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Китай успешно запустил миссию "Чанъэ-6" к обратной стороне Луны

Китай успешно запустил миссию "Чанъэ-6" к обратной стороне Луны

Автор:
03 мая 2024 15:48
Сообщество : Космос
Метки: Видео   Китай   Луна   Чанъэ-6   грунт   миссия   ракета-носитель   
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Учёные КНР надеются первыми в истории получить лунный грунт возрастом 4 млрд лет.

Сегодня днём китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" с лунным зондом "Чанъэ-6" успешно стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.


Главной целью миссии "Чанъэ-6" является проведение эксперимента по получению кислорода из реголита на Луне, а также доставка грунта на Землю. В случае успеха миссии китайцы впервые в истории человечества станут обладателями образцов грунта с обратной стороны Луны, возраст которого насчитывает более 4 млрд лет.

По последним данным, лунный зонд вышел на орбиту по заданным параметрам. Также в штатном режиме прошло развёртывание солнечного паруса. Местом для посадки аппарата выбран ударный кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен.


Отмечается, что лунный зонд добудет грунт пи помощи буровой установки и роботизированного ковша. После сбора образцов в контейнер, взлётный модуль покинет Луну, состыкуется с орбитальным аппаратом на орбите, а затем возвращаемый модуль уже доставит грунт на Землю. Предполагается, что он приземлится на севере Китая — во Внутренней Монголии. Ожидается, что миссия "Чанъэ-6" продлится 53 дня. Китайские учёные надеются получить около двух килограммов лунного грунта.

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Метки: Видео   Китай   Луна   Чанъэ-6   грунт   миссия   ракета-носитель   
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5  комментариев
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146k
parallax 59 минут назад
А что, на необратной стороне Луны, с которой грунт уже полвека на Земле, возраст грунта другой?
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43k
Per aspĕra ad astra 56 минут назад
Эх, вот не лез бы никто в Россию нашу лет двадцать. И не разжигал бы на наших границах...
То мы бы с нашими восточными товарищами на Марс бы уже совместную экспедицию сделали.
Наверняка!!!

Кстати, вроде про "двадцать лет спокойствия в России" Столыпин Пётр Аркадьевич ещё говорил.
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17k
Kostick 57 минут назад
ничего у них не получится, местные эксперты заявили, что уж взлететь, и прилететь обратно невозможно. правда забывают о советской же "луна-16" и иже с ней, которые привозили лунный грунт)
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Burzum
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