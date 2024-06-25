Судебная ботаника и деревья-свидетели, помогающие раскрывать убийства

Для судебных ботаников растения представляют собой целый класс легкодоступных, хотя и безмолвных свидетелей. Они не могут вывернуть наизнанку душу или признаться в том, что подслушали. Но когда речь заходит о вопросах, связанных с раскрытием преступления – кто, когда и где, – достаточно одного их присутствия.

Уникальный стручок семян, найденный в пикапе, может вызвать подозрение в истинности утверждения о местоположении подозреваемого. Как это случилось в 1993 году в Аризоне с убитой женщиной, найденной под деревом пало-верде. Или марихуану, изъятую в разных местах, можно проанализировать по ДНК, а идентичные сорта использовать для поиска наркоторговцев.