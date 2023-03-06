Так себе плотники

2657
32
Мастерами не рождаются - мастерами становятся. Чтобы создать деревянный шедевр, любому мастеру приходится пройти через череду корявых малофункциональных поделий. Тут главное не сдаваться, гордиться даже самыми малыми своими успехами и идти вперед - как, собственно, и делают герои этой подборки.
×
×
"Сделал это, когда мне было 5 или 6 лет, чтобы папе былдо куда положить карандаш за работой"
"У нас в Техасе случился снегопад. По просьбе сестры сделал санки для племяшки. Неказисто, зато быстро"
"Не хотел платить $13 за катушку для удлинителя, поэтому сделал ее сам. Для этого купил материал на $1,3 и инструменты на $1300"
"Сделал небольшую коробку из палочек от эскимо, чтобы держать в ней зубочистки в рабочей машине"
"Держатель телефона поездки на 1200 километров. У меня было 15 минут и очень мало инструментов под рукой"
"Я сделал скульптуру из древесины грецкого ореха. Жена считает, что это слишком похоже на некое дурно пахнущее эмодзи"
"Сделал пандус для собаки, но ее, похоже, не устроило качество, - она отказывается его использовать"
"Дал старым доскам вторую жизнь -сделал из них уродливый гаражный верстак. Очень крепкий и очень страшный"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Строительные решения, которые не решают проблемы, а создают их
- Творческие достижения рукодельников, к которым возникает очень много вопросов
- 25+ глупых и смешных неожиданностей
- Люди, которым сегодня очень не повезло
- 30+ остроумных фото, которые добавят улыбку в ваш день
Новости партнёров
реклама