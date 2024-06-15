Странная смерть Томаса Фарранта

Простое на первый взгляд, но запутанное при детальном рассмотрении убийство подтверждает тот факт, как сильно можно ошибаться в людях.
53-летний незрячий мужчина Джайлс Клифт жил с женой в Бристоле. Брак оказался не слишком удачным, несмотря на рождение их дочери. Супруги постоянно ссорились друг с другом. Все эти препирательства привели к тому, что в дело вмешался местный магистрат. Несколько встреч с его представителями привели к тому, что супруги расстались. Клифт остался жить в своём доме, а бывшая жена уехала жить к двоюродному племяннику Клифта – 25-летнему Томасу Фарранту.
Клифт считал, что бывшая жена прихватила с собой несколько его личных вещей. И уговорил одного из своих приятелей сопроводить его в дом Фарранта.
Было около шести вечера 26 декабря 1867 года, когда мужчины прибыли на место. Пока Лайонс ждал внизу, Клифт поднялся наверх, чтобы повидаться со своей бывшей женой. Через несколько минут после того, как Клифт поднялся наверх, Лайонс услышал громкий шум, доносившийся из комнаты прямо над ним. Лайонс поднялся наверх.
И пришёл в ужас от увиденного. Клифт каким-то образом снял одну из ножек кровати, стоявшей в комнате, и использовал её для нападения на несчастную женщину. Лайонс бросился спасать бедняжку. Но заботливая мать, естественно, больше беспокоилась о своей малышке и пыталась прорваться наверх.
Пока внутри творился этот хаос, хозяин квартиры выпал из окна. Несколько прохожих на улице увидели Фарранта, свалившегося головой на карниз подвала, а затем упавшего на тротуар. Из ран, носа, рта и ушей парня текла кровь, которая через минуту-другую застыла вокруг его безжизненного тела.
В местный полицейский участок послали мальчика. Инспектор Этвуд, дежуривший в тот момент, отправил на место происшествия пару констеблей. Тело на носилках доставили в участок и вызвали для осмотра хирурга. Доктор Бернард осмотрел Фарранта и определил, что причиной смерти стал перелом шеи.
Констебль Флетчер внимательно осмотрел комнату. Там были явные следы борьбы, и при наличии свидетеля дело казалось элементарным. Но Этвуд настоял на том, чтобы Клифта привели на допрос.
Во время первых допросов удалось выяснить очень мало. По словам свидетелей, Фаррант ничего не делал, чтобы предотвратить домашнее насилие между супругами, и даже пытался оставить их наедине. Эта попытка закончилась тем, что Фаррант, по признанию Клифта, споткнулся о деревянный стул и каким-то образом кувыркнулся, вывалившись через окно.
Это была лишь одна проблема, с которой столкнулась следственная группа. Другая была не менее странной. Как могло получиться, что довольной хилый и к тому же слепой человек за считанные секунды одолел крепкого молодого парня, который был вдвое моложе его и вдвое крупнее? А затем выбросить его в крошечное окошко? И, главное, зачем?
Миссис Клифт также допросили о событиях, приведших к смерти её соседа. По её версии, Фаррант попытался вмешаться в ссору. Если верить Лайонсу, у Клифта явно были проблемы с управлением гневом. И, возможно, будучи в бешенстве, он терял над собой контроль.
Маленькое окно делало несчастный случай практически невозможным. Падение явно было чьим-то преднамеренным действием. Возможно, Клифт был прав: Фаррант мог пролезть в крошечное окно, надеясь спуститься на более низкий карниз, но в процессе поскользнулся и упал. За окном был обнаружен след от каблука. Когда Клифта осматривал медицинский эксперт доктор Стил, то не обнаружил никаких следов, подтверждающих факт участия в драке.
Что же на самом деле произошло с Томасом Фаррантом? Он прыгнул, или его толкнули? Ответ на этот вопрос знали только два человека. Один был жертвой, другой – слепым…
Источник:
- Неуловимый убийца и домохозяйки, играющие в детективов
- Аргентинский пионер дактилоскопии и его вклад в развитие криминалистики
- Преступления, которые помогли раскрыть звери, птицы и даже насекомые
- Человек, который растворил свою жену
- Загадочное двойное исчезновение Кита Рейнхарда и Тома Янга
Но тут же интрига закручена покруче, чем у вышеупомянутых авторов вместе взятых.
Этот вопрос так же останется неразгаданным.