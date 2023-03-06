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Так себе плотники

Так себе плотники

Автор:
06 марта 2023 14:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   горе-мастера   забавно   не надо повторять   ну вы даете!   первый блин   руки не из плеч   смешно   
2657
32

Мастерами не рождаются - мастерами становятся. Чтобы создать деревянный шедевр, любому мастеру приходится пройти через череду корявых малофункциональных поделий. Тут главное не сдаваться, гордиться даже самыми малыми своими успехами и идти вперед - как, собственно, и делают герои этой подборки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-мастера   забавно   не надо повторять   ну вы даете!   первый блин   руки не из плеч   смешно   
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9  комментариев
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31k
Slonyash 44 минуты назад
В посте смешали творения рукожопов с нормальными, интересными поделками. Напрасно.
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4k
Нуи Хусим 24 минуты назад
Вот смотрел и все не мог сообразить, что мне это все напрминает... работы модельеров одежды "продвинутых"!
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131
Виталий Гедрис Полчаса назад
Пусть иногда рукожопно. Зато какое счастье испытываешь, что своими руками.
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22k
Сталкер Полчаса назад
Штош, ТС в очередной раз подтвердило, что оно таки дебильное.
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32k
Snork Snorkoff 36 минут назад
Хороший лавк получился, только весит килограмм 30
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1k
Лимонадный Джо 57 минут назад
Самое главное, что сделано своими руками! Возможно коряво, но своими!!!
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5k
vasilykopkov Час назад
Рукожопы, они и в пиндостане - рукожопы...
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Седой Час назад
Есть лучше защита от детей...
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