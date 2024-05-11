РФ и КНР приступили к разработке ядерной энергоустановки для станции на Луне





Данный проект подразумевает не только сооружение станции, но и совместное исследование Луны. План реализации соглашения планируется в несколько этапов. К одному из них уже приступили.





Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что ученые уже приступили к созданию особой энергетической установки. По его словам, необходимые для выполнения такого проекта технологические задачи уже практически решены.