Человек, который растворил свою жену

Будь благословенен тот человек (или люди), который придумал и законодательно закрепил разводы. Ибо благодаря ему если не полностью ушли в небытие подобные дикие случаи, то хотя бы уменьшилось их количество.
На улицах Диверси и Хермитейдж-Авеню в чикагском районе Лейквью находится промышленное здание, которое в 1990-х годах было переоборудовано под кондоминиумы. Хотя сегодня это здание ничем не примечательно, в конце XIX века здесь произошло ужасное убийство.
Адольф Лютгерт был кожевником и мясником, переехавшим из Германии в начале 1870-х годов. Вскоре после смерти первой жены Лютгерт женился на Луизе Бикнезе, которая была младше его на десять лет. В день свадьбы он подарил Луизе золотое кольцо с её новыми инициалами – L.L.
В 1879 году Адольф Лютгерт открыл небольшую колбасную лавку, которая стала успешной. В 1897 году он открыл своё собственное производство A.L. Sausage & Packing Company в пятиэтажном здании. По соседству с колбасным заводом Лютгерт построил трёхэтажный дом для Луизы и сыновей, Элмера и Луиса.
К сожалению, брак Адольфа и Луизы не был счастливым, и миру предстояло узнать, что за чудовище скрывалось внутри добропорядочного внешне семьянина.
Адольф и Луиза отправились на прогулку вечером 1 мая 1897 года. Это был последний раз, когда кто-то видел Луизу живой. 7 мая Адольф заявил о пропаже жены, но её семья заподозрила неладное. Полиция опрашивала родственников и друзей и искала по городу Луизу или её останки.
Во время обыска на фабрике Лютгерта 15 мая сторож предложил заглянуть в чан в подвале, который использовался для окунания сосисок. Полицейские заглянули внутрь и обнаружили, что чан наполовину заполнен красновато-коричневой жидкостью. Когда выдернули пробку у дна чана, наружу выпала куча слизи и мелкие кусочки костей. Внутри котла полицейские обнаружили золотое кольцо с гравировкой L.L. Рядом с чаном следователи нашли прядь волос, кусочки одежды и половину вставного зуба.
После того как полиция допросила некоторых сотрудников, выяснилось, что Лютгерт приказал рабочим выбросить пепел из коптильни. Осмотрев места, указанные работниками фабрики, следователи обнаружили ещё кости и куски обгоревшей стали корсета.
Вскоре после этих находок Лютгерт был арестован и предстал перед судом по обвинению в убийстве Луизы. Процесс стал сенсацией для СМИ, на него съехались репортёры из разных городов.
Во время судебного процесса друзья и родственники семьи Лютгерт свидетельствовали, что Адольф физически издевался над Луизой и изменял ей. Помощник в коптильне также показал, что 11 марта Лютгерт заказал 170 килограммов поташа, а 24 апреля приказал работникам вылить химикат в паровой чан вместе с водой. Этот же рабочий заявил, что в субботу, 1 мая, в день исчезновения Луизы, хозяин включил паропровод в котел и вскипятил смесь. В следующие воскресенье и понедельник рабочие фабрики помогали убирать жидкость, выкипавшую из чана, которую либо закапывали по всей территории фабрики, либо сжигали в коптильне.
Адольф оправдывался тем, что его жена сошла с ума и сбежала, поташ использовался для изготовления мыла для уборки фабрики, а кости, найденные на фабрике, принадлежали животным. Без тела было бы трудно подтвердить, что Луиза мертва. Поэтому обвинение должно было доказать, что смесь поташа могла быть использована для ликвидации тела, а останки, найденные в чане, могли принадлежать ей.
Обвинение установило, что смесь может растворить человеческое тело, продемонстрировав это на практике. С помощью настоящего человеческого трупа и котла обвинение смогло растворить труп и получило ту же красновато-коричневую жидкость.
Процесс по делу об убийстве стал одним из первых, на котором антрополог был вызван в качестве свидетеля-эксперта. Сегодня судебные антропологи сомневаются, что доктор Дорси смог бы определить, были ли крошечные кусочки костей человеческими или нет.
Но разлад в браке и наличие обручального кольца Луизы в чане были просто уничтожающими уликами. А оправдание Лютгерта тем, что он использовал поташ для изготовления мыла, чтобы отмыть цеха, было нелепым, поскольку из его смеси получилось бы около 900 кг мыла. Этого количества хватило бы на несколько заходов. Да стоило это дороже, чем покупка мыла в магазине.
В итоге Адольф был признан виновным и отправлен в тюрьму. Он умер 7 июля 1899 года, но на протяжении всего своего недолгого заключения утверждал, что невиновен.
После суда распространилось несколько городских легенд. Самая жуткая из них гласила, что Лютгерт перемолол тело Луизы в колбасу и продал её своим клиентам. Но в момент убийства на заводе не производили колбасу, так что присутствие тела на заводе не имело никакого отношения к изготовлению продукта. Несмотря на это, слухов оказалось достаточно, чтобы продажи колбасы резко упали во время расследования и суда над убийцей.
Ходили также истории о том, что призрак Луизы преследует фабрику. Через несколько лет после суда сторож заявил, что видел призрак женщины. Когда сторож сообщил о видениях в полицию, для расследования этого явления были направлены два детектива. Детективы якобы стали свидетелями таинственных огней и тоже видели призрак Луизы возле чана, в котором растворили её тело. Ну а в кондоминиумах, которые находятся здесь сейчас, народ живёт тихо, спокойно, ест колбасу и ни с какими потусторонними огнями не сталкивается.
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