиной
Золотой унитаз - не единственная опция для нувориша
Стрижка для фаната покемонов
Это реальная кухня в пригороде Атланты. Этот дом стоит почти $9 миллионов. А сколько надо заплатить, чтобы это развидеть?
Декорация для аквариума "Мусор"
Ты, главное, ногтями не скрипи
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Новости партнёров
реклама