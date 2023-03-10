Исполнение прекрасно, а вот идея подкачала

Не так уж редки случаи, когда криворукие "мастера" губят на корню отличную идею. Но не редкость и другое - когда умельцы филигранно выполняют работу, которой лучше бы не появляться на свет вовсе. Эта подборка посвящена таким вот горе-идеям, криво задуманным и безупречно исполненным.