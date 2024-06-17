Странное дело Леди Дюн Кейп-Кода

Прошло уже почти полвека, а странное дело продолжает будоражить умы любителей загадок.
26 июля 1974 года двенадцатилетняя Лесли Меткалф гуляла со своими родителями и их друзьями по дюнам на пляже Рэйс-Пойнт в Провинстауне, штат Массачусетс. Вместе с ними была собака их друзей. Она залаяла и бросилась к соснам. Лесли услышала лай собаки и побежала посмотреть, что происходит. В этот момент она и обнаружила ту, что назовут Леди Дюн.
Лесли увидела, что женщина была обнажена, а одежда аккуратно сложена у неё под головой. Она побежала к родителям и сразу же рассказала им об увиденном. Её отец сообщил о страшной находке рейнджерам парка.
Когда полицейские прибыли на место преступления, они обнаружили жертву, лежащую на зелёном пляжном полотенце. Под голову подложены пара джинсов Wrangler и голубая бандана – похоже, это была импровизированная подушка. На место ампутированных рук были воткнуты пучки сосновых иголок. Преступник практически обезглавил жертву и вырвал несколько зубов, видимо, в попытке скрыть личность. На одной стороне головы были обнаружены следы удара тупым предметом, что, по мнению следователей, и стало причиной смерти. Неподалёку от тела жертвы были обнаружены следы шин.
Одна многообещающая зацепка оборвалась в самом начале расследования. Патологоанатомы поняли, что жертва в своё время потратила очень много средств на лечение зубов. Стоматологическая работа, классифицируемая как нью-йоркский стиль, стоила недёшево и явно обошлась в тысячи долларов.
Возраст жертвы был где-то между 20 и 49 годами. Однако более точная оценка – от 25 до 39. У женщины ростом метр шестьдесят пять было спортивное телосложение и рыжевато-русые волосы. Возможно, в момент убийства она спала: одеяло под её телом было нетронуто. Либо хорошо знала нападавшего и не ожидала от него нападения.
Найти виновного в смерти этой женщины было бы проще, если бы полиция смогла установить её личность. Детективы проанализировали множество заявлений о пропаже человека в надежде найти совпадение. Ещё одно направление расследования было связано с профессиональными стоматологами. Ещё одна группа детективов охотилась за автомобилем, оставившим следы шин неподалёку от места происшествия. Пока всё это происходило, полиция ещё раз прочесала территорию вокруг места преступления. Однако они ничего не нашли.
Обращение к общественности с фотороботом жертвы дало несколько новых зацепок. Одна женщина из Мэриленда связалась с детективами по поводу своей сестры, которая пропала без вести. Как и у жертвы, у сестры были приметные волосы. Обе сестры потеряли связь друг с другом, когда пропавшая переехала домой в Бостон. Однако полиция так и не подтвердила совпадение.
Их внимание привлекла ещё одна возможность.
За год до этого жуткого убийства на Кейп-Коде из исправительного учреждения округа Плимут сбежала женщина-грабитель банка по имени Рори Джин Кесингер. Кесингер подходила под общий профиль жертвы, и власти решили, что она может быть неизвестной из Провинстауна. Однако анализ ДНК её матери не совпал с ДНК жертвы, и полиция быстро убрала Рори из списка возможных жертв.
Одна из самых необычных теорий является и самой интересной. Сын Стивена Кинга, Джо Хилл, выдвинул свою идею в 2015 году. Знакомый с делом в целом, он пересматривал классический фильм «Челюсти», когда заметил нечто, поразившее его. Один женщина из массовки была одета в синие джинсы и бандану. Кроме похожей одежды, эта молодая женщина имела определённое сходство с жертвой.
Съёмки «Челюстей» начались в мае 1974 года, всего за пару месяцев до убийства на Кейп-Коде. Провинстаун находится всего в нескольких часах езды от места съёмок. Такая идея может показаться надуманной, но, по крайней мере, один из агентов ФБР утверждал, что «и более странные идеи привели к раскрытию холодных дел».
Изначально власти рассматривали несколько кандидатур. Главным подозреваемым стал печально известный босс мафии Джеймс Уайти Балджер, который часто посещал этот район и был в компании женщины, похожей на жертву. Балджер проводил много времени в ресторане Crown & Anchor в Провинстауне, занимаясь сделками с наркотиками и оружием. Он и его подручные обычно обезличивали свои жертвы, вырывая им зубы.
Одна из женщин, которую Балджер якобы задушил, была найдена в болотистой местности у реки Непонсет в восточной части штата Массачусетс. Как и у Леди из Дюн, у неё отсутствовали зубы. В 2018 году сокамерник убил Балджера в тюрьме.
Тело Леди из Дюн покоится на кладбище Святого Петра. За исключением головы, которую правоохранительные органы сохранили для продолжающегося уголовного расследования. Первая реконструкция лица с использованием глины была сделана в 1970 году. Затем, в 2010 году, с помощью высокотехнологичного сканирования была создана ещё одна модель лица.
Её тело эксгумировали дважды. В 1980 году судмедэксперты взяли образцы крови. Однако эти данные не дали никакой новой информации о её убийстве. Затем, в 2000 году, её снова извлекли для анализа ДНК, чтобы выяснить, может ли она быть потомком матери Рори Кесингер. Как уже отмечалось, она не была таковой.
Детективы не теряли надежды, что когда-нибудь раскроют это дело. В 2019 году окружной прокурор Майкл О'Киф начал новое расследование. Он использовал генетическую генеалогию. Личность Леди Дюн была установлена благодаря сгенерированному профилю ДНК, который использовался для идентификации дальних родственников и, в конечном итоге, жертвы. Ею оказалась 38-летняя Рут Мари Терри. Её муж, Гай Малдавин, человек с богатым криминальным прошлым и множеством мелких преступлений и даже недоказанных убийство на счету, был официально назван её убийцей 28 августа 2023 года. Но заслуженного наказания убийца не понёс: он скончался за 20 лет до признания этого факта.
Источник:
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