Неуловимый убийца и домохозяйки, играющие в детективов

Внезапно Хизер восклицает: «Я знаю, кто убийца!» «Я тоже!», – отвечает ей подруга.

Обычным ноябрьским днём 1989 года 18-летняя Аманда вместе с собакой Кирой отправилась на пробежку. Обычно девушку сопровождала мать. Но в тот день Мэри что-то отвлекло, и неразлучная парочка отправилась вдвоём.

Но домой вернулась только Кира. Женщина забеспокоилась, начала обзванивать друзей Мэнди, связалась с её парнем. Но все только разводили руками – Аманда не появлялась.

Мэри обследовала привычный маршрут на предмет обнаружения хоть каких-то следов или зацепок. Но безрезультатно. Она позвонила в полицию. После недолгих поисков нашлись свидетели, видевшие Мэнди буквально в нескольких десятках метров от дома. А спустя три дня на мелководье реки Нуксак нашли тело бедняжки.