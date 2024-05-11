Человек, который растворил свою жену

Адольф Лютгерт был кожевником и мясником, переехавшим из Германии в начале 1870-х годов. Вскоре после смерти первой жены Лютгерт женился на Луизе Бикнезе, которая была младше его на десять лет. В день свадьбы он подарил Луизе золотое кольцо с её новыми инициалами – L.L.

В 1879 году Адольф Лютгерт открыл небольшую колбасную лавку, которая стала успешной. В 1897 году он открыл своё собственное производство A.L. Sausage & Packing Company в пятиэтажном здании. По соседству с колбасным заводом Лютгерт построил трёхэтажный дом для Луизы и сыновей, Элмера и Луиса.

К сожалению, брак Адольфа и Луизы не был счастливым, и миру предстояло узнать, что за чудовище скрывалось внутри добропорядочного внешне семьянина.