Странная смерть Томаса Фарранта

Было около шести вечера 26 декабря 1867 года, когда мужчины прибыли на место. Пока Лайонс ждал внизу, Клифт поднялся наверх, чтобы повидаться со своей бывшей женой. Через несколько минут после того, как Клифт поднялся наверх, Лайонс услышал громкий шум, доносившийся из комнаты прямо над ним. Лайонс поднялся наверх.

И пришёл в ужас от увиденного. Клифт каким-то образом снял одну из ножек кровати, стоявшей в комнате, и использовал её для нападения на несчастную женщину. Лайонс бросился спасать бедняжку. Но заботливая мать, естественно, больше беспокоилась о своей малышке и пыталась прорваться наверх.

Пока внутри творился этот хаос, хозяин квартиры выпал из окна. Несколько прохожих на улице увидели Фарранта, свалившегося головой на карниз подвала, а затем упавшего на тротуар. Из ран, носа, рта и ушей парня текла кровь, которая через минуту-другую застыла вокруг его безжизненного тела.