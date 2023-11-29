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Правительство России одобрило проект строительства лунной станции совместно с Китаем

Правительство России одобрило проект строительства лунной станции совместно с Китаем

Автор:
29 ноября 2023 16:50
Сообщество : Космос
Метки: Китай   Луна   Россия   лунная станция   соглашение   сотрудничество   
1047
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Согласно планам, лунная станция будет готова в начале 2030-х годов.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию, заключённого в ноябре 2022 года договора о российско-китайском сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Отмечается, что ратификация соглашения со стороны России была последним юридическим препятствием для старта работ. Дело за малым — построить станцию.


Основные участники проекта — "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление (CNSA). Не исключается, что в будущем к проекту могут привлекаться партнёры из других стран. Согласно планам, реализовывать проект будет в три этапа.


Первый этап включает в себя разведку — российские и китайские лунные миссии должны исследовать Луну и найти подходящее место для размещения МНЛС, а также удостовериться в надёжности технологии безопасной и высокоточной мягкой посадки. Предполагается, что российская сторона для этих целей намерена использовать космический аппарат Луна-Глоб.


На втором этапе создаётся Центр управления лунной станцией, который будет координировать все операции по строительству МНЛС, доставку на спутник Земли объёмных грузов и создание инфраструктуры — орбитальных модулей для подачи электроснабжения и коммуникаций.


На третьем этапе начинается освоение Луны, включающее в себя поиск полезных ископаемых и научные исследования, а также усовершенствование модулей станции и содействие международным партнёрам при их высадке на Луну.


Согласно подписанному документу о партнёрстве, обе стороны освобождают от таможенных пошлин и налогов товары, перевозка которых связана с созданием лунной станции. Также отмечается, что страны будет содействовать промышленной деятельности компаний, занимающихся проектом.


В пояснительной записке к документу говорится, что принятое соглашение "не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности".

Согласно дорожной карте создания МНЛС, которая была представлена в 2021 году в Санкт-Петербурге, первый космонавт переступит порог обитаемого модуля в начале 2030-х годов.

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Метки: Китай   Луна   Россия   лунная станция   соглашение   сотрудничество   
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17  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Вот, можно будет воочию убедиться в том, как «американцы были на луне»
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11k
Сатанеев 10 минут назад
Луна-25 что-то некстати вспомнилась
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1k
ФЫВАПРОЛ 11 минут назад
Да ладно, а китайцы об этом знают?
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13k
Кыся 2 часа назад
А, вот с этого и надо было начинать:
"обе стороны освобождают от таможенных пошлин и налогов товары, перевозка которых связана с созданием лунной станции."
А то я думаю, нафигам этот цирк...
А тут под эту тему начнут все тащить из Китая, от топора до автомобилей.
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221
ruslan d 2 часа назад
И какой будет бюджет ?
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5k
Котэ 2 часа назад
каналицацию лучше постройте
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
В любом случае лучше делать что-то вместе, чем против друг друга.
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318
iskra Fat Lynx 2 часа назад
Уже пробовали с Китаем совместный газопровод делать..
https://www.moscowtimes.ru/2023/11/27/deutsche-bank-ozhidaet-rosta-sp-500-na-12-v-2024g-a114323https://www.moscowtimes.ru/2023/11/27/deutsche-bank-ozhidaet-rosta-sp-500-na-12-v-2024g-a114323
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62k
pynh 2 часа назад
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