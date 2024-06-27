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Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением

Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением

Автор:
27 июня 2024 18:00
Сообщество : Юмор
Метки: Плохой вкус   Приколы   Юмор   дизапйн   забавно   ну вы даете!   отличное воплощение   смешно   
2173
36
У этих людей море креатива и настоящий талант, который позволяет безупречно воплощать в жизнь собственные идеи. Вот только стоят ли они того, чтобы их воплощать?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Плохой вкус   Приколы   Юмор   дизапйн   забавно   ну вы даете!   отличное воплощение   смешно   
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5  комментариев
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1k
DuckTales 2 часа назад
Да есть вполне прикольные вещи
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4k
Alexbux1 3 секунды назад
Комментарий к фото
А почему черные в белых маечках?
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2k
Роман 2 часа назад
Может всётаки перечница, а не пепельница?
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11k
sedoisever 2 часа назад
Куда ж ты торопишься? Повнимательней нужно быть.
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3k
Victor 2 часа назад
На вкус и цвет все фломастеры разные...
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1319 постов (1248 в горячем)

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