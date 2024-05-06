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Неиссякаемое наследство, нигерийский дядюшка и история благородного отъёма средств

Неиссякаемое наследство, нигерийский дядюшка и история благородного отъёма средств

Автор:
06 мая 2024 09:47
Сообщество : Криминал
Метки: Видок   афера   деньги   испанский заключённый   мошенничество   нигерийский дядюшка   обман   письмо   пленник   послание   
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Наверняка каждому из вас приходило на электронную почту письмо, сообщающее о завещании от неизвестного, но очень богатого дядюшки из Нигерии. Который благополучно почил, но оставил душеприказчикам чёткие инструкции касаемо наследства.

Получить десятки тысяч, а, может, и миллионов просто: нужно лишь перечислить скромную пошлину в размере пары сотен долларов. И можно наслаждаться безмятежной жизнью миллионера.

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Оказывается, эта афера – изобретение не современное. Её история насчитывает уже почти 150 лет. И начиналось всё с так называемых испанских заключённых.

В газете New York Times за 1898 год опубликована статья о распространённом почтовом мошенничестве. В статье, озаглавленной «Старая махинация возрождается», подробно рассказывается о том, как обычно начинается афера с «испанским заключённым»:

Автор всегда находится в тюрьме из-за какого-то политического преступления. У него всегда спрятана крупная сумма денег, и он неизменно желает, чтобы она была найдена и использована для ухода за его молодой и беспомощной дочерью каким-нибудь честным человеком. О благоразумии и добром характере получателя письма он знает от общего друга, которого не называет из соображений осторожности, и обращается к нему за помощью в трудную минуту.

В XIX веке почтовые аферы были простым и эффективным способом незаконного отъёма денег у состоятельных граждан. Что же было нужно доброму самаритянину, просто открывшему почту в скучный день? Отправитель письма «готов отдать треть скрытого состояния тому, кто его вернёт».

Дальше происходит следующее: чтобы вернуть сокровище, читателю нужно сначала переслать немного денег.

Суть этой аферы, за совершение которой периодически арестовывают нигерийских и не очень дядюшек, остаётся неизменной, за исключением нескольких технических деталей.

Мошенничество стало известно под романтическим названием «испанский пленник», поскольку зачастую автор письма утверждал, что сидит в испанской тюрьме по причинам, возникшим во время испано-американской войны. «Письмо написано на тонкой синей бумаге, такой, какая используется для иностранных писем, и написано так, как пишут по-английски довольно образованные иностранцы, с ошибками в написании слов и случайными иностранными идиомами», – отмечается в статье Times. 

Как и в 1898 году, современные завуалированные вымогательства на первый взгляд кажутся реальными, но при ближайшем рассмотрении оказываются не очень убедительными. Английский язык искажён, а официальная печать какого-то нигерийского правительственного учреждения выглядит не совсем правильной. А между строк сквозит немое отчаяние.

И всё же люди ведутся на это. Ведь суть аферы не в том, что она сработает каждый раз или даже один раз из ста. Мошеннику нужно всего несколько доверчивых граждан, чтобы заработать миллионы. Одна из жертв в США потеряла 5,6 миллиона долларов из-за мошенников. Один арестованный нигерийский спамер, по слухам, пополнил карманы и счета на сумму около 60 миллионов долларов.

Но даже в те времена, когда письма приходилось писать от руки, эта афера была поразительно успешной. Эжен Франсуа Видок, которого называют отцом криминологии, в своих мемуарах описал версию этого мошенничества, совершённого заключёнными во Франции начала XIX века. Это было задолго до испано-американской войны, когда схема была известна как «письма из Иерусалима».

Видок, который до того, как основать полицию Франции, сам был преступником, воочию увидел эти письма, будучи заключённым в тюрьме в Бисетре.

«Господин, вы, несомненно, будете удивлены, получив письмо от неизвестного вам человека», – так начиналось одно из таких посланий. Структура этого письма изящна: прежде чем начать рассказ о своём горе, автор предлагает сначала затравку, сладкий пряник – шкатулку, содержащую 16 000 франков золотом и бриллиантами, которую, по словам автора, он и его хозяин были вынуждены оставить после того, как их задержали во время путешествия. Сделав ставки, он продолжает писать о своём предполагаемом заключении в тюрьму и, наконец, обращается с просьбой, которая в данном случае очень тонкая: «Я хочу узнать, не могу ли я с вашей помощью получить шкатулку и часть денег, которые в ней находятся. Тогда я смогу обеспечить свои насущные нужды и заплатить моему адвокату, который диктует мне это и уверяет, что с помощью некоторых презентов я смогу выпутаться из этого дела».

Видок писал, что 20% таких писем получали тот или иной ответ. А в некоторых случаях заключённые зарабатывали на них сотни франков, что негласно разрешалось тюремщиками, которые также получали свою долю.

В 1980-е годы мошенники из Нигерии начали рассылать пачки бумажных писем людям по всему миру. В 1990-х годах они стали использовать факсы, а в конце 1990-х перешли на электронную почту.

Несколько лет назад был арестован «нигерийский принц» – некий Майк,  руководивший десятками людей, которые рассылали несметное количество электронных писем по всему миру, от США до Индии и Румынии, используя современные технологии для реализации полного потенциала мошеннической схемы.

Варианты писем были самыми разными. Так, якобы члены королевской семьи Нигерии, которые вдруг демонстрировали финансовые сложности или нуждались в наличных, просили немного денег, чтобы выпутаться из щекотливой ситуации.

А одно совершенно восхитительное письмо содержит просьбу о сборе средств для нигерийского астронавта по имени майор Абача Тунде, который застрял на борту секретной советской космической станции с 1990 года, и ему нужно 3 миллиона долларов, чтобы оплатить обратный перелёт на Землю.

Пройдут ещё какие-то сто лет, и, возможно, мошенники будут присылать уже голограммы, слёзно просящие денег и предлагающие баснословные богатства в обмен всё на те же пару-тройку сотен. Верить или нет? Каждый решает сам. Но ни у одного доверчивого или алчного человека, кто попытался, разбогатеть так и не вышло.

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Метки: Видок   афера   деньги   испанский заключённый   мошенничество   нигерийский дядюшка   обман   письмо   пленник   послание   
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Доктор Джонс 22 минуты назад
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Gatsby
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