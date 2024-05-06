Неиссякаемое наследство, нигерийский дядюшка и история благородного отъёма средств

Оказывается, эта афера – изобретение не современное. Её история насчитывает уже почти 150 лет. И начиналось всё с так называемых испанских заключённых.

В газете New York Times за 1898 год опубликована статья о распространённом почтовом мошенничестве. В статье, озаглавленной «Старая махинация возрождается», подробно рассказывается о том, как обычно начинается афера с «испанским заключённым»: