Призрак, раскрывший своё собственное убийство

Тересита Баса работала терапевтом в больнице в Чикаго, штат Иллинойс. Она приехала в США с Филиппин, где родилась в 1929 году. У одинокой тихой женщины не было врагов и недоброжелателей. Труп доктора нашли в квартире 21 февраля 1979 года. Кто-то сообщил о пожаре в квартире, и пожарные обнаружили там не только пламя.

Тересита Баса была ранена ножом в грудь. Сотрудники скорой помощи обнаружили, что нож, которым она была убита, всё ещё торчит из груди. Её тело было накрыто матрасом. Убийца поджег матрас и покинул помещение. Не сразу стало ясно, что он украл драгоценности. Позже выяснится, что убийца Баса был насильником-рецидивистом. Состояние тела наводило на мысль о возможном сексуальном насилии. Но ни один из доступных источников не подтвердил и не опроверг это.