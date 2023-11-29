Правительство России одобрило проект строительства лунной станции совместно с Китаем

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию, заключённого в ноябре 2022 года договора о российско-китайском сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Отмечается, что ратификация соглашения со стороны России была последним юридическим препятствием для старта работ. Дело за малым — построить станцию.





Основные участники проекта — "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление (CNSA). Не исключается, что в будущем к проекту могут привлекаться партнёры из других стран. Согласно планам, реализовывать проект будет в три этапа.





Первый этап включает в себя разведку — российские и китайские лунные миссии должны исследовать Луну и найти подходящее место для размещения МНЛС, а также удостовериться в надёжности технологии безопасной и высокоточной мягкой посадки. Предполагается, что российская сторона для этих целей намерена использовать космический аппарат Луна-Глоб.



