Страны, в которые не любят летать стюардессы

Наверное, о работе стюардессы или бортпроводницы, называйте как хотите, где-то в подсознании мечтает, если уж не каждая, то очень многие девочки и девушки, и это неудивительно!
Невероятно романтичная, престижная, хорошо оплачиваемая и, конечно же, не лишенная определенных рисков работа (но это лишь добавляет жизни адреналина) влечет и манит представительниц прекрасной половины человечества своими перспективами.
Конечно же, это постоянные путешествия в различные уголки света, знакомства с новыми интересными людьми, возможность совершенствовать знания иностранных языков и, наконец, чем черт не шутит, уникальный шанс встретить своего «принца», да еще где - в облаках! Ни это ли идеальная история знакомства?!
И в целом, работа стюардессы кажется рядовым обывателям, не страдающим аэрофобией, практически идеальной…за исключением мелких нюансов связанных с решением конфликтных ситуаций на борту. Но, как говорится, это человеческий фактор, и от этого никуда не денешься. Зато в обмен на потраченные нервные клетки стюардесса получает возможность, по сути, бесплатно путешествовать по миру, открывать для себя новые города и страны, познавать культуру разных народов. Это ведь очень интересно!
Но, как и в любой бочке меда, в работе стюардесс также имеется своя ложка дегтя, и связана она с некоторыми направлениями, куда прекрасные бортпроводницы вынуждены лететь исключительно по долгу службы и вопреки собственному желанию. И это как раз те редкие моменты, за которые стюардессы искренне не любят свою работу…
Одним из нелюбимых среди стюардесс направлений является Индия, и дело тут не в продолжительности и сложности перелета. Основные неудобства стюардессам доставляют местные жители, чей менталитет существенно отличается и от европейского, и от ближневосточного, и даже от азиатского. Оказываясь на борту самолета, большинство простых индийцев ведут себя так, как дома у них бы считалось приличным и даже правильным.
И им даже в голову не приходит, что своим поведением они способны доставить неудобства окружающим, и очень негодуют, когда стюардесса, скажем, просит их быть «потише». Негодуют, если понимают, а большинство простых индийцев в принципе не говорят на английском языке, поэтому и доносить до них необходимую информацию бывает крайне непросто.
К примеру, пассажиры, летящие из Индии, и я имею в виду коренных индийцев, а не европейцев по воле судьбы оказавшихся в Индии, частенько нарушают правила поведения на борту самолета, а когда им делают замечание, устраивают настоящий скандал. Также индийцы очень любят бесплатный алкоголь, раздаваемый на борту, однако не знают меры, поэтому… все это, как правило, также выливается в скандал.
К тому же, граждане Индии очень требовательны к сервису и, оказавшись в салоне самолета, руководствуются правилом «paisa vasool» - «взять всё за свои деньги», и в этом случае, скорее всего, качание своих прав тоже закончится скандалом.
Еще одним направлением, которое не слишком жалуют стюардессы, является Ибица – испанский остров, прославившийся за счет летних вечеринок в городах Ивиса и Сан-Антонио-Абад, которые устраивают ведущие европейские ночные клубы. Райский уголок Испании, веселое и тусовочное место – чем же не угодила Ибица стюардессам? Именно своим безграничным весельем, которое не прекращается даже на борту самолета.
По заверениям стюардесс, с Ибицы летят люди в очень странном и порой не совсем адекватном состоянии, которое проявляется далеко не сразу. На борт загружается вполне нормальный внешне пассажир, прилично одетый, от него не пахнет алкоголем и, соответственно, никто не ожидает подвоха. Однако отдыхающие с Ибицы – это зачастую люди, ушедшие в полный отрыв, и именно они в какой-то момент становятся совершенно неуправляемыми и от того наиболее опасными.
Находясь под действием алкоголя или каких-то веществ, пассажиры с Ибицы могут начать снимать с себя одежду, дабы охладиться, требовать еды, рваться на выход, пытаясь при этом открыть дверь самолета, когда тот уже набрал высоту, изо всех сил и всеми возможными способами привлекать к себе внимание других пассажиров.
Конечно же, такие дебоширы – головная боль для всего экипажа, но именно стюардессам приходится успокаивать этих товарищей и зачастую применять силу, дабы хоть как-то их утихомирить и усадить на место. Бывали случаи, когда пассажира, находившегося «не в себе» даже приходилось связывать и уже в обездвиженном состоянии доставлять до пункта назначения. Согласитесь, не самая приятная сторона профессии стюардессы…
Не любят стюардессы и полеты в Китай, а все из-за того, что китайцы, несмотря на всю свою открытость и коммуникабельность, не слишком обращают внимание на такие важные в современном обществе вещи, как, например, собственная опрятность и личная гигиена.
Поэтому, когда в самолете находится одновременно много пассажиров из Китая, ароматы там стоят сногсшибательные, и это не фигуральное выражение. Спортивная раздевалка нервно курит в сторонке… А чтобы выветрить приторный запах несвежей одежды и немытого тела из салона требуется как минимум несколько часов. Можете себе представить, что чувствуют пассажиры, оказавшись в самолете после китайцев.
Еще один нюанс, за что стюардессы крайне негативно относятся к пассажирам из Китая, это их традиция каждый раз после еды плевать на пол. Таким образом китайцы благодарят за вкусный обед…
Вы, возможно, удивитесь, но одним из нелюбимых направлений у стюардесс являются Мальдивы, и причина у этой нелюбви одна – весьма капризные пассажиры. Причем, как ни странно, отвратительно себя ведут именно простые граждане, которые в кои-то веки смогли накопить денег, чтобы отправиться на «приличный курорт». Люди состоятельные намного сдержаннее и в своих желаниях, и в своем поведении, когда как дорвавшийся до роскоши «эконом-класс» в буквальном смысле слетает с катушек, едва самолет только поднимается в воздух.
И тут, к сожалению, в негативном ключе хочется отметить пассажиров из России, которым скорректировать свое поведение помогают покупки из магазина Duty Free. И понятное дело, что Мальдивские острова не виноваты, что на их берегах в ближайшее время будут отдыхать ушедшие в полный отрыв отпускники из России, однако у стюардесс за многие годы полетов все же выработалась стойкая нелюбовь к этому направлению.
К слову, похожая ситуация наблюдается и с рейсами в ОАЭ, хотя большинство туристов прекрасно знают, какие строгие и, я бы даже сказал, суровые нравы царят в Эмиратах и насколько серьезное наказание можно получить за нарушение правил в этой стране. За чрезмерно агрессивное поведение нарушителю спокойствия грозит либо огромный денежный штраф, либо тюремный срок, что, к слову, является довольно распространенной практикой.
Однако даже это не останавливает туристов, попавших в арабскую сказку, от очередных фокусов. Видимо, аромат роскоши и богатства не на шутку кружит голову российским, да и не только, путешественникам.
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