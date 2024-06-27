У этих людей море креатива и настоящий талант, который позволяет безупречно воплощать в жизнь собственные идеи. Вот только стоят ли они того, чтобы их воплощать?

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Катафалк из ночного кошмара 0 Источник:

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Курение убивает! Оригинальный костюм на мексиканский День мертвых 0 Источник:

Чугунный парадиз 0 Источник:

Музей искусств округа Оранж 0 Источник:

Так вот ты какой_ конь в пальто! 0 Источник:

Бородач-затейник 0 Источник:

Семейное фото толкиенистов. Кажется, маму здесь не уважают 0 Источник:

Идеально покрашено в расцветку "кровь из глаз" 0 Источник:

Ночник таксидермиста 0 Источник:

Салями "Мертвая рука" 0 Источник:

Свечка-позвоночник 0 Источник:

Монстр на дороге 0 Источник:

Когда не можешь расстаться со старыми джинсами 0 Источник:

Единорог, тошнящий радугой 0 Источник:

Медуза 0 Источник:

Тату пикапера 0 Источник:

Примем палетты на переработку 0 Источник:

Старым девам с 40 кошками посвящается 0 Источник:

Шахматы от русских умельцев 0 Источник:

Солонка и пепельница "Эльвира" 0 Источник:

Слишком много вопросов, слишком мало ответов 0 Источник:

Хороший песик 0 Источник:

Телефон с птичьей душой 0 Источник:

Кресло лешего 0 Источник:

Серьги "Долой диету" 0 Источник:

Каменные губы... эсть в этом что-то пугающее 0 Источник:

А где же верх? 0 Источник:

Хрустальный светильник "Баскетбольное кольцо". Главное, чтобы не спутали! 0 Источник:

И снова таксидермисты: на сей раз, умиротворяющая композиция для гостиной 0 Источник:

Золотой унитаз - не единственная опция для нувориша 0 Источник:

Стрижка для фаната покемонов 0 Источник:

Это реальная кухня в пригороде Атланты. Этот дом стоит почти $9 миллионов. А сколько надо заплатить, чтобы это развидеть? 0 Источник:

Декорация для аквариума "Мусор" 0 Источник:

Ты, главное, ногтями не скрипи 0 Источник: