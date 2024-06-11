Пассажиры никогда не увидят: как выглядят комнаты в самолете, где спят стюардессы

Во время изнурительных перелетов часто хочется выпрямить ноги и прилечь. Как выяснилось, такая возможность есть, но только у членов экипажа на дальнемагистральных рейсах.

Специальные комнаты полностью оборудованы так, чтобы бортпроводники могли отдохнуть с комфортом: там есть освещение, кондиционеры, мягкие матрасы и постельное белье.