Призрак, раскрывший своё собственное убийство

Даже самый жестокий и бессердечный преступник не сможет устоять перед таким веским доказательством, как его собственная жертва, вернувшаяся ради разоблачения с той стороны.
Когда речь идет о загадках, связанных с убийством, обычно задают вопросы о том, кто и как это сделал. Но только не в случае с Тереситой Баса. Убийца мисс Баса известен, и способ, которым она была убита, не был загадкой с того момента, как тело было обнаружено. Загадкой является то, как раскрыли дело. Точнее, было ли дело раскрыто так, как предполагают СМИ и заинтересованные лица.
Тересита Баса работала терапевтом в больнице в Чикаго, штат Иллинойс. Она приехала в США с Филиппин, где родилась в 1929 году. У одинокой тихой женщины не было врагов и недоброжелателей. Труп доктора нашли в квартире 21 февраля 1979 года. Кто-то сообщил о пожаре в квартире, и пожарные обнаружили там не только пламя.
Тересита Баса была ранена ножом в грудь. Сотрудники скорой помощи обнаружили, что нож, которым она была убита, всё ещё торчит из груди. Её тело было накрыто матрасом. Убийца поджег матрас и покинул помещение. Не сразу стало ясно, что он украл драгоценности. Позже выяснится, что убийца Баса был насильником-рецидивистом. Состояние тела наводило на мысль о возможном сексуальном насилии. Но ни один из доступных источников не подтвердил и не опроверг это.
Изначально обвинять в чудовищном преступлении было некого. Полиции не удалось обнаружить ни одного украденного ювелирного изделия. Они не смогли связать ни одного из подозреваемых с преступлением. Казалось, что это просто тупик, но только не для коллеги погибшей Реми Чуа. Чуа работала с ней в больнице и вспомнила, как однажды упомянула, что не будет против, если дух коллеги посетит её, чтобы рассказать о случившемся. Позднее в тот же день началась череда пугающих видений и кошмаров.
Реми Чуа говорила, что после смерти коллеги она стала видеть её в раздевалке на работе. По словам Колина Уилсона, автора книги «Полтергейст, классическое исследование разрушительных призраков», Чуа начала видеть в своих снах мужское лицо за лицом погибшей. Она даже начала вызывать дух женщины. Через Реми Тересита рассказала всю историю.
Призрак Тереситы утверждает, что её убил Алан Шоури
Санитар больницы по имени Алан Шоури пришёл в квартиру жертвы в феврале, чтобы помочь ей починить телевизор. В какой-то момент он напал на неё, убил, украл некоторые украшения и поджёг матрас. Чуа даже смогла описать, что случилось с драгоценностями, которые Шоури подарил своей любовнице. Именно эту информацию супруги Чуа передали полиции.
Полицейские ожидаемо не особенно поверили в правдивость информации. Но во время беседы с Шоури они увидели на сожительнице мужчины драгоценности, принадлежавшие погибшей. Информацию подтвердил не только призрак, но и двоюродная сестра убитой Тереситы, опознавшая украшения.
Конечно, этого было недостаточно, чтобы осудить мужчину. Но его признания, когда перед ним разложили улики, оказалось достаточно, чтобы он получил 14 лет тюрьмы за убийство.
Чем же в действительности обусловлено признание – приходом призрака, жаждущего возмездия, или излишней впечатлительностью преступника, который стал слишком сентиментальным и сдался перед неопровержимостью улик? Конечно, Чуа могла подслушать разговор Шоури об убийстве и разыграть представление или даже действительно действовавала по наитию. Есть и другие альтернативы объяснения сверхъестественного. Однако исключить его полностью невозможно, и это, безусловно, интересное дело, не имеющее однозначных ответов.
Источник:
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