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РФ и КНР приступили к разработке ядерной энергоустановки для станции на Луне

РФ и КНР приступили к разработке ядерной энергоустановки для станции на Луне

Автор:
11 мая 2024 10:13
Сообщество : Наука
Метки: Китай   Луна   Россия   космос   наука   ядерная энергетическая установка   
859
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В начале марта было принято совместное решение о доставке на спутник в 2033 - 2035 годах энергетической установки.

Совместный проект по строительству международной лунной научно-исследовательской станции был впервые одобрен еще в конце прошлого года. Двустороннее сотрудничество позволит уменьшить финансовую нагрузку на каждую сторону, а также избежать потенциальных технических рисков при реализации проектов по исследованию Луны.


Данный проект подразумевает не только сооружение станции, но и совместное исследование Луны. План реализации соглашения планируется в несколько этапов. К одному из них уже приступили.


Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что ученые уже приступили к созданию особой энергетической установки. По его словам, необходимые для выполнения такого проекта технологические задачи уже практически решены.

Для эффективного изучения Луны нужен компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии. Дело в том, что на спутнике ночь длится примерно 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии, чтобы обеспечить работу электроприборов столь длительное время. Именно ту проблему и должна решить энергоустановка.


На Луне эту установку будут монтировать автоматически с использованием роботов.

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Метки: Китай   Луна   Россия   космос   наука   ядерная энергетическая установка   
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1  комментарий
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mbr 7 минут назад
Не совсем понимаю роль Китая в этом проекте.
Ключевые технологии все у нас, ресурсы тоже у нас.

Дегенераты которые дрочат на силу денег, что типа у Китая есть деньги, они дегенераты. Пусть попробуют привезти на берег сибирской реки самосвал с деньгами и ждать когда там что-то будет построено.

Чтобы что-то сделать, нужны кадры, природные ресурсы, материалы, электроэнергия, больше ничего. Деньги в данном случае это всего лишь информация о произведённом продукте, ее государство может воспроизводить в потребных количествах.
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