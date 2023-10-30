Страны, в которые не любят летать стюардессы

По заверениям стюардесс, с Ибицы летят люди в очень странном и порой не совсем адекватном состоянии, которое проявляется далеко не сразу. На борт загружается вполне нормальный внешне пассажир, прилично одетый, от него не пахнет алкоголем и, соответственно, никто не ожидает подвоха. Однако отдыхающие с Ибицы – это зачастую люди, ушедшие в полный отрыв, и именно они в какой-то момент становятся совершенно неуправляемыми и от того наиболее опасными.