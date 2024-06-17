Странное дело Леди Дюн Кейп-Кода

26 июля 1974 года двенадцатилетняя Лесли Меткалф гуляла со своими родителями и их друзьями по дюнам на пляже Рэйс-Пойнт в Провинстауне, штат Массачусетс. Вместе с ними была собака их друзей. Она залаяла и бросилась к соснам. Лесли услышала лай собаки и побежала посмотреть, что происходит. В этот момент она и обнаружила ту, что назовут Леди Дюн.

Лесли увидела, что женщина была обнажена, а одежда аккуратно сложена у неё под головой. Она побежала к родителям и сразу же рассказала им об увиденном. Её отец сообщил о страшной находке рейнджерам парка.