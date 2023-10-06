Неуловимый убийца и домохозяйки, играющие в детективов

К молодым матерям в последнее время отношение несколько уничижительное. Дескать, в голове у них только колики, режущиеся зубки и памперсы. И поговорить с мамашами о чём-то серьёзном невозможно. Но дело об убийстве 25-летней давности, с которым не справились профессионалы, помогли раскрыть именно такие детективы.
Лето 2013 года. Хизер Бэкстрем и Меррили Андерсон повели своих детей в аквапарк. Наблюдая за тем, как резвится малышня, женщины беседуют о делах и обычных семейных заботах. И вспоминают в разговоре дело 25-летней давности об убийстве Аманды Стейвик в их родном городке Акме. Тело девушки нашли в реке, но полиция так и не смогла отыскать убийцу.
Внезапно Хизер восклицает: «Я знаю, кто убийца!» «Я тоже!», – отвечает ей подруга.
Обычным ноябрьским днём 1989 года 18-летняя Аманда вместе с собакой Кирой отправилась на пробежку. Обычно девушку сопровождала мать. Но в тот день Мэри что-то отвлекло, и неразлучная парочка отправилась вдвоём.
Но домой вернулась только Кира. Женщина забеспокоилась, начала обзванивать друзей Мэнди, связалась с её парнем. Но все только разводили руками – Аманда не появлялась.
Мэри обследовала привычный маршрут на предмет обнаружения хоть каких-то следов или зацепок. Но безрезультатно. Она позвонила в полицию. После недолгих поисков нашлись свидетели, видевшие Мэнди буквально в нескольких десятках метров от дома. А спустя три дня на мелководье реки Нуксак нашли тело бедняжки.
Отсутствие одежды подтвердило очевидный мотив. Девушку ударили по затылку, изнасиловали и бросили в воду, где она захлебнулась. ДНК-экспертиза как направление в тот период находилась ещё только в процессе становления. Но биологические жидкости эксперты всё же получили. Правда, анализ не дал совпадений с базой. И дело попало на дальнюю полку архива.
В 2009 году в рамках программы по расследованию «холодных» случаев – дел, которые не были полностью раскрыты, папка попала к детективу Кевину Боухею. Полицейский должен был сравнить ДНК с существенно расширившейся базой. Работа долгая и рутинная. Но её можно было не завершать после обращения двух молодых мам.
Хизер Бэкстрем и Меррили Андерсон ураганом ворвались в участок и заявили опешившему детективу, что совершенно точно с девушкой расправился сосед Аманды Тимоти Басс. Ни он, ни его отец и брат в список подозреваемых во время расследования не попали. Но женщины, которые тогда ещё только вступили в подростковый возраст, вспомнили о приставаниях 22-летнего парня. А, значит, бедняжка Мэнди тоже могла подвергнуться домогательствам со стороны Басса.
Выяснилось, что Тимоти спустя пару месяцев после убийства соседки покинул город. Сейчас мужчина вёл добропорядочный образ жизни, работал в местной пекарне, воспитывал с женой троих детей.
При опросе детектива насторожило, что Тимоти не вспомнил, кто такая Аманда Стейвик. Хотя жил рядом. К тому же о резонансном деле писали в газетах. Отказался мужчина и от сдачи материала для исследования.
Детективы обратились к менеджеру пекарни Ким Вагнер с просьбой предоставить им какой-то предмет, который бы использовал Тимоти. И с удивлением узнали от женщины, что работник практически всегда ходит в перчатках. А весь личный мусор забирает с собой.
Сначала Ким отказала в ответ на просьбу полицейских проследить за работником и передать им вещь, которой он касался. Но узнав о возможной связи с убийством девушки, изменила решение.
Только через три месяца менеджеру удалось получить необходимое – пластиковый стакан, из которого Тимоти пил газировку, он выбросил в общее мусорное ведро, а не забрал с собой.
Результаты ДНК совпали. В конец 2017 года – спустя 28 лет после убийства Аманды Тимоти предъявили обвинения. Мужчина утверждал, что у них был тайный роман, что объясняло наличие биологических следов в теле девушки. После ареста Басса его супруга Джина обратилась с заявлением об угрозе со стороны мужа. Он требовал подтвердить, что во время смерти Аманды был с ней. Хотя в действительности это было не так.
Брат обвиняемого сообщил, что Тимоти очень презрительно относился к представительницам слабого пола. А начальница Ким сказала, что в разговорах он никогда не называл жену по имени, используя только обезличенное слово «женщина».
Мэри Стейвик узнала об аресте подозреваемого в смерти её дочери в свой 81-ый день рождения. Лучшего подарка она в жизни не получала.
Несмотря на то, что обвиняемый и его адвокаты настаивали на добровольном вступлении в половую связь и непричастности к убийству, в 2019 году коллегия присяжных признала Басса виновным в похищении, изнасиловании и убийстве. Несмотря на отказ признать вину, Тимоти был приговорён к 27 годам лишения свободы.
Ключевую роль в расследовании, благодаря которому правосудие всё же свершилось, сыграло неравнодушие обычных женщин.
Источник:
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