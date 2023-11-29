Правительство России одобрило проект строительства лунной станции совместно с Китаем

Согласно планам, лунная станция будет готова в начале 2030-х годов.
Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию, заключённого в ноябре 2022 года договора о российско-китайском сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Отмечается, что ратификация соглашения со стороны России была последним юридическим препятствием для старта работ. Дело за малым — построить станцию.
Основные участники проекта — "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление (CNSA). Не исключается, что в будущем к проекту могут привлекаться партнёры из других стран. Согласно планам, реализовывать проект будет в три этапа.
Первый этап включает в себя разведку — российские и китайские лунные миссии должны исследовать Луну и найти подходящее место для размещения МНЛС, а также удостовериться в надёжности технологии безопасной и высокоточной мягкой посадки. Предполагается, что российская сторона для этих целей намерена использовать космический аппарат Луна-Глоб.
На втором этапе создаётся Центр управления лунной станцией, который будет координировать все операции по строительству МНЛС, доставку на спутник Земли объёмных грузов и создание инфраструктуры — орбитальных модулей для подачи электроснабжения и коммуникаций.
На третьем этапе начинается освоение Луны, включающее в себя поиск полезных ископаемых и научные исследования, а также усовершенствование модулей станции и содействие международным партнёрам при их высадке на Луну.
Согласно подписанному документу о партнёрстве, обе стороны освобождают от таможенных пошлин и налогов товары, перевозка которых связана с созданием лунной станции. Также отмечается, что страны будет содействовать промышленной деятельности компаний, занимающихся проектом.
В пояснительной записке к документу говорится, что принятое соглашение "не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности".
Согласно дорожной карте создания МНЛС, которая была представлена в 2021 году в Санкт-Петербурге, первый космонавт переступит порог обитаемого модуля в начале 2030-х годов.
Источник:
- Что китайцы на самом деле думают о России и русских: 6 неожиданных фактов
- Китай будет строить лунную базу вместе с Россией
- Китаянка попыталась вывезти из России советские ордена и офицерские кортики
- Транссиб: самая протяжённая железная дорога в мире
- Китай решил добывать на Луне полезные ископаемые
"обе стороны освобождают от таможенных пошлин и налогов товары, перевозка которых связана с созданием лунной станции."
А то я думаю, нафигам этот цирк...
А тут под эту тему начнут все тащить из Китая, от топора до автомобилей.
Тогда и к вам, может чего завезут
А вот некоторые российские товары не помешали бы. Но, увы, в ближайшем будущем это точно не предвидится.
Все вопросы не к нам
Сразу видно методички подвезли.
Старая мантра про «лучше бы пенсионерам раздали» уже не действует
"20% или более 21 миллиона домохозяйств в Соединенных Штатах не подключены к централизованной канализации, а используют септические системы для улавливания и фильтрации своих туалетных отходов.
Что такое септическая система по американски. Фактически это резервуар закопанный в землю, а чаще это вырытая в земле яма, в которой скапливаются отходы из туалета, кухни и ванной. Подземные резервуары наиболее распространены в сельской местности, особенно в Новой Англии и на Дальнем Юге. В некоторых штатах, таких как Вермонт доля домов не подключенных к канализации составляет более 55%.
Но в самых бедных районах нет и этого."
https://dzen.ru/a/XrpDsgvToQUYpWyQhttps://dzen.ru/a/XrpDsgvToQUYpWyQ
https://www.moscowtimes.ru/2023/11/27/deutsche-bank-ozhidaet-rosta-sp-500-na-12-v-2024g-a114323https://www.moscowtimes.ru/2023/11/27/deutsche-bank-ozhidaet-rosta-sp-500-na-12-v-2024g-a114323
Надо Газпрому сказать, что они зря АГПЗ строят.