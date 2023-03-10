Исполнение прекрасно, а вот идея подкачала

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Не так уж редки случаи, когда криворукие "мастера" губят на корню отличную идею. Но не редкость и другое - когда умельцы филигранно выполняют работу, которой лучше бы не появляться на свет вовсе. Эта подборка посвящена таким вот горе-идеям, криво задуманным и безупречно исполненным.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Я сейчас был у Изи, у Изи золотой унитаз. Ты представляешь, у Изи
золотой унитаз! Конкретно золотой, я на нем сидел и срал вот этой вот
задницей! Я не могу так жить, у Изи золотой унитаз. Я хочу умереть. Зо-
лотой унитаз! Я не хочу ничего видеть,- и так всю ночь без перерыва.
Утром Сара идет к Изе, ей открывает Изина жена. Сара с площадки:
- Я не могу жить, мои дети хотят умереть, мой муж не хочет ничего видеть
Если правда у вас есть золотой унитаз, дайте мне на него один всего раз
постотреть и я уйду с миром. ПОЖАЛУЙСТА!
Изина жена отходит в сторону от двери и кричит в комнату:
- Эй, Изя, иди сюда! По-моему пришла жена того идиота, который тебе вче-
ра в саксофон насрал!
Например, подарочный сэндвич и Кабриолет с характером (любимый мультик моего старшего внука).
А остальное – да… немного странное…
На мой взгляд, самое ужасное, это кружка с зубами и кофта на тётке, тоже с зубами.
Ну да, нуда ...