Нарисованный бассейн и другие аферы китайских строителей

Нарисуем – будем жить! Есть много всяких мутных схем кинуть покупателя в строительстве.
Бассейн? Лучше – рисунок бассейна!
В китайском городе Чанша застройщик обещал покупателям квартир «густую растительность и вид на парк с озером». И ведь не обманул, чертяка!
Он завез во двор нового дома кусты, купил синий линолеум и выложил им двор в форме озерца. Не поскупился даже небольшой деревянный мостик через «нарисованный» бассейн перекинуть, чтобы сверху смотрелось внушительнее.
Фотографии клиентам он показывал исключительно с верхнего этажа, где сложно разобрать, что вода поддельная. А когда клиенты стали получать ключи, то первым делом вышли во двор.
Слово шок никак не описывало их состояния. Ведь никто и не предполагал, что можно кинуть ТАК. Застройщик в своем роде оказался первопроходцем в этом способе.
Растения в кадках к тому же застройщик наполовину вывез, чтобы фотографировать парки уже в других местах. А вместо газона там были раскатанные травяные рулоны, которые отмерли через несколько недель.
Застройщик из Чанши же стоит на том, что в договоре ясно говорилось: «Вид на парк с искусственным озером», а не само озеро! Что люди смогут видеть этот пейзаж во дворе из окна, а не гулять по нему!
Он заявил, что дома построены по государственным стандартам, и в них нет зафиксированных обещаний построить бассейн во дворе. Так что по суду ему ничего не грозит, но он готов идти на переговоры с домовладельцами, чтобы не сильно разжигать скандал в сети.
Наклеенные окна, где хочу, там и клею
На доме в Циндао на одной из стен вместо настоящих окон – наклеенные на стену распечатки на промышленном принтере! Их просто аккуратно наклеили.
При этом жалоб об жителей нет, ведь по планам окна в этих местах им не были обещаны. Зачем же такой обман? Не хватило денег на ряд окон во время строительства? Или за наклейками прячут дыры в стенах.
Последняя версия оказалась почти что правдой. Застройщик сказал, что там вдоль стены идет лестничная клетка, так что окна наклеили просто ради красоты и симметрии. Чтобы стена не казалась мрачной и скучной.
Зачем клеить окна, когда можно нарисовать мурал и все будут в восторге, а дам прославит застройщика? Я не знаю, почему муралы в Китае не так популярны, как в том же нашем Питере. Никаких законов против них вроде нет.
В случае с окнами-наклейками это даже не афера, а скорее случай «хотели как лучше, а вышла глупость». И эти окна больше тревожили жителей своей поддельностью, чем радовали эстетикой.
Источник:
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