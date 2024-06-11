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Пассажиры никогда не увидят: как выглядят комнаты в самолете, где спят стюардессы

Пассажиры никогда не увидят: как выглядят комнаты в самолете, где спят стюардессы

Автор:
11 июня 2024 09:04
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересно   полет   самолет   сон   стюардессы   фото   
1849
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В новых самолетах такие служебные отсеки часто расположены над главным салоном, а в старых моделях — ближе к трюму.

Во время изнурительных перелетов часто хочется выпрямить ноги и прилечь. Как выяснилось, такая возможность есть, но только у членов экипажа на дальнемагистральных рейсах.

Специальные комнаты полностью оборудованы так, чтобы бортпроводники могли отдохнуть с комфортом: там есть освещение, кондиционеры, мягкие матрасы и постельное белье.

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В новых самолетах такие служебные отсеки часто расположены над главным салоном, а в старых моделях — ближе к трюму. В любом случае помещения всегда надежно скрыты от посторонних глаз.

"Это немного похоже на Диснея — мы держим магию за закрытой дверью. Хотя пассажиры часто думают, что это дверь туалета, и пытаются ее открыть", — рассказывает стюардесса авиакомпании United Airlines Сюзанна Карр, которая регулярно летает на самолетах Boeing 787, 777 и 767.

По ее словам, скрытые комнаты достаточно удобны, но не для людей высокого роста (выше 190 см), и кому-то кажутся тесными, как эконом-места в салоне самолета.

В большинстве лайнеров вообще нет полноценных кроватей для членов экипажа, только раскладные кресла, занавешенные плотной шторой, которая отражает свет и частично защищает от шума.

"Иногда пассажиры открывают эти шторы, поэтому это не обязательно лучший отдых", — признается Карр.

Согласно официальным правилам, в полете продолжительностью более шести часов 10% времени стюардессам выделяется на отдых, то есть до полутора часов.

Бортпроводница Finnair Каролина Оман признается, что это имеет решающее значение.

"Если за эти полтора часа не удается поспать, то я просто слушаю аудиокнигу или читаю что-то", — добавляет она.

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Метки: интересно   полет   самолет   сон   стюардессы   фото   
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9  комментариев
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1k
Quantimus 54 минуты назад
Прямо никогда? Уверен, есть какой-нибудь фильма для взрослых, снятый в этих комнатах... Если такого нет, надо снять.
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9k
Харон ( Χάρων) 4 минуты назад
Никогда не говори "никогда".
Подобных постов было множество.
Так что - уже видели и не однажды.
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−7
Игорь 12 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не находитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy хлеба, хоть на килогpамм каpтошки.

Ecли оcтавите контакты, то я готов веpнyть c пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом cлyчае оcтавьте cвои контакты в личных cообщениях. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйcта, номеp телефона на любyю cyммy: 8 (952) 133 65 10 (баланc номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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9k
Алексей Полчаса назад
Что значит в старом самолете? Первый раз слышу чтобы комната отдыха для экипажа была у "трюма", точнее у багажного отделения. Багажное отделение находится внизу, а места отдыха даже в старом 747 находится сверху.
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28k
Анатолий Соколов 53 минуты назад
по размерам похоже на спальник в грузовике ...
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1653 поста (1346 в горячем)

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