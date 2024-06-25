Судебная ботаника и деревья-свидетели, помогающие раскрывать убийства

Может показаться, что для расследования преступления важны только серьёзные улики – отпечатки пальцев, биологический материал, показания свидетелей. А помощь каких-то там цветиков-листочков… Это же смешно!
Однако самые обычные ветки, семена и даже пыльца деревьев могут помочь в расследовании холодных дел.
В июне 2015 года женщина, выгуливавшая собаку на берегу бостонского Оленьего острова, наткнулась на мусорный пакет. Вскрыла его и обнаружила тело мертвой девочки, завернутое в флисовое одеяло.
Это было очень сложное дело. Одежда жертвы оказалась обычной, а вода уничтожила отпечатки пальцев и остальные улики. Вскрытие почти ничего не выявило. Сгенерированное компьютером изображение девочки, которую назвали Малышка Доу, разошлось по всем социальным сетям страны. Но не дало никаких зацепок. Действительно, детективы ничего не знали о ней, пока не нашли на её одеяле сосновую пыльцу. Это позволило понять, что она местная, что значительно сузило границы расследования. К сентябрю её личность была установлена, а подозреваемые предстали перед судом.
Для судебных ботаников растения представляют собой целый класс легкодоступных, хотя и безмолвных свидетелей. Они не могут вывернуть наизнанку душу или признаться в том, что подслушали. Но когда речь заходит о вопросах, связанных с раскрытием преступления – кто, когда и где, – достаточно одного их присутствия.
Уникальный стручок семян, найденный в пикапе, может вызвать подозрение в истинности утверждения о местоположении подозреваемого. Как это случилось в 1993 году в Аризоне с убитой женщиной, найденной под деревом пало-верде. Или марихуану, изъятую в разных местах, можно проанализировать по ДНК, а идентичные сорта использовать для поиска наркоторговцев.
Первым ботаником, который занялся криминалистикой, был Артур Кёлер, который, будучи экспертом по древесине в Лаборатории лесных товаров США, использовал свои знания в ряде дел в 1920-30-х годах.
Кёлер использовал свои знания о таксономии деревьев и клеточном строении для дачи показаний о происхождении древесины, используемой в самодельных бомбах и оружии. Наиболее известен тот факт, что он выступал в качестве главного эксперта-свидетеля в так называемом Суде века – деле о похищении Линдберга в 1935 году.
Когда Кёлер выступил в суде, защита сначала возражала, назвав его всего лишь человеком, имеющим большой опыт в исследовании деревьев. Но к концу процесса Кёлер убедил присяжных, что, основываясь на микроскопическом исследовании и собственном богатом плотницком опыте, он может точно определить происхождение лестницы, найденной прислонённой к окну на месте преступления. После того как он проследил её путь до склада пиломатериалов в Бронксе и сопоставил одну из заменённых перекладин с деревянной доской, найденной на чердаке плотника Бруно Хауптмана, Хауптман был осуждён и вскоре после этого казнён.
И 90 лет спустя дело настойчивого Кёлера продолжает жить. Множество ботаников подрабатывают консультантами. Копание в конкретных загадках, раскрытых судебной ботаникой, как и большинство подобных исследований, в основном печально и жутко. Так, в 2015 году в Тайбэе погибла женщина. Первоначально считалось, что она умерла из-за наезда автомобиля. Пока в её волосах не нашли листья. Эксперты установили, что они были из горшка с растением на высоте нескольких этажей над улицей, и что женщина выпрыгнула из окна, ударившись о растение при падении. Был и пожилой мужчина, которого нашли разрубленным на куски по всей Южной Флориде. Ветки и листья, найденные в вёдрах с его частями тела, совпали с деревом во дворе дома подозреваемого убийцы.
Несмотря на всю эту драму, настоящие судебные ботаники отмечают, что их работа – это не столько эффектное предоставление нужной информации, сколько долгий и скрупулёзный рутинный труд.
Посмотрев на растения – горшечные, уличные цветы, кусты и деревья, начинаешь понимать, как тесно они вплетены в нашу жизнь. И смерть тоже. То дерево, по которому мы скользим мимолётным взглядом, выбегая из дома, смотрит на нас гораздо внимательнее. И хотя такого сценария, конечно, не хотелось бы, но, возможно, именно это неприметное дерево поможет раскрыть убийство, если таковое случится.
Источник:
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