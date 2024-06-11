Пассажиры никогда не увидят: как выглядят комнаты в самолете, где спят стюардессы

В новых самолетах такие служебные отсеки часто расположены над главным салоном, а в старых моделях — ближе к трюму.
Во время изнурительных перелетов часто хочется выпрямить ноги и прилечь. Как выяснилось, такая возможность есть, но только у членов экипажа на дальнемагистральных рейсах.
Специальные комнаты полностью оборудованы так, чтобы бортпроводники могли отдохнуть с комфортом: там есть освещение, кондиционеры, мягкие матрасы и постельное белье.
В новых самолетах такие служебные отсеки часто расположены над главным салоном, а в старых моделях — ближе к трюму. В любом случае помещения всегда надежно скрыты от посторонних глаз.
"Это немного похоже на Диснея — мы держим магию за закрытой дверью. Хотя пассажиры часто думают, что это дверь туалета, и пытаются ее открыть", — рассказывает стюардесса авиакомпании United Airlines Сюзанна Карр, которая регулярно летает на самолетах Boeing 787, 777 и 767.
По ее словам, скрытые комнаты достаточно удобны, но не для людей высокого роста (выше 190 см), и кому-то кажутся тесными, как эконом-места в салоне самолета.
В большинстве лайнеров вообще нет полноценных кроватей для членов экипажа, только раскладные кресла, занавешенные плотной шторой, которая отражает свет и частично защищает от шума.
"Иногда пассажиры открывают эти шторы, поэтому это не обязательно лучший отдых", — признается Карр.
Согласно официальным правилам, в полете продолжительностью более шести часов 10% времени стюардессам выделяется на отдых, то есть до полутора часов.
Бортпроводница Finnair Каролина Оман признается, что это имеет решающее значение.
"Если за эти полтора часа не удается поспать, то я просто слушаю аудиокнигу или читаю что-то", — добавляет она.
Источник:
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Так что - уже видели и не однажды.
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