Нарисованный бассейн и другие аферы китайских строителей

Бассейн? Лучше – рисунок бассейна!

В китайском городе Чанша застройщик обещал покупателям квартир «густую растительность и вид на парк с озером». И ведь не обманул, чертяка!

Он завез во двор нового дома кусты, купил синий линолеум и выложил им двор в форме озерца. Не поскупился даже небольшой деревянный мостик через «нарисованный» бассейн перекинуть, чтобы сверху смотрелось внушительнее.