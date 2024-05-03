Китай успешно запустил миссию "Чанъэ-6" к обратной стороне Луны

Учёные КНР надеются первыми в истории получить лунный грунт возрастом 4 млрд лет.
Сегодня днём китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" с лунным зондом "Чанъэ-6" успешно стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
Главной целью миссии "Чанъэ-6" является проведение эксперимента по получению кислорода из реголита на Луне, а также доставка грунта на Землю. В случае успеха миссии китайцы впервые в истории человечества станут обладателями образцов грунта с обратной стороны Луны, возраст которого насчитывает более 4 млрд лет.
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По последним данным, лунный зонд вышел на орбиту по заданным параметрам. Также в штатном режиме прошло развёртывание солнечного паруса. Местом для посадки аппарата выбран ударный кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен.
Отмечается, что лунный зонд добудет грунт пи помощи буровой установки и роботизированного ковша. После сбора образцов в контейнер, взлётный модуль покинет Луну, состыкуется с орбитальным аппаратом на орбите, а затем возвращаемый модуль уже доставит грунт на Землю. Предполагается, что он приземлится на севере Китая — во Внутренней Монголии. Ожидается, что миссия "Чанъэ-6" продлится 53 дня. Китайские учёные надеются получить около двух килограммов лунного грунта.
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То мы бы с нашими восточными товарищами на Марс бы уже совместную экспедицию сделали.
Наверняка!!!
Кстати, вроде про "двадцать лет спокойствия в России" Столыпин Пётр Аркадьевич ещё говорил.