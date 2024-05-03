Китай успешно запустил миссию "Чанъэ-6" к обратной стороне Луны

По последним данным, лунный зонд вышел на орбиту по заданным параметрам. Также в штатном режиме прошло развёртывание солнечного паруса. Местом для посадки аппарата выбран ударный кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен.





Отмечается, что лунный зонд добудет грунт пи помощи буровой установки и роботизированного ковша. После сбора образцов в контейнер, взлётный модуль покинет Луну, состыкуется с орбитальным аппаратом на орбите, а затем возвращаемый модуль уже доставит грунт на Землю. Предполагается, что он приземлится на севере Китая — во Внутренней Монголии. Ожидается, что миссия "Чанъэ-6" продлится 53 дня. Китайские учёные надеются получить около двух килограммов лунного грунта.